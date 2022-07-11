CAMPEONATO APERTURA 2021/2022 RE – PROGRAMACION N 5 DÍA 13/07/22
OCTAVOS DE FINAL COPA DE ORO PARTIDO DE VUELTA
Categoría UNICA 1º AL 16º LUGAR
TESORIERI 3-3 INDEPENDIENTE, CIRCULO MEDICO (P) 5-3 EL AUTENTICO, BCO CATAMARCA 1-0 LIBERAL ARG., LA ESTACION (P) 5-2 CHACARITA, SAN LORENZO 2-1 ESTUDIANTES, BANCO NACION 1-2 SALTA CENTRAL, MADERERA (?) UTA, REV 4-1 SANTA CRUZ.
CUARTO DE FINAL COPA DE PLATA PARTIDO DE VUELTA
Categoría UNICA 1º AL 8º LUGAR
SIND. VIAL (P) 2-3 ASTRADA, NINO (P) 5-4 UTHGRA, C.E.C 0-1 CAI-SA , 9 DE JULIO 1-1 GRAL. PAZ.
Categoría UNICA 1° AL 5° LUGAR
LIBRES: DEP. JUVENTUD, LAS PIRQUITAS, POLICIAL, FOMENTO 0-1 JUV. DE LA FALDA.
Fecha 31 Fixture Cat. MAXI
LIBRE CIRCULO MEDICO, LOS AMIGOS 1-1 C.E.C, SALTA CENTRAL 0-2 SOEM, BCO CATAMARCA 5-1 INDEPENDIENTE, POLICIAL 4-1 CHACARITA, UTHGRA 0-1 MADERERA, JUV. DE LA FALDA 0-0 EL AUTENTICO, TESORIERI 5-2 DEP. JUVENTUD, SANTA CRUZ 4-0 SOCIAL ROJAS, SAN LORENZO 4-1 ASTRADA, BANCO NACION 1-3 UTA, FOMENTO 1-2 SIND. VIAL, POLICIAS RET. 1-1 9 DE JULIO, LIBERAL ARG. 3-0 CAI-SA, LAS PIRQUITAS 2-2 NINO, SAN RAMON 2-1 REV.
Fecha 31 Fixture Cat. SUPER -MAXI
9 DE JULIO 0-3 SOCIAL ROJAS, NINO 1-1 LA ESTACION, FOMENTO S SAN RAMON, JUV. DE LA FALDA 1-1 UTA, DEP. JUVENTUD 3-2 C.E.C, SANTA CRUZ 3-4 REV, CIRCULO MEDICO 2-0 ESTUDIANTES, TESORIERI 3-0 MADERERA, SOEM 0-0 CAI-SA, INDEPENDIENTE 1-3 POLICIAL, SAN LORENZO 1-2 LIBERAL ARG., CHACARITA 0-1 SALTA CENTRAL, BANCO NACION 9-2 LAS PIRQUITAS, ASTRADA 5-1 LOS AMIGOS, UTHGRA 1-3 POLICIAS RET., EL AUTENTICO 4-1 BCO CATAMARCA.
Categoría SENIOR 1º AL 12º LUGAR
COPA DE ORO
MADERERA 4-3 INDEPENDIENTE, FOMENTO 1-0 NINO, SOCIAL ROJAS 1-4 POLICIAS RET. , CIRCULO MEDICO 0-0 UTHGRA, C.E.C 0-2 REV, POLICIAL 4-0 LOS AMIGOS.
COPA DE PLATA
DEP. JUVENTUD 2-3 CAI-SA, JUV. DE LA FALDA 0-0 GRAL. PAZ, SOEM 2-2 TESORIERI, SAN LORENZO 0-3 SALTA CENTRAL, BANCO NACION 1-1 9 DE JULIO, ASTRADA 4-4 LAS PIRQUITAS.
Categoría SUPER SENIOR 1º AL 8º LUGAR
COPA DE ORO Fecha N° 5
CIRCULO MEDICO 6-0 BANCO NACION, SANTA CRUZ 5-0 INDEPENDIENTE, SIND. VIAL 3-6 LOS AMIGOS, TESORIERI 1-1 NINO.
COPA DE PLATA Fecha N° 5
SUPER SENIOR 9º AL 14° LUGAR
C.E.C 0-3 EL AUTENTICO, UTA 5-0 FOMENTO, CAI-SA 2-0 GRAL. PAZ.
Categoría MASTER 1º AL 6º LUGAR
COPA DE ORO
NINO 0-2 INDEPENDIENTE, BANCO NACION 4-2 BCO CATAMARCA, EL AUTENTICO 0-2 CIRCULO MEDICO.
MASTER 7º AL 11° LUGAR
COPA DE PLATA
LIBRE GRAL. PAZ, C.E.C 7-0 LIBERAL ARG., LOS AMIGOS 1-3 9 DE JULIO.
Fecha 14 Fixture Cat. SUPER MASTER
GRAL. PAZ 2-3 LIBERAL ARG., C.E.C 1-0 9 DE JULIO (NP), CIRCULO MEDICO 0-2 BCO CATAMARCA, POLICIAS RET. 2-0 UTA.
CATEGORÍA GRADUAS FECHA 8
ASTRADA 3-0 LOS AMIGOS, C.E.C “A” 0-2 FOMENTO, C.E.C “B” 3-1 REV “A”, REV “B” 3-0 LIBERAL ARG., POLICIAS RET. 1-1 MADERERA.
CAMPEONATO APERTURA 2021/2022 RE – PROGRAMACION N 5 DÍA 13/07/22
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
MADERERA – UTA UNICA 15:00 HS
CIRCULO MEDICO – NINO MASTER 16:30 HS
CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
BCO CATAMARCA – AUTENTICO MASTER
UTA – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
Fuente: El Chasqui Digital