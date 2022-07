El ministro de Economía, Martin Guzmán , presentó su renuncia al cargo con una carta, que difundió en redes sociales, en la que defendió su gestión con especial énfasis en las negociaciones por la deuda y su estrategia de «normalización de la economía». Si bien no especificó los motivos por los cuales deja su lugar, algunas frases dejan entrever que su decisión está vinculada a las críticas que sufrió desde el propio oficialismo, particularmente del kirchnerismo.

Por ahora, no hay nombres para reemplazarlo. Porque de hecho, el presidente Alberto Fernández lo había defendido esta semana y siempre lo sostuvo en el cargo pese a las críticas. La pregunta ahora es cuál será el perfil del nuevo ministro.

«Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina», cita la misiva dirigida al presidente, Alberto Fernández en la que repasó su gestión desde el 10 de diciembre de 2019 hasta este 2 de julio de 2022.

Martín Guzmán había soportado hasta ahora, con el apoyo de Alberto Fernández, el embate de varios dirigentes del kirchnerismo que pidieron durante meses su cabeza. Finalmente hoy lo consiguieron.

Cabe recordar que uno de los primeros cruces que se expusieron públicamente fue el acuerdo con el FMI, principal cucarda que se colgó en su gestión Martín Guzmán. La firma de ese pacto no contó con el apoyo del kirchnerismo y de hecho produjo la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista. Para el sector que responde a la vicepresidenta, el acuerdo implica un deterioro para los sectores económicos más relegados porque implica un recorte del gasto público.

La presencia de dirigentes kirchneristas en el área de Energía lo privaron a Guzmán de poder avanzar según su plan en un desarme del esquema de subsidios a las tarifas a la velocidad que pretendía. Guzmán, incluso, intentó despedir aFederico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, pero fue sostenido por Cristina Kirchner.

En las últimas semanas el saliente ministro había logrado ganar poder dentro de las áreas de su incumbencia. Por ejemplo, puso al secretario de Comercio, Guillermo Hang, quien reemplazó a Roberto Feletti.

La carta de renuncia de Martín Guzmán

«En la economía, siempre hay disyuntivas», expresó el saliente Martín Guzmán en su carta de renuncia, de 7 páginas que difundió el mismo a través de la red social Twitter, incluso antes de que circulara por los canales oficiales de comunicación.

Y agregó: «Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante. Eso ayudará a que quien me suceda pueda llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el apoyo político que es necesario para que aquellas sean efectivas».

En su carta al Presidente, el ahora exfuncionario le agradeció su confianza y consideró «un verdadero honor acompañarlo en la tarea de poner a nuestro país de pie».

«Juntos hemos dado pasos para que la economía de nuestro país se recupere y crezca. La hora necesita que quien Usted disponga tome las riendas del Ministerio que hasta hoy tuve el honor de conducir», afirmó, tras realizar un extenso análisis de su gestión al frente de la cartera.