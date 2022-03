Acumulamos basura diariamente, concretamente, en Europa, se producen más de 240 millones de toneladas de residuos urbanos. Esto equivaldría, aproximadamente, a unos 500 kilos de residuos al año por persona.

Sin embargo, de toda la basura que generamos, solo se recicla el 40%.

Cada país tiene sus contenedores y su sistema de reciclaje. En algunos lugares, para incentivar al ciudadano, existen sistemas de recompensa cuando se recicla como es debido y, para ello, las autoridades tienen que llevar un control exhaustivo de si la labor de reciclaje de sus habitantes se está haciendo bien.

En Alemania, por ejemplo, existe un sistema llamado ‘Reverse Vending Machines’ (RVM). Se trata de una tecnología que usa infrarrojos que permite leer los códigos de barras de los envases, aunque es algo limitado, ya que los envases que no tienen código o lo tienen dañado no son reconocidos. Además, de tener un coste elevado y que no se adapta al entorno urbano.

En España, utilizamos varios colores para diferenciar qué residuos van en un contenedor u otro.

Cómo nada Recysmart

Jordi Berguinzo y Sergi Goday, Recircula Solutions, descubrieron que en Alemania se motiva al ciudadano para llevar sus envases a las RVM y, a la vez, que se dieron cuenta, como hemos explicado líneas arriba, que este sistema tiene una serie de limitaciones.

A partir de este momento desarrollan el dispositivo IoT RecySmart con el objetivo de poder reproducir el mismo concepto que las RVM pero a bajo coste usando la infraestructura pública de contenedores las 24 horas y los 7 días de la semana.

Desde que se hizo la primera inversión, recibida de KIC Innoenergy, les ha llevado tres años desarrollarla.

Funcionamiento de esta tecnología

El CEO & Co-fundador de Recysmart, Jordi Berguinzo Martinezeo, nos explica en 20Bits que la clave para poder diferenciar múltiples tipos de envases se encuentra dentro del propio dispositivo “que combina un diseño mecánico único con algoritmos de IA basados en la acústica”.

“Cuando el envase es introducido, genera una señal acústica única y característica de cada tipo de envase que es captada por el sensor y procesada a tiempo real”, añade.

Además, según Berguinzo, la red neuronal puede clasificar cuatro tipos de envases diferentes: vidrio, plástico, latas y tetrabriks con una precisión por encima del 95%.

El dispositivo recopila y envía a la propia plataforma todos los datos obtenidos para que los gestores de residuos y autoridades públicas puedan remunerar las buenas acciones de reciclaje de los ciudadanos.

Interacción por parte de los usuarios

Para poder hacer uso de este sistema, los ciudadanos se identifican en el dispositivo a través de su móvil o usando una tarjeta física.

A continuación, introducen sus envases en el contenedor correspondiente y, a través de estos algoritmos de inteligencia artificial, RecySmart permite caracterizar el material del envase reciclado única y exclusivamente utilizando el sonido.

Por cada envase correctamente reciclado, los ciudadanos reciben incentivos directos que son establecidos por las autoridades y empresas de gestión de residuos.

Funcionamiento

Actualmente, existen 70 contenedores

Berguinzo ha explicado que una parte de estos contenedores se usó para ampliar las pruebas en Sant Cugat tras salir de la pandemia.

“El resto de dispositivos se enviarán a 6 países diferentes: España, Portugal, Austria, Francia, Reino Unido, Grecia con actores relevantes del sector. Esto nos ha permitido cerrar contratos comerciales en todos los países mencionados para preparar a la compañía hacia un crecimiento exponencial en los siguientes tres años”, ha remarcado en sus declaraciones a 20Bits.

El objetivo es lanzar 1.800 contenedores este año en los países mencionados.

Además, según la compañía, también quieren cerrar la ronda de inversión de un millón de euros en La Bolsa Social.

Asimismo, quieren ampliar el equipo de trabajo, actualmente con diez personas, sobre todo en ventas, marketing y operaciones.

Y entrar en grandes ciudades como: Valencia o Madrid, así como en otras grandes ciudades de otros países como Cascais y Mafra en Portugal.

“Tenemos un competidor director en Francia que ha desarrollado un dispositivo, pero tiene la limitación tecnológica, ya que solo puede identificar vidrio, mientras que RecySmart puede identificar todos los tipos de envases con un único dispositivo” dice Berguinzo.

La revolución del reciclaje

La revolución del reciclaje implica que toda la cadena de valor desde la producción de los envases hasta el reciclaje final será digitalizada para controlar que ningún envase acaba en vertedero, océanos u otros sitios.

Argumentan que, para RecySmart, es vital poder identificar usuarios y los envases que depositan para tener controlado a tiempo real las toneladas de materiales que entran en nuestros contenedores y los que finalmente se reciclan.

Objetivo a largo plazo

El objetivo es impulsar programas de incentivos para que la población recicle cada vez más. Por ejemplo, llegar a un 90% de botellas de plástico recicladas para 2029. Y, en este sentido, la tecnología creada por Recircula Solutions tiene esa capacidad para conocer, de una manera muy sencilla, el tipo de envase que está colocando cada persona en el contenedor.

“Los programas de incentivos basados en descuentos directos en movilidad, comercio local o en la lucha contra el desperdicio alimentario, están dando muy buenos resultados con incrementos de la fracción de envases de hasta un 90%”, comenta Berguinzo.

La experiencia de sus creadores

El emprendedor catalán e ingeniero químico Jorgi Berguinzo lleva más de diez años de experiencia en la industria de los polímeros.

Por ello, había comprobado el pequeño porcentaje de envases que se recogían en Europa, lo que le planteó crear una solución, ya no solo para que las empresas de recogida de basura pudieran recuperar más envases, sino para que la ciudadanía se involucrara más en este proceso.

Tras cuatro años de trabajo con su equipo en la startup Recircula Solutions, nace Recysmart, un dispositivo que se instala en cualquier tipo de contenedor urbano y que es capaz de identificar el material de los envases reciclados por los ciudadanos.

