Mónica Beatriz Reynoso directora de la escuela N°55 de San Antonio, en Fray Mamerto Esquiú, fue sumariada y removida de su cargo por no permitir que el municipio de FME se apropie de una parcela dentro del predio escolar. La directiva escribió una sentida carta despidiéndose de la comunidad.

«Cumplo en Informar a toda la Comunidad Educativa, que fui movilizada de mis funciones como Directora de esta prestigiosa Institución Educativa, a través de la Disposición de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación, a efectos de que se me realice una Investigación Pre-Sumarial ya que, según la misma, yo habría incurrido en desobedecer una orden de mis superiores.

Cabe aclarar que el Equipo Directivo nunca recibió ninguna Resolución de la Ministra de Educación autorizando tal medida, como correspondía.

Solamente se recibió, a través del Sr. Supervisor, Lic. Miguel Arroyo, una nota del Director de Nivel, Prof. Luis Bazán, a través de la cual se nos notificó que el Director de Planificación y Mantenimiento Escolar, Arq. Lucas Caminada, dirigida a su vez, a la Srta. Ministra de Educación, donde se autorizaba a la Municipalidad de Fray M. Esquiú a la apertura de una calle pasando por dentro del terreno escolar.

En reunión con el Consejo Consultivo (Jefes de Dpto. De Áreas Afines, Centro de Estudiantes, Comisión de Padres y Equipo Directivo, se decidió insistir con el Cerramiento Perimetral aprobado desde el año 2018.

Para un mayor entendimiento, se encuentran en Secretaría, toda la documentación que ustedes pueden solicitar.

Envío copia de la Disposición de Investigación Pre-Sumarial, atendiendo a los llamados telefónicos que recibí donde se suponía que otra era la razón de la movilidad de mis funciones.

Cumplido, me despido de todos ustedes, con el cariño que siempre nos profesamos, expresándoles que en todos estos casi 15 años como directiva, trabajé por y para la escuela sin medir tener horarios y sin medir esfuerzos, con honor, y agradecida de poder compartir con excelentes profesionales, la tarea para la que me preparé y concursé.

Los abrazo con el corazón y con el alma, y será hasta que Dios o el Universo, nos vuelva a encontrar.