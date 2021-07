“No me podía perder esta final, tenía mucha bronca por las lesiones. No me lesiono nunca y de repente me tocó dos veces en una semana, pero por suerte pude llegar y coronamos con el título que nos merecíamos”, manifestó Romero en diálogo con la prensa en Córdoba, donde pasará los próximos días tras el certamen continental.

Además, añadió: “Para mí este año es lo más lindo que me pudo haber pasado, no paran de llegar noticias buenas. Estoy muy contento por lo logrado con la Selección después de 28 años con esta generación de Leo, del ‘Kun’ (Sergio Agüero), (Ángel) Di María y (Nicolás) Otamendi que hace años que están y no podían conseguir un título”.

Respecto a la “Pulga”, el marcador central señaló: “Leo es uno de los que más lo sufre, estoy muy contento por todos ellos, que pudimos dar una gran mano para ganar algo importante. Todos tiramos para el mismo lado, estamos más contentos por él, que venía luchando hace mucho y siendo tan criticado”.

“Messi es un grande, una excelente persona. Todos en el grupo son excelentes, tanto los más grandes como los más chicos. Me incluyeron desde el primer día que llegué. Estoy muy agradecido”, agregó el ex Belgrano de Córdoba.

Por último, el “Cuti” envió un mensaje para los argentinos: “Gracias por el apoyo de siempre, por los mensajes que me mandan. Esto ha sido algo increíble, esperamos seguir por este camino”.