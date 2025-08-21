El Gobierno y comunidades firmaron un acta-acuerdo para mejoras en salud, movilidad, infraestructura vial, energía, entre otras.

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por parte de su gabinete, recibió este miércoles a los representantes de las comunidades originarias del norte de Belén para impulsar una serie de obras y programas destinados a mejorar la salud, la movilidad, la infraestructura y el acceso a servicios básicos en las poblaciones. La ejecución de estas acciones está planificada desde septiembre próximo.

Uno de los compromisos incluye la entrega de camionetas a Carachi, Aguas Calientes y El Tolar, además de una ambulancia equipada para emergencias médicas, que asegure la cobertura de emergencias y traslados necesarios.

En cuanto a energía y servicios, a través del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, se realizará un proyecto de obra para desarrollar un tendido eléctrico hacia Antofagasta de las Sierras, que permita llevar energía a todas las comunidades del norte de Belén y El Peñón. Mientras se definen los aspectos técnicos y de financiamiento, se financiará el mantenimiento de los paneles solares existentes y se trabajará en la mejora de la conectividad de internet en instituciones públicas.

En el plano educativo y laboral, el acuerdo contempla becas de urgencia para jóvenes y adultos, capacitaciones para 80 personas y la creación de una base de datos para favorecer la inserción laboral en el sector privado.

En el corto plazo se trabajará con la optimización de la conectividad a internet destinada a las instituciones públicas de las comunidades, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación, la salud, la gestión comunitaria y las comunicaciones.

Además, se resolvió que las comunidades mantendrán encuentros con la empresa minera Elevado Gold, con mediación de la Defensoría del Pueblo, a cargo de Dalmacio Mera, para debatir las propuestas vinculadas al proyecto minero en marcha e incorporar a Peñas Negras en el diálogo.

Desde el Ejecutivo confirmaron que se continuará asistiendo en la reconstrucción de viviendas y clubes comunitarios dañados en Laguna Blanca tras el temporal, junto con mejoras en los caminos que conectan a las localidades.

El acta-acuerdo fue rubricada con los representantes de las comunidades originarias de Aguas Calientes, Morterito, Chistín, El Tolar, Vicuña Huasi-Laguna Blanca, Corral Blanco, La Angostura y Carachi.