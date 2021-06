La alianza Juntos por el Cambio (JxC) se prepara para participar de las Primarias,

Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales que se han

de realizar este año y en las cuales se deberán elegir los representantes para el

Congreso Nacional, la Legislatura Provincial y para los Concejos Deliberantes.

Si bien se deben respetar los pasos previstos por la Justicia Electoral, también se

empezó con la danza de nombres sobre quiénes serán los que aspirarán a ocupar un

lugar dentro de algunos de los Poderes Legislativos, sea nacional, provincial o

municipal.

Años anteriores se daba un consenso dentro de los sectores políticos en los cuales

se definían las candidaturas a los puestos de mayor jerarquía, mientras que, en otros,

llegado el caso, se debía ir a internas. En el caso de la alianza opositora de JxC se

daba el diálogo y se llegaba a las elecciones con un candidato fruto de las

conversaciones.

En las elecciones de este año, parece, que esto no será así, dado que al haber

anunciado que no iría por la reelección el senador nacional de JxC, Oscar Castillo

dejó abierta la posibilidad para que varios dirigentes políticos se anoten para la

carrera electoral para la senaduría nacional.

En ese sentido, el último que avanzó y manifestó su intención de ir por la banca que

dejará Castillo es el intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos quien, según adelantó,

esto sería para darle un lugar a la gente del interior provincial.

En diálogo con medios belichos, al ser consultado si su intención es ser senador

nacional, Ríos señaló que “sí”, al tiempo que remarcó que “en estos momentos el

interior necesita tener un reconocimiento por todo el trabajo”. Asimismo, remarcó que

es de público conocimiento la decisión de Castillo de dar un paso al costado, por lo

que “está esa posibilidad y me gustaría poder pelear esa posibilidad”.

Agregando que “me siento capaz, sé de mi trabajo, sé de mis intenciones y si esto se

da va a ser un logro, no del intendente Daniel Ríos, sino que de todo su equipo de

trabajo” y de todas las personas que lo han ayudado y que va a ir a pelear la

candidatura.

“No sabe las ganas que tengo de trabajar, va a ser un gran desafío, pero me siento

capaz y a esta yo me le animo”, enfatizó; acotando que “el objetivo que me he

planteado es tratar de ser candidato, que sin duda dentro de nuestro espacio político

debe haber otros correligionarios u otros aliados que pretendan que se los honre con

un cargo de este tipo, pero vamos a esperar a ver qué sucede, pero las ganas

están”.

Luego, en un mensaje para la dirigencia de toda la provincia, Ríos pidió que “me den

la posibilidad o acompañen este sueño y sé que va a ser para bien de toda

Catamarca. Yo voy a ir para sumar”. Igualmente, agregó que varios dirigentes ya se

han enterado”.

“No tengo miedo de salir a hablar con la gente”

Seguidamente, el jefe comunal indicó que este año será difícil para hacer política a

quienes “se han escondido debajo de la cama”, remarcando que en su caso se

estuvo acompañando a la gente de salud durante la pandemia y por ende está

dispuesto a aceptar los desafíos en pos de mejorar todo lo que haya que mejorar.

Agregó que “no tengo miedo de salir a hablar con la gente”, más allá de los errores y

de los aciertos.

Considerando, luego, que la pandemia por Covid-19 va a dejar “daños colaterales” en

la salud de la gente –física y mental-, gente que perdió sus negocios y que “los

chicos han perdido dos años de clases”, por lo que dijo que quienes “queremos el

bien para nuestra gente debemos obrar, redoblar los esfuerzos y aceptar los desafíos

que se vienen, no hay que tener miedo, tarde o temprano esto va ir mejorando y

necesitamos dar una luz de esperanza a la gente”.

