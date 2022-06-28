Categoría UNICA 1º AL 16º LUGAR
OCTAVOS DE FINAL COPA DE ORO – PARTIDO DE IDA
INDEPENDIENTE 2-0 TESORIERI
EL AUTENTICO 3-3 CIRCULO MEDICO
LIBERAL ARG. 0-3 BCO CATAMARCA
CHACARITA 1-1 LA ESTACION
ESTUDIANTES 0-0 SAN LORENZO
SALTA CENTRAL 2-0 BANCO NACION
UTA 1-1 MADERERA
SANTA CRUZ 2-4 REV
Fecha 30 Fixture Cat. MAXI
LIBRE REV
NINO 1-0 SAN RAMON
CAI-SA 3-2 LAS PIRQUITAS
9 DE JULIO 2-0 LIBERAL ARG.
SIND.VIAL 1-0 POLICIAS RET.
UTA 3-6 FOMENTO
ASTRADA 0-2 BANCO NACION
SOCIAL ROJAS 2-2 SAN LORENZO
DEP. JUVENTUD 1-3 SANTA CRUZ
EL AUTENTICO 2-1 TESORIERI
MADERERA 1-3 JUV. DE LA FALDA
CHACARITA 0-2 UTHGRA
INDEPENDIENTE 0-0 POLICIAL
SOEM 1-4 BCO CATAMARCA
C.E.C 4-0 SALTA CENTRAL
CIRCULO MEDICO RP LOS AMIGOS
Fecha 30 Fixture Cat. SUPER-MAXI
EL AUTENTICO 3-1 SOCIAL ROJAS
BCO CATAMARCA 1-1 UTHGRA
POLICIAS RET. 0-1 ASTRADA
LOS AMIGOS 0-3 BANCO NACION
LAS PIRQUITAS 1-2 CHACARITA
SALTA CENTRAL 1-0 SAN LORENZO
LIBERAL ARG. 0-0 INDEPENDIENTE
POLICIAL 3-1 SOEM
CAI-SA 2-3 TESORIERI
MADERERA 2-1 CIRCULO MEDICO
ESTUDIANTES 1-2 SANTA CRUZ
REV 0-3 DEP. JUVENTUD
C.E.C 1-1 JUV. DE LA FALDA
UTA 0-3 FOMENTO
SAN RAMON 0-2 NINO
LA ESTACION 2-2 9 DE JULIO
Categoría SENIOR 1º AL 12º LUGAR
SEMIFINAL COPA DE ORO
PARTIDO DE VUELTA
REV 2-1 POLICIAL
LOS AMIGOS 5-0 INDEPENDIENTE
C.E.C 1-4 MADERERA
FOMENTO 6-1 SOCIAL ROJAS
UTHGRA 2-2 POLICIAS RET.
NINO 3-4 CIRCULO MEDICO
Categoría MASTER 1º AL 6º LUGAR
SEMIFINAL COPA DE ORO – PARTIDO DE VUELTA
CIRCULO MEDICO RP NINO
BCO CATAMARCA RP EL AUTENTICO
INDEPENDIENTE 0-0 BANCO NACION
Categoría MASTER 7º AL 11° LUGAR
SEMIFINAL COPA DE PLATA – PARTIDO DE VUELTA
LIBRE 9 DE JULIO
C.E.C 7-1 LOS AMIGOS
LIBERAL ARG. 2-2 GRAL. PAZ
Fecha 13 Fixture Cat. SUPER MASTER
POLICIAS RET. 3-0 GRAL. PAZ
UTA S CIRCULO MEDICO
BCO CATAMARCA 0-0 C.E.C
9 DE JULIO 2-2 LIBERAL ARG.
Fecha 7 Fixture Cat. GRADUADOS
ASTRADA 1-1 MADERERA
LIBERAL ARG. 0-5 C.E.C “B”
FOMENTO 0-2 REV “B”
REV “A” 1-1 POLICIAS RET.
LOS AMIGOS 4-2 C.E.C “A”
Fuente: El Chasqui Digital