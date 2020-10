Dentro de las actividades realizadas en la jornada de ayer en el marco del Día del

Camino, el gobernador Raúl Jalil, junto al equipo de gobierno, inauguró obras,

entregó maquinarias viales y ratificó que no tomará deuda en dólares, siguiendo la

política de la exgobernadora Lucía Corpacci.

Acompañaron el ministro de Infraestructura y Obras Civiles y presidente del Directorio

de Vialidad Provincial, Eduardo Niederle; de Gobierno, Jorge Moreno; la presidenta

de la cámara de Diputados, Cecilia Guerrero; el intendente de FME, Guillermo

Ferreyra; de Valle Viejo, Susana Zenteno; el director General de Vialidad Provincial,

Roque Herrera; el senador Oscar Vera; el normalizador del Sindicato de Vialidad,

Pablo Vega, entre otros.

Primeramente, Jalil dejó habilitado el primer tramo de la ciclovía sobre ruta provincial

N° 1 que va desde el Monumento Felipe Varela hasta el ingreso a la Capilla del Señor

en Piedra Blanca. Los primeros 4 km van desde Banda de Varela hasta la rotonda de

la Quebrada de Moreira, de allí hasta el ingreso a Campanas de Rosario que suman

otros 3,5 km más en total. La primera parte se realiza con carpeta de concreto

asfáltico y la segunda con microaglomerado en frío, sumándole a esto señalización

horizontal y vertical, pintura en frío y con pintura termoplástica. Además, colocación

de tapas reflectivas para delimitar las zonas de calzada y bicisenda.

Luego, el Gobernador saludó a los trabajadores por su día y les transmitió que

continuarán con la política de Estado de seguir equipando a Vialidad Provincial.

Asimismo, hizo alusión al presidente, Alberto Fernández, expresando que no se

debe olvidar que se está gobernando en tiempo de pandemia por lo que se debe

seguir trabajando, haciendo obras y que “eso se debe al gran esfuerzo que hace

todo el equipo de Gobierno, de Vialidad Provincial”.

En otro párrafo, Jalil expresó que tanto los técnicos de Vialidad provincial junto a los

de Vialidad de la Nación “han realizado muy buenos proyectos de rutas muy

importantes y que es probable que en estos días lo vayamos anunciar junto al

Presidente de la Nación o el director de Vialidad de la Nación”.

Para concluir, sostuvo que “lo bueno, también, que cuando uno asumió el gobierno

es tener la provincia como la tenemos, de no haber tomado deuda pública en

dólares, es una política que nosotros vamos a continuar, lo que hizo Lucía –por la

exgobernadora y actual diputada nacional- vamos a continuar con esa política”.

Maquinarias

En la ocasión se presentó parte de la maquinaria adquirida por Vialidad Provincial

consistente en 5 tractores, 6 camiones tatu, 1 dron para topografía, 8 camiones

regadores, 2 planta asfáltica en frío, 1 planta asfáltica en caliente, 1 autohormigonera,

1 planta de elaboración de hormigón, 4 camionetas 4×2.

Sede gremial

En la sede del sindicato de los Trabajadores Viales, el equipo de gobierno participó

de la inauguración de la modernización y refacción de la sede del Sindicato de los

Trabajadores Viales.

El trabajo consistió en la remodelación total de la planta baja y planta alta del

sindicato.

La remodelación también incluye una peluquería nueva, que cuenta con iluminación

LED. Además, se realizaron dos baños y se instalaron dos bombas con dos tanques

para mejorar la provisión de agua, que era un antiguo problema del sindicato.

Repavimentación de la ruta provincial 41

El gobernador Raúl Jalil encabezó la habilitación de la pavimentación de la ruta

provincial N° 41 en el tramo Vista Larga-Piedra Blanca, en el departamento Fray

Mamerto Esquiú. Además, puso en funcionamiento el nuevo alumbrado LED,

señalización horizontal y vertical.

El Jefe de Estado expresó que esta “es una obra muy esperada porque trae

seguridad para los chicos. Guillermo tuvo la idea de traer 400 bicicletas eléctricas y

esta bicisenda es importante para que ellos puedan transitar seguros”, dijo. Y agregó:

“El trabajo en equipo que venimos realizando es muy importante para llevar a cabo

las obras que necesitamos. Ojalá la gente aproveche estas obras para practicar

deportes y tener una vida sana”.

A su vez, el Gobernador confirmó que se firmarán convenios de financiación para dos

obras importantes. “En los próximos días vamos a tener buenas noticias. El gobierno

de la Nación ya nos confirmó que nos dará los fondos para licitar las obras de la ruta

1 y la ruta 3. El jueves vamos a firmar los convenios”, contó.

