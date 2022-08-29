Fecha 1 Fixture Cat. UNICA
GRUPO “A”
LIBRE BANCO NACION, POLICIAL 0-6 MADERERA, GRAL. PAZ 0-4 SAN LORENZO, SANTA CRUZ 2-2 SALTA CENTRAL
GRUPO “B”
Fecha 1 Fixture Cat. UNICA
BANCO CATAMARCA 0-2 TESORIERI, CAI-SA 2-3 LIBERAL ARG., SIND. VIAL 3-0 C.E.C,
INTERZONAL
DEP. JUVENTUD 0-5 CIRCULO MEDICO
GRUPO “C”
Fecha 1 Fixture Cat. UNICA
FOMENTO 3-2 EL AUTENTICO, JUV. DE LA FALDA 1-0 SAN RAMON, 9 DE JULIO 1-2 NINO
INTERZONAL
DEP. JUENTUD 0-5 CIRCULO MEDICO
GRUPO “D”
Fecha 1 Fixture Cat. UNICA
ODONTOLOGOS 2-3 REV, LOS AMIGOS 4-3 CHACARITA, SOEM 1-0 UTA, UTHGRA 1-1 LA ESTACION
Fecha 1 Fixture Cat. MAXI
GRUPO “A”
CHACARITA 0-5 CIRCULO MEDICO, LOS AMIGOS 0-9 NINO, LAS PIRQUITAS 1-2 BANCO NACION
INTERZONAL
JUV. DE LA FALDA 1-1 C.E.C
GRUPO “B”
Fecha 1 Fixture Cat. MAXI
EL AUTENTICO 2-0 LIBERAL ARG., POLICIAS RET. 1-0 SANTA CRUZ, CAI-SA 1-3 SAN LORENZO
INTERZONAL
JUV. DE LA FALDA 1-1 C.E.C
GRUPO “C”
Fecha 1 Fixture Cat. MAXI
REV 0-2 SOEM, FOMENTO 0-1 INDEPENDIENTE, ASTRADA 2-0 BCO CATAMARCA, POLICIAL 3-0 TESORIERI
GRUPO “D”
Fecha 1 Fixture Cat. MAXI
SALTA CENTRAL 1-4 SAN RAMON, UTA 0-1 ODONTOLOGOS, UTHGRA 1-1 9 DE JULIO, DEP.JUVENTUD 2-1 MADERERA
Fecha 1 Fixture Cat. SUPER MAXI
GRUPO “A”
LIBRE DEP. JUVENTUD, LOS AMIGOS 1-5 BANCO NACION, 9 DE JULIO 3-0 POLICIAS RET., LIBERAL ARG. 1-0 LA ESTACION
GRUPO “B”
Fecha 1 Fixture Cat. SUPER MAXI
UTHGRA 1-4 ASTRADA, SAN RAMON 0-3 REV, JUV. DE LA FALDA 4-0 POLICIAL, TESORIERI 1-3 SALTA CENTRAL
GRUPO “C”
Fecha 1 Fixture Cat. SUPER MAXI
BCO CATAMARCA 2-4 EL AUTENTICO, UTA 1-4 SANTA CRUZ, LAS PIRQUITAS 1-3 NINO, MADERERA 1-10 ODONTOLOGOS
GRUPO “D”
Fecha 1 Fixture Cat. SUPER MAXI
SIND. VIAL 0-1 FOMENTO, SOEM 2-4 CIRCULO MEDICO, SAN LORENZO 0-4 C.E.C, CHACARITA 0-2 CAI-SA
Fecha 1 Fixture Cat. SENIOR
GRUPO “A”
CIRCULO MEDICO 9-1 JUV. DE LA FALDA, LOS AMIGOS 3-0 SAN LORENZO, 9 DE JULIO 0-0 MADERERA
GRUPO “B”
Fecha 1 Fixture Cat. SENIOR
POLICIAL 4-0 CAI-SA, FOMENTO 3-0 TESORIERI, LAS PIRQUITAS 1-1 C.E.C
GRUPO “C”
Fecha 1 Fixture Cat. SENIOR
UTHGRA 5-1 GRAL. PAZ, BANCO NACION 4-1 SOEM, ODONTOLOGOS 3-3 SALTA CENTRAL
GRUPO “D”
Fecha 1 Fixture Cat. SENIOR
NINO 1-2 LA ESTACION, ASTRADA 2-2 DEP. JUVENTUD, POLICIAS RET. 1-0 INDEPENDIENTE
Fecha 1 Fixture Cat. SUPER SENIOR
GRUPO “A”
BANCO NACION 0-6 REV, NINO 1-0 UTHGRA, LOS AMIGOS 3-1 GRAL. PAZ, UTA 3-0 FOMENTO
INTERZONAL
CIRCULO MEDICO 2-1 SAN LORENZO
GRUPO “B”
Fecha 1 Fixture Cat. SUPER SENIOR
POLICIAS RET. 1-1 TESORIERI, SOEM 0-3 SANTA CRUZ, SIND. VIAL 3-2 CAI-SA, C.E.C 2-1 EL AUTENTICO
INTERZONAL
CIRCULO MEDICO 2-1 SAN LORENZO
Fecha 1 Fixture Cat. MASTER
GRUPO “A”
9 DE JULIO LIBRE, NINO 1-0 LIBERAL ARG., CIRCULO MEDICO 6-0 GRAL. PAZ
GRUPO “B”
Fecha 1 Fixture Cat. MASTER
BANCO NACION 10-0 TESORIERI, C.E.C 4-0 LOS AMIGOS, EL AUTENTICO 0-1 INDEPENDIENTE
Fecha 1 Fixture Cat. SUPER MASTER
9 DE JULIO 0-3 UTA, TESORIERI 0-1 BCO CATAMARCA, C.E.C 2-0 POLICIAS RET., CIRCULO MEDICO 7-0 LIBERAL ARG.
Fecha 1 Fixture Cat. GRADUADOS
GRUPO “A”
REV “A” 1-0 LIBERAL ARG., ASTRADA 0-1 FOMENTO
INTERZONAL
C.E.C “B” 1-1 C.E.C “A”
GRUPO “B”
Fecha 1 Fixture Cat. GRADUADOS
REV “B” 4-0 MADERERA, LOS AMIGOS 0-3 POLICIAS RET.
INTERZONAL
C.E.C “B” 1-1 C.E.C “A”
Fuente: El Chasqui Digital