TORNEO CLAUSURA «TASA LÓPEZ»
OCTAVOS DE FINAL (VUELTA)
Categoría UNICA 1º AL 16º LUGAR
SAN LORENZO P= (4) 3-1 CHACARITA P=(3)
LOS AMIGOS P=(3) 0-2 SALTA CENTRAL P=(4)
BANCO NACION P=(4) 3-1 REV P=(2)
ODONTOLOGOS 4-2 MADERERA
BCO CATAMARCA P=(2) 2-1 SAN RAMON P=(4)
EL AUTENTICO 1-1 TESORIERI
CIRCULO MEDICO 1-0 LIBERAL ARG.
SIND. VIAL 1-0 9 DE JULIO
ZONA «A»
Fecha 2 Fixture Cat. UNICA
LIBRE C.E.C
SANTA CRUZ 4-2 GRAL. PAZ
POLICIAL 1-4 UTA
FOMENTO 1-1 LA ESTACION
Fecha 2 Fixture Cat. UNICA
ZONA «B»
DEP. JUVENTUD 2-1 SOEM
CAI-SA 2-1 JUV. DE LA FALDA
UTHGRA 3-1 NINO
OCTAVOS DE FINAL (VUELTA)
Categoría MAXI 1º AL 16º LUGAR
CIRCULO MEDICO 5-1 UTHGRA
ODONTOLOGOS 0-2 BANCO NACION
NINO 2-1 9 DE JULIO
SAN RAMON 2-1 JUV. DE LA FALDA
EL AUTENTICO P=(4) 0-1 POLICIAL P=(3)
ASTRADA P=(4) 2-0 C.E.C P=(3)
POLICIAS RET. P=(2) 3-0 BCO CATAMARCA P=(4)
INDEPENDIENTE 1-3 SANTA CRUZ
ZONA «A»
Fecha 2 Fixture Cat. MAXI
CHACRITA 5-2 LOS AMIGOS
REV 6-2 SOEM
LAS PIRQUITAS 5-2 CAI-SA
INTERZONAL
UTA 0-0 FOMENTO
Fecha 2 Fixture Cat. MAXI
ZONA «B»
SAN LORENZO 3-0 LIBERAL ARG.
MADERERA 0-0 SALTA CENTRAL
DEP. JUVENTUD 2-2 TESORIERI
OCTAVOS DE FINAL (VUELTA)
Categoría SUPER MAXI 1º AL 16º LUGAR
BANCO NACION 3-0 CIRCULO MEDICO
FOMENTO P=(5) 3-0 LIBERAL ARG. P=(4)
9 DE JULIO 0-1 C.E.C
SIND. VIAL 1-0 DEP. JUVENTUD
REV 1-0 MADERERA
ODONTOLOGOS 3-1 JUV. DE LA FALDA
SANTA CRUZ P= (5) 2-3 ASTRADA P= (6)
SALTA CENTRAL 2-0 EL AUTENTICO
Fecha 2 Fixture Cat. SUPER MAXI
ZONA «A»
LIBRE UTHGRA
CAI-SA 3-1 BCO CATAMARCA
POLICIAL 1-1 LOS AMIGOS
LAS PIRQUITAS 1-2 SOEM
ZONA «B»
Fecha 2 Fixture Cat. SUPER MAXI
UTA S SAN LORENZO
CHACARITA 3-0 TESORIERI
SAN RAMON 0-1 POLICIASRET.
NINO 1-4 LA ESTACION
ZONA «A»
Fecha 9 Fixture Cat. SENIOR
SAN LORENZO 1-0 JUV. DE LA FALDA
MADERERA 1-2 CIRCULO MEDICO
9 DE JULIO 0-1 LOS AMIGOS
Fecha Susp. N° 7 Cat. SENIOR (19/10/2022)
LOS AMIGOS 3-0 CIRCULO MEDICO
Fecha 9 Fixture Cat. SENIOR
ZONA «B»
TESORIERI 0-4 CAI-SA
C.E.C 0-2 POLICIAL
LAS PIRQUITAS 0-2 FOMENTO
Fecha 9 Fixture Cat. SENIOR
ZONA «C»
SOEM 6-2 GRAL. PAZ
SALTA CENTRAL 2-2 UTHGRA
ODONTOLOGOS 1-1 BANCO NACION
Fecha 9 Fixture Cat. SENIOR
ZONA «D»
DEP. JUVENTUD 3-0 LA ESTACION
INDEPENDIENTE 0-2 NINO
POLICIAS RET. 0-1 ASTRADA
Fecha Susp. N° 7 Cat. SENIOR (19/10/2022)
ASTRADA 2-0 NINO
ZONA «A»
Fecha 9 Fixture Cat. SUPER SENIOR
GRAL. PAZ 0-3 UTA
UTHGRA 2-1 LOS AMIGOS
REV 0-0 NINO
CIRCULO MEDICO 2-2 BANCO NACION
INTERZONAL
FOMENTO 0-0 EL AUTENTICO
Fecha Susp. N°7 Cat. SUPER SENIOR (19/10/2022)
REV 5-0 UTA
CIRCULO MEDICO 5-1 LOS AMIGOS
BANCO NACION 1-5 NINO
ZONA «B
Fecha 9 Fixture Cat. SUPER SENIOR
CAI-SA 2-1 C.E.C
SANTA CRUZ 2-2 SIND. VIAL
TESORIERI 4-3 SOEM
SAN LORENZO 2-2 POLICIAS RET.
INTERZONAL
FOMENTO 0-0 EL AUTENTICO
Fecha 9 Fixture Cat. MASTER
ZONA «A»
LIBRE LIBERAL ARG.
GRAL.PAZ 1-3 9 DE JULIO
CIRCULO MEDICO 3-0 NINO
ZONA «B»
Fecha 9 Fixture Cat. MASTER
LOS AMIGOS 3-0 TESORIERI
INDEPENDIENTE 2-1 BANCO NACION
EL AUTENTICO 1-1 C.E.C
Fecha 9 Fixture Cat. SUPER MASTER
CIRCULO MEDICO 1-0 UTA
C.E.C 3-1 LIBERAL ARG.
TESORIERI 1-5 POLICIAL RET.
9 DE JULIO 0-6 BCO CATAMARCA
Fecha 9 Fixture Cat. GRADUADOS
ZONA «A»
FOMENTO 0-2 C.E.C «B»
ASTRADA 2-3 REV «A»
INTERZONAL
MADERERA 9-1 LIBERAL ARG.
ZONA «B»
Fecha 9 Fixture Cat. GRADUADOS
POLICIAS RET. 5-0 C.E.C «A»
LOS AMIGOS 0-9 REV «B»
INTERZONAL
MADERERA 9-1 LIBERAL ARG.
Fuente: El Chasqui Digital