Luego de lo que fue la apertura de la XV Fiesta del Libro y el Ponchito 2023 en

nuestra provincia, el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, habló en rueda de

prensa y se refirió al evento como así también a las generales del 22 de octubre.

«No hay cosa más linda que ver a los chicos bailar y leer un libro», expresó el

gobernador y remarcó el trabajo de los distintos ministerios que formaron parte de

la organización de cada festival. «Los invitamos a todos, que vengan y que

disfruten y que aquí están los recursos del estado».

Raúl estuvo presente acompañando al candidato a presidente Sergio Massa, quien

ayer participó del segundo debate en la Facultad de Derecho de la UBA. Sobre

esto, el máximo titular de la provincia, manifestó: «Creo que Sergio ha trabajado

muy bien, es una gran oportunidad para los argentinos que Sergio sea el

presidente». Al mismo tiempo, el gobernador se refirió al contexto internacional y

lo definió como «complejo». Sin embargo, remarcó que a pesar de eso,

«Catamarca sigue creciendo y el empleo sigue creciendo».

En el debate, Sergio Massa hizo mención sobre un plan denominado «Casa

Propia» como una propuesta en caso de ser presidente. Raúl Jalil se refirió a esto y

expresó que en la provincia se van a entregar casi 7 mil casas «en la primera

gestión» y que aún quedan entre 400 y 500 para ser inauguradas antes de fin de

año. «Es imposible si no hay una política de estado activa, y el único proyecto

que tiene una política activa es el de Sergio Massa».

En otro tramo de la entrevista, el gobernador se refirió a Javier Milei y a Patricia Bullrich tras su rechazo al programa PreViaje. «Tanto Bullrich como Milei se opusieron al PreViaje. Catamarca si todo sale bien creo que vamos a tener un récord de turistas este año. No hay lugar en Fiambalá, no hay lugar en varios lugares».

Raúl también hizo mención al otro candidato al lugar por la presidencia, Juan Schiaretti. «Yo creo que Juan nos va a ayudar si entramos al balotaje pero son todas decisiones, hay que ser muy respetuosa de la gente. No hay que subestimar a nadie pero ahora hay que trabajar para Sergio Massa como presidente», finalizó.