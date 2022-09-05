TORNEO “TASA LÓPEZ” LIGA DE VETERAQNOS DE CATAMARCA

CATEGORÍA ÚNICA

ZONA “A”
SALTA CENTRAL LIBRE, SAN LORENZO 3-0 SANTA CRUZ, MADERERA 1-0 GRAL. PAZ, BANCO NACION 3-0 POLICIAL.

ZONA “B”

Fecha 2 Fixture Cat. UNICA

LIBERAL ARG. 2-2 SIND. VIAL TESORIERI 1-1 CAI-SA, DEP. JUVENTUD 1-4 BCO CATAMARCA INTERZONAL
C.E.C NINO

ZONA “C”

Fecha 2 Fixture Cat. UNICA

SAN RAMON 0-1 9 DE JULIO, EL AUTENTICO 2-0 JUV. DE LA FALDA CIRCULO MEDICO 0-1 FOMENTO

INTERZONAL: C.E.C – NINO

ZONA “D”

Fecha 2 Fixture Cat. UNICA

LA ESTACION 1-2 ODONTOLOGOS UTA 0-1 UTHGRA, CHACARITA 1-2 SOEM REV 0-1 LOS AMIGOS.

Fecha 2 Fixture Cat. MAXI

ZONA “A”

NINO 3-0 LAS PIRQUITAS, CIRCULO MEDICO 10-0 LOS AMIGOS, JUV. DE LA FALDA S CHACARITA

INTERZONAL: BANCO NACION 4-2 SAN LORENZO

ZONA “B”

Fecha 2 Fixture Cat. MAXI

SANTA CRUZ 4-1 CAI-SA, LIBERAL ARG. 3-3 POLICIAS RET.,C.E.C EL AUTENTICO

INTERZONAL: BANCO NACION 4-2 SAN LORENZO

ZONA “C”

Fecha 2 Fixture Cat. MAXI

TESORIERI 1-3 REV., BCO CATAMARCA 2-1 POLICIAL, INDEPENDIENTE 2-0 ASTRADA, SOEM 0-2 FOMENTO

ZONA “D”

Fecha 2 Fixture Cat. MAXI

MADERERA 4-1 SALTA CENTRAL, 9 DE JULIO 1-1 DEP. JUVENTUD, ODONTOLOGOS 3-1 UTHGRA, SAN RAMON 1-0 UTA.

Fecha 2 Fixture Cat. SUPER MAXI

ZONA “B”

ZONA “A”
LA ESTACION LIBRE, POLICIAS RET. 1-1 LIBERAL ARG., BANCO NACION 1-1 9 DE JULIO, DEP. JUVENTUD 4-2 LOS AMIGOS

Fecha 2 Fixture Cat. SUPER MAXI

SALTA CENTRAL 2-2 UTHGRA, POLICIAL 1-1 TESORIERI, REV 2-0 JUV. DE LA FALDA, ASTRADA 2-1 SAN RAMON

ZONA “C”

Fecha 2 Fixture Cat. SUPER MAXI

ODONTOLOGOS 4-1 BCO CATAMARCA, NINO 1-3 MADERERA, SANTA CRUZ 6-0 LAS PIRQUITAS, EL AUTENTICO 0-1 UTA

ZONA “D”

Fecha 2 Fixture Cat. SUPER MAXI

CAI-SA 0-3 SIND. VIAL, C.E.C 1-1 CHACARITA, CIRCULO MEDICO 2-0 SAN LORENZO, FOMENTO 4-0 SOEM.

Fecha 2 Fixture Cat. SENIOR

ZONA “A”

JUV DE LA FALDA 1-3 MADERERA, SAN LORENZO 1-2 9 DE JULIO, CIRCULO MEDICO 4-0 LOS AMIGOS

ZONA “B”
Fecha 2 Fixture Cat. SENIOR

CAI-SA 0-2 C.E.C, TESORIERI 1-0 LAS PIRQUITAS, POLICIAL 3-1 FOMENTO.

Fecha 2 Fixture Cat. SENIOR
GRAL. PAZ 1-2 SALTA CENTRAL, SOEM 6-1 ODONTOLOGOS, UTHGRA 1-0 BANCO NACION.

GRUPO “D”
Fecha 2 Fixture Cat. SENIOR
LA ESTACION 1-0 INDEPENDIENTE, DEP. JUVENTUD 3-0 POLICIAS RET., NINO 0-0 ASTRADA.

Fecha 2 Fixture Cat. SUPER SENIOR

ZONA “A”

FOMENTO 0-2 LOS AMIGOS, GRAL. PAZ 1-7 NINO, UTHGRA 2-2 BANCO NACION, REV 4-1 CIRCULO MEDICO.

INTERZONAL: UTA 1-1 C.E.C

ZONA “B”

Fecha 2 Fixture Cat. SUPER SENIOR

EL AUTENTICO 2-0 SIND. VIAL, CAI-SA 4-0 SOEM, SANTA CRUZ 0-1 POLICIAS RET., TESORIERI 6-1 SAN LORENZO

INTERZONAL: UTA 1-1 C.E.C

Fecha 2 Fixture Cat. MASTER

ZONA “A”

LIBRE GRAL. PAZ, LIBERAL ARG. 2-5 CIRCULO MEDICO, 9 DE JULIO 0-0 NINO.

GRUPO “B”

Fecha 2 Fixture Cat. MASTER

TESORIERI 0-5 INDEPENDIENTE, LOS AMIGOS 1-6 EL AUTENTICO, BANCO NACION 2-0 C.E.C

Fecha 2 Fixture Cat. SUPER MASTER

UTA 1-4 CIRCULO MEDICO, LIBERAL ARG. 1-1 C.E.C, POLICIAL RET. 6-3 TESORIERI, BCO CATAMARCA 1-1 9 DE JULIO.

ZONA “A”
Fecha 2 Fixture Cat. GRADUADOS
ASTRADA 1-1 C.E.C “B”
FOMENTO 1-0 LIBERAL ARG.
INTERZONAL
REV “A” 1-0 REV “B”

Fecha 2 Fixture Cat. GRADUADOS

ZONA “B”
LOS AMIGOS 1-2 C.E.C “A”, POLICIAS RET. 1-0 MADERERA.
INTERZONAL: REV “A” 1-0 REV “B”

Fuente: El Chasqui Digital

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