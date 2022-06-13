Cat. UNICA
LIBRE LAS PIRQUITAS, EL AUTENTICO 2-1 ASTRADA, BANCO NACION 4-0 ESTUDIANTES, UTA 0-1
SAN LORENZO, SALTA CENTRAL 8-1 FOMENTO, MADERERA 5-1 DEP. JUVENTUD, JUV. DE LA FALDA 2-4 BCO. CATAMARCA, INDEPENDIENTE 3-4 CEC, SIND. VIAL 4-5 CIRCULO MEDICO, TESORIERI 2-0 CHACARITA, GRAL. PAZ 2-6 REV, UTHGRA 4-3 CAI-SA, LA ESTACION 2-2 LIBERAL ARG., SANTA CRUZ 3-0 POLICIAL.
Cat. MAXI
LIBRE NINO, CAI-SA, 1-3 REV, 9 DE JULIO 1-3 SAN RAMON, SIND. VIAL 0-5 LAS PIRQUITAS, UTA 1-2 LIBERAL ARG. ASTRADA 2-3 POLICIAS RET., SOCIAL ROJAS 1-0 FOMENTO, DEP. JUVENTUD 0-3 BANCO NACION, EL AUTENTICO 0-0 SAN LORENZO, MADERERA 1-0 SANTA CRUZ, CHACARITA 1-3 TESORIERI,
INDEPENDIENTE(NP) 0-1 JUV. DE LA FALDA, SOEM 2-1 UTHGRA, C.E.C 4-0 POLICIAL, CIRCULO MEDICO 4-1 BCO CATAMARCA, LOS AMIGOS 3-0 SALTA CENTRAL.
SUPER-MAXI
UTHGRA 1-8 SOCIAL ROJAS, EL AUTENTICO 2-1 ASTRADA, BCO CATAMARCA 1-4 BANCO NACION, POLICIAS RET. 2-0 CHACARITA, LOS AMIGOS 0-0 SAN LORENZO, LAS PIRQUITAS 0-4 IN D EPENDIENTE,
SALTA CENTRAL 4-1 SOEM, LIBERAL ARG. 1-0 TESORIERI, POLICIAL 0-1 CIRCULO MEDICO, CAI-SA 1-1 SANTA CRUZ, MADERERA 0-0 DEP. JUVENTUD, ESTUDIANTES 7-0 JUV. DE LA FALDA, REV 1-1 FOMENTO, C.E.C 3-2 NINO, UTA 1-1 9 DE JULIO, SAN RAMON 2-3 LA ESTACION.
Categoría SENIOR 1° AL 12° LUGAR
SEMIFINAL COPA DE ORO 5º FECHA
UTHGRA 3-1 NINO, LOS AMIGOS 1-1 REV, INDEPENDIENTE 2-4 CEC, SOCIAL ROJAS 0-6 CIRCULO MEDICO,POLICIAS RET. 2-4 FOMENTO, MADERERA 0-3 POLICIAL.
SEMIFINAL COPA DE PLATA
5ºFECHA Categoría SENIOR 13° AL 24º LUGAR
GRAL. PAZ. (NP) 0-1 SOEM, CAI·SA 0-4 SAN LORENZO, LAS PIRQUITAS 6-3 TESORIERI, DEP. JUVENTUD 0-2 BANCO NACION, JUV. DE LA FALDA 2-3 ASTRADA, 9 DE JULIO (NP) 0-1 SALTA CENTRAL.
Categoría SUPER SENIOR
1° AL 8° LUGAR
SEMIFINAL COPA DE ORO 2° FECHA
SIND. VIAL 1-2 TESORIERI, INDEPENDIENTE 1-1 NINO, LOS AMIGOS(NP) 0-1 BANCO NACION, SANTA CRUZ
1-1 CIRCULO MEDICO.
SEMIFINAL COPA DE PLATA
2º FECHA – 9° AL 14′ LUGAR
UTA 1-2 C.E.C, CAI-SA 1-4 EL AUTENTICO, GRAL. PAZ 2-1 FOMENTO.
Categoría MASTER 1° AL 6° LUGAR
SEMIFINAL COPA DE ORO – PARTIDO DEVUELTA
BANCO CATAMARCA 0-2 NINO, BANCO NACION 9-0 EL AUTENTICO, INDEPENDIENTE 5-1 CIRCULO MEDICO.
SEMIFINAL COPA DE PLATA
PARTIDO DEVUELTA – 7° AL 11 ‘ LUGAR
LIBRE C.E.C, GRAL PAZ 1-4 9 de JULIO, LOS AMIGOS 3-4 LIBERAL ARG.
Fuente: El Chasqui Digital