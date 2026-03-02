River llegó a un acuerdo para pagar un resarcimiento al Alavés de España y, de esa manera, Eduardo Coudet podrá rescindir su contrato y convertirse en el sucesor de Marcelo Gallardo. Se espera que el entrenador viaje a la Argentina en las próximas horas para ponerse al frente de las prácticas.

Pese a que los términos del contrato del Chacho con el Millonario ya estaban arreglados desde el fin de semana, faltaba formalizar su salida del conjunto español. El contrato tenía vigencia hasta el 30 de junio y no contaba con una cláusula de rescisión, por lo que el monto a pagar debía ser negociado. En primera instancia, la dirigencia del Alavés había pedido unos dos millones de euros.

Según trascendió, finalmente River le pagará cerca de un millón de euros al Alavés para resarcirlo por la salida anticipada de Coudet, que quedará libre para asumir un nuevo desafío profesional. El DT de 51 años llegará a la Argentina entre miércoles y jueves, y se convertirá en el sucesor del Muñeco.

Los futbolistas del Alavés despidieron a Coudet con un pasillo

Coudet se presentó este lunes por la mañana a dirigir la práctica del Alavés y recibió una cálida despedida de parte de los jugadores, que le hicieron un “pasillo”. Así lo confirmó la agencia EFE.

El Alavés, que el fin de semana perdió 2-0 ante el Levante, atraviesa un momento complejo: está 16° en la tabla, con 27 puntos, apenas tres más que el primer equipo en zona de descenso. El domingo, ya sin Coudet en el banco, jugará ante el Valencia.