Entrevistas

El cantante dijo que compuso una nueva canción sobre los comentarios desagradables que lee sobre sí mismo.

Robbie está trabajando en su decimoquinto álbum y confesó que uno de los temas se centra en las consecuencias para la salud mental de los comentarios crueles que recibe por parte de desconocidos en internet.

Citado por la columna Wired del diario Daily Star, dijo: “Tengo una canción que se llama “Comments Section”. Ya no leo los comentarios. Me llevó un tiempo dejarlos, pero ya no los leo… De vez en cuando me pican. De vez en cuando me recuerdan que es un lugar que no debería visitar”.

El cantante de 49 años aún recuerda cosas que la gente escribió sobre él al principio de su carrera, cuando le costaba ver su propia falta de confianza en sí mismo reflejada en las palabras de los demás.

Así lo explicó: “Cada vez me hundía más y más, así que leía cosas sobre mí que me confirmaban que soy una persona horrible”. “Alguien que se siente como si fuera una persona horrible de todos modos estaba allí en blanco y negro”.

Asimismo, Robbie admitió que es “ultracompetitivo” y que espera, por su propia autoestima, que su nuevo álbum pueda encabezar las listas de éxitos para “paliar” su falta de confianza.

Sobre lo que significaría un número uno, dijo: “‘Gracias a Dios que hoy no tengo que odiarme a mí mismo. Gracias a Dios que no me han abandonado, porque sin ellos, ¿quién soy yo?”