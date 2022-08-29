Fecha 1 Fixture Cat. UNICA

GRUPO “A”

LIBRE BANCO NACION, POLICIAL 0-6 MADERERA, GRAL. PAZ 0-4 SAN LORENZO, SANTA CRUZ 2-2 SALTA CENTRAL

GRUPO “B”

Fecha 1 Fixture Cat. UNICA

BANCO CATAMARCA 0-2 TESORIERI, CAI-SA 2-3 LIBERAL ARG., SIND. VIAL 3-0 C.E.C,

INTERZONAL

DEP. JUVENTUD 0-5 CIRCULO MEDICO

GRUPO “C”

Fecha 1 Fixture Cat. UNICA

FOMENTO 3-2 EL AUTENTICO, JUV. DE LA FALDA 1-0 SAN RAMON, 9 DE JULIO 1-2 NINO

INTERZONAL

DEP. JUENTUD 0-5 CIRCULO MEDICO

GRUPO “D”

Fecha 1 Fixture Cat. UNICA

ODONTOLOGOS 2-3 REV, LOS AMIGOS 4-3 CHACARITA, SOEM 1-0 UTA, UTHGRA 1-1 LA ESTACION

Fecha 1 Fixture Cat. MAXI

GRUPO “A”

CHACARITA 0-5 CIRCULO MEDICO, LOS AMIGOS 0-9 NINO, LAS PIRQUITAS 1-2 BANCO NACION

INTERZONAL

JUV. DE LA FALDA 1-1 C.E.C

GRUPO “B”

Fecha 1 Fixture Cat. MAXI

EL AUTENTICO 2-0 LIBERAL ARG., POLICIAS RET. 1-0 SANTA CRUZ, CAI-SA 1-3 SAN LORENZO

INTERZONAL

JUV. DE LA FALDA 1-1 C.E.C

GRUPO “C”

Fecha 1 Fixture Cat. MAXI

REV 0-2 SOEM, FOMENTO 0-1 INDEPENDIENTE, ASTRADA 2-0 BCO CATAMARCA, POLICIAL 3-0 TESORIERI

GRUPO “D”

Fecha 1 Fixture Cat. MAXI

SALTA CENTRAL 1-4 SAN RAMON, UTA 0-1 ODONTOLOGOS, UTHGRA 1-1 9 DE JULIO, DEP.JUVENTUD 2-1 MADERERA

Fecha 1 Fixture Cat. SUPER MAXI

GRUPO “A”

LIBRE DEP. JUVENTUD, LOS AMIGOS 1-5 BANCO NACION, 9 DE JULIO 3-0 POLICIAS RET., LIBERAL ARG. 1-0 LA ESTACION

GRUPO “B”

Fecha 1 Fixture Cat. SUPER MAXI

UTHGRA 1-4 ASTRADA, SAN RAMON 0-3 REV, JUV. DE LA FALDA 4-0 POLICIAL, TESORIERI 1-3 SALTA CENTRAL

GRUPO “C”

Fecha 1 Fixture Cat. SUPER MAXI

BCO CATAMARCA 2-4 EL AUTENTICO, UTA 1-4 SANTA CRUZ, LAS PIRQUITAS 1-3 NINO, MADERERA 1-10 ODONTOLOGOS

GRUPO “D”

Fecha 1 Fixture Cat. SUPER MAXI

SIND. VIAL 0-1 FOMENTO, SOEM 2-4 CIRCULO MEDICO, SAN LORENZO 0-4 C.E.C, CHACARITA 0-2 CAI-SA

Fecha 1 Fixture Cat. SENIOR

GRUPO “A”

CIRCULO MEDICO 9-1 JUV. DE LA FALDA, LOS AMIGOS 3-0 SAN LORENZO, 9 DE JULIO 0-0 MADERERA

GRUPO “B”

Fecha 1 Fixture Cat. SENIOR

POLICIAL 4-0 CAI-SA, FOMENTO 3-0 TESORIERI, LAS PIRQUITAS 1-1 C.E.C

GRUPO “C”

Fecha 1 Fixture Cat. SENIOR

UTHGRA 5-1 GRAL. PAZ, BANCO NACION 4-1 SOEM, ODONTOLOGOS 3-3 SALTA CENTRAL

GRUPO “D”

Fecha 1 Fixture Cat. SENIOR

NINO 1-2 LA ESTACION, ASTRADA 2-2 DEP. JUVENTUD, POLICIAS RET. 1-0 INDEPENDIENTE

Fecha 1 Fixture Cat. SUPER SENIOR

GRUPO “A”

BANCO NACION 0-6 REV, NINO 1-0 UTHGRA, LOS AMIGOS 3-1 GRAL. PAZ, UTA 3-0 FOMENTO

INTERZONAL

CIRCULO MEDICO 2-1 SAN LORENZO

GRUPO “B”

Fecha 1 Fixture Cat. SUPER SENIOR

POLICIAS RET. 1-1 TESORIERI, SOEM 0-3 SANTA CRUZ, SIND. VIAL 3-2 CAI-SA, C.E.C 2-1 EL AUTENTICO

INTERZONAL

CIRCULO MEDICO 2-1 SAN LORENZO

Fecha 1 Fixture Cat. MASTER

GRUPO “A”

9 DE JULIO LIBRE, NINO 1-0 LIBERAL ARG., CIRCULO MEDICO 6-0 GRAL. PAZ

GRUPO “B”

Fecha 1 Fixture Cat. MASTER

BANCO NACION 10-0 TESORIERI, C.E.C 4-0 LOS AMIGOS, EL AUTENTICO 0-1 INDEPENDIENTE

Fecha 1 Fixture Cat. SUPER MASTER

9 DE JULIO 0-3 UTA, TESORIERI 0-1 BCO CATAMARCA, C.E.C 2-0 POLICIAS RET., CIRCULO MEDICO 7-0 LIBERAL ARG.

Fecha 1 Fixture Cat. GRADUADOS

GRUPO “A”

REV “A” 1-0 LIBERAL ARG., ASTRADA 0-1 FOMENTO

INTERZONAL

C.E.C “B” 1-1 C.E.C “A”

GRUPO “B”

Fecha 1 Fixture Cat. GRADUADOS

REV “B” 4-0 MADERERA, LOS AMIGOS 0-3 POLICIAS RET.

INTERZONAL

C.E.C “B” 1-1 C.E.C “A”

Fuente: El Chasqui Digital

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