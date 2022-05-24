Cat. UNICA
LIBERAL ARG. LIBRE; CAI-SA 0-1 POLICIAL; REV 1-1 SANTA CRUZ; CHACARITA 4-0 LA ESTACION; CIRCULO MEDICO 4-0 UTHGRA; C.E.C 2-0 GRAL. PAZ; BCO. CATAMARCA 1-0 TESORIERI; DEP. JUVENTUD 0-1 SINO. VIAL; FOMENTO 0-4 INDEPENDIENTE; SAN LORENZO 7-0 JUV. DE LA FALDA; NINO 1-2 MADERERA; ESTUDIANTES RP SALTA CENTRAL; ASTRADA 0-1 UTA; LAS PIRQUITAS 2-4 9 DE JULIO; EL AUTENTICO 0-1 BANCO NACION.
Cat. MAXI
LIBRE BCO CATAMARCA, POLICIAL 2-1 SALTA CENTRAL, UTHGRA 2-7 LOS AMIGOS, JUV. DE LA FALDA 1-1 CIRCULO MEDICO, TESORIERI 2-0 C.E.C SANTA CRUZ RP SOEM, SAN LORENZO 5-2 INDEPENDIENTE,
BANCO NACION 2-1 CHACARITA, FOMENTO 3-3 MADERERA, POLICIAS RET. 1-2 EL AUTENTICO, LIBERAL ARG. 0-1 DEP. JUVENTUD, LAS PIRQUITAS 2-4 SOCIAL ROJAS, SAN RAMON 0-0 ASTRADA, REV 5-0 UTA, NINO 4-0 SIND. VIAL, CAI-SA 1-3 9 DE JULIO.
Cat. SUPER MAXI
UTA 0-0 SOCIAL ROJAS, SAN RAMON 1-6 C.E.C, LA ESTACION 0-1 REV., 9 DE JULIO 0-9 ESTUDIANTES,
NINO 3-2 MADERERA, FOMENTO 1-1 CAI-SA, JUV. DE LA FALDA 1-2 POLICIAL, DEP. JUVENTUD 1-0 LIBERAL ARG., SANTA CRUZ RP SALTA CENTRAL, CIRCULO MEDICO 4-0 LAS PIRQUITAS, TESORIERI 0-3 LOS AMIGOS, SOEM 2-3 POLICIAS RET., INDEPENDIENTE 1-0 BCO CATAMARCA, CHACARITA 7-1 UTHGRA,
BANCO NACION 0-1 ASTRADA.
Categoría SENIOR 1° AL 12° LUGAR
2º FECHA SEMIFINAL COPA DE ORO
POLICIAL 1-1 REV, INDEPENDIENTE 0-2 LOS AMIGOS, MADERERA 2-1 C.E.C, SOCIAL ROJAS 1-1
FOMENTO, POLICIAS RET. 2-0 UTHGRA, CIRCULO MEDICO 2-0 NINO,
2º FECHA
SEMIFINAL COPA DE PLATA
BANCO NACION 1-2 SALTA CENTRAL, CAI-SA 1-3 9 DE JULIO, DEP. JUVENTUD 1 ·0 SAN LORENZO, LAS PIRQUITAS 7-0 GRAL. PAZ, ASTRADA 4-1 TESORIERI, JUV. DE LA FALDA 4-2 SOEM.
Cat. SUPER SENIOR
SIND. VIAL 0-3 INDEPENDIENTE, EL AUTENTICO 2-3 UTA, C.E.C 2·1 LOS AMIGOS, FOMENTO 2-5 NINO, TESORIERI 0-0 BANCO NACION, GRAL. PAZ 0-8 CIRCULO MEDICO, CAI·SA 2-2 SANTA CRUZ.
Cat. MASTER 1°AL 6°LUGAR
3º FECHA SEMIFINAL COPA DE ORO
NINO 4-3 CIRCULO MEDICO, EL AUTENTICO 2-1 BCO CATAMARCA, BANCO NACION 5-1 INDEPENDIENTE.
SEMIFINAL COPA DE PLATA
3º FECHA
LIBRE 9 DE JULIO, LOS AMIGOS 0-7 C.E.C, GRAL. PAZ 3-3 LIBERAL ARG.
Cat. GRADUADOS
ASTRADA 1-2 C.E.C “B”, MADERERA 3-0 FOMENTO, REV “A” 4-0 LOS AMIGOS,
C.E.C “A” 0-3 REV “B”, POLICIAS RET. 1-1 LIBERAL ARG.,
Fuente: El Chasqui Digital