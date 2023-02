Se acerca inexorablemente la fecha límite para la convocatoria a las Primarias

Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) antes de que se vaya a las primarias,

cuya fecha está fijada para el 13 de agosto.

El calendario electoral marca, luego, que las elecciones generales son en el mes

de octubre, más precisamente el 22 de ese mes. Ambas fechas son importantes,

pero ahora se planteó como una posibilidad la de poder cambiar las fechas, más

precisamente, lo que refiere a las PASO.

Quien puso en materia de discusión tal situación fue el gobernador de Catamarca,

Raúl Jalil, quien dio una entrevista a un medio nacional y allí planteó que entre las

PASO y las elecciones generales no existe más de un mes.

En diálogo con Clarín, el Gobernador comenzó hablando del tema partidario que

se da a nivel nacional dentro del Frente de Todos (FdT), adonde se habla de las

posibles candidaturas de Alberto Fernández (iría por la reelección), Cristina

Fernández de Kirchner y ahora se sumó Eduardo “Wado” de Pedro.

Así, Jalil dijo: “Creo que si estamos todos juntos, vamos a retener el gobierno. No

me quiero meter en la interna del Conurbano bonaerense. Viste que todo termina

ahí, nosotros los gobernadores pensamos que es un tema que lo tienen que

resolver Alberto y Cristina para el bien de todos.

”Nosotros lo que pensamos es que tenemos que estar todos juntos. Ese es el

pensamiento y de esa forma se van a ir definiendo de forma natural los candidatos

o a través de unas PASO. Creo que lo del jueves ayer (la reunión de la mesa

política) fue un inicio muy importante y que más allá de estabilizar la economía,

que creo que es un problema mundial, en nuestro caso está agravado por motivos

políticos y por motivos heredados. Igual, la gente no quiere más hablar de los

problemas heredados. La agenda tiene que ser de cara al futuro. Y de cara al

futuro el interior está aportando mucho: desde lo político, porque no tenemos los

conflictos que tiene el Conurbano; y desde lo económico, porque tenemos

inversiones”.

Al ser consultado sobre si apoyarían los gobernadores una candidatura de CFK,

Jalil dijo: “Nosotros vamos a ser parte de esa mesa política y en forma natural se

van a ir definiendo las candidaturas”. E inmediatamente planteó: “También hemos

pedido desde Catamarca que las elecciones sean en septiembre, para que no

haya tanto tiempo entre las PASO y las generales. Y para eso habría que

presentar una ley”.

Ante el comentario de que para hacer esa modificación no hay tiempo, el primer

mandatario provincial sostuvo: “Bueno, era un cambio de fecha”.

Sobre la reunión de la Mesa del FdT, Jalil indicó que es “un avance muy

importante porque es comenzar el diálogo entre la diversidad del Frente de Todos,

donde están representados los gobernadores, que antes no estaban”. “Es un gran

avance en cuanto a una mesa federal, ahora están los gobernadores. Ahora, lo

que estamos haciendo los gobernadores del Norte Grande, mostrando unidad, ha

sido un aprendizaje para la mesa del FdT”.

En otro orden de cosas y sobre el rol de los gobernadores, al ser consultado sobre

a qué se le atribuye que no haya un presidente que antes haya sido gobernador,

Jalil dijo: “Creo que ahora se está yendo a un esquema más federal, donde la

participación de varios gobernadores en la Mesa es también lo que nosotros

venimos hablando. (…) En cuanto a mantener la unidad, buscar el candidato o

candidata de la forma que sea más conveniente. Bueno, las PASO son una

realidad y en ese sentido, la Mesa es un avance en el camino para seguir

gobernando (sic).

”Yo insisto en que ha sido un avance que estén varios gobernadores y que

comencemos a dialogar ahora, desde febrero, de cara a la interna de agosto. Creo

que es muy bueno para la gente que esté organizado. Lo que nosotros los

dirigentes pretendemos, los de acá del interior, es que estemos todos juntos, que

es lo que hacemos los gobernadores, y que hay que replicarlo en la Nación”,

puntualizó.

Jalil negó finalmente que las motivaciones de la unidad que plantea sean retener

el poder. “Nosotros vamos a estar juntos porque tenemos proyecto político y de

políticas de Estado que vamos defendiendo. Vamos a estar todos juntos, porque

es un desafío gobernar en estos tiempos tan complejos”.