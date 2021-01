La decisión de la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical (UCR), emitida el sábado

a última hora, generó más conflictos puertas adentro: al no haber oficializado a la

línea Renovación Radical que tiene como máximos referentes a Flavio Fama y José

Sosa, entraría a jugar la Justicia en el caso de no haber un resolución favorable para

este sector interno.

Fuentes consultadas por este diario mencionaron que luego de haber sido notificadas

las partes sobre la decisión de oficializar a la línea Compromiso Radical y excluir a

Renovación Radical, desde este último sector se empezó a trabajar en la redacción

de lo que será la apelación a esta decisión del órgano electoral partidario.

Asimismo, se manifestó que, primeramente, la apelación va a la Junta Electoral. En

caso de no hacerse lugar a lo solicitado en torno a que se deje participar a

Renovación Radical de la interna partidaria prevista para el 7 de febrero, la misma

Junta, que tiene previsto reunirse hoy desde las 18.00, debe elevarlo inmediatamente

a la Justicia Federal con competencia Electoral a los fines de que resuelva la

cuestión.

Además, las fuentes cercanas al sector de Fama y Sosa señalaron que la decisión de

la Junta Electoral es injusta y que hay cuestiones que encuentran razón en la Carta

Orgánica de la UCR para recurrir la decisión de no oficializar a la alianza opositora a

la orgánica partidaria.

Cabe mencionar que en ediciones anteriores de este diario se venía manejando la

postura por parte de Renovación Radical de judicializar la interna de la UCR si es que

se daba una exclusión del sector. Es más, el pasado viernes y de manera virtual, los

dirigentes alineados detrás de Fama y Sosa llegaron al consenso de ir a la Justicia

para que se les permita participar.

Por otra parte, hoy desde las 10.00, los dirigentes radicales se reunirán a los fines de

analizar la situación y dar a conocer su postura.

Fundamentos

En cuanto a los fundamentos esgrimidos por la Junta Electoral para no oficializar a la

alianza Renovación Radical, en ellos se expresa que se debe resolver la

impugnación presentada por “Compromiso Radical” por presentación de “listas

incompletas” en los departamentos Belén, Andalgalá, Ambato y La Paz. Se señala

que en el caso del departamento belicho no se presentaron candidatos en Corral

Quemado, Pozo de Piedra, Puerta de San José, San Fernando y Villa Vil. En la Perla

del Oeste no hubo candidatos en Aconquija y en La Paz no se presentaron en Icaño,

mientras que en Ambato no hubo candidatos en Los Varela.

La Carta Orgánica refiere, agregan, que a los efectos de sumar un departamento,

“debe completarse tanto en la lista de candidatos del Comité Departamental como de

aquellos distritos que lo componen”. Por ello, desde la Junta entienden que al no

haberse presentado en los distritos y en los departamentos antes mencionados los

candidatos, “mal pueden tenerse por presentados” y “menos aun contabilizados” para

cumplir con el piso de 10 departamentos.

Seguidamente, en los considerando, desde la Junta Electoral se advierte que se le

solicita a Renovación Radical que realice su descargo respecto a los planteos de

impugnación del otro sector, respondiendo que desde el oficialismo en concreto

realizan dos impugnaciones, en referencia a Aconquija (Andalgalá) y Los Varela

(Ambato).

Ahora, tras haber analizado los planteos de ambas partes, desde la Junta Electoral

se considera que no se puede oficializar la alianza Renovación Radical en Tinogasta,

El Alto y Santa Rosa debido a que no existe, dado que las actas de CPR y Raúl

Alfonsín son individuales, no en alianza. En Paclín, según fundamentan desde la

Junta Electoral, no se da una lista de unidad.

Finalmente, la Junta Electoral menciona que la Renovación “no ha cumplido con los

requerimientos necesarios para oficializar los departamentos Ambato, Andalgalá,

Belén, La Paz, Paclín, Tinogasta, El Alto y Santa Rosa, además de no presentar

candidatos en el departamento Ancasti”.