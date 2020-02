El gobernador Raúl Jalil destacó la participación de la Provincia en la 25º Feria Gulfood de Dubái, en la que el Gobierno colocó un stand y se instaló junto a intendentes, productores y empresarios. En este sentido, aseguró que Catamarca tiene mucho potencial en materia de frutos secos y producción de alfalfa, y aseguró que los productores quedaron conformes por este primer contacto directo con el mundo. “Hay que iniciar con las exportaciones, es la

única salida de este país”, expresó.

En diálogo con Radio Ancasti, el gobernador destacó que gracias a la globalización “el mundo de hoy es una pequeña aldea”, y dijo que espera que este sea “el primer paso para vincularnos y tener contacto con el mundo”.

“Es la primera vez que Catamarca participa de esta feria, que es la más importante del mundo en materia de alimentos. Es un espacio en el que hay 5.000 expositores, y la feria cumple 25. En muy poco tiempo se lograron posicionar porque Dubái está en un lugar estratégico, donde está cerca de todo el mundo. En eso explica lo que está creciendo. Es la primera vez que vengo, pero no vengo más. En adelante espero que vengan los productores”, dijo el gobernador.

En ese sentido, comentó que la propuesta surgió luego de que durante la campaña algunos productores le comentaran que exportan aceites a esa parte del mundo.

“Este inicio para mí es muy importante y lo es aún más para los productores. Esta es una ciudad turística, han hecho del desierto una ciudad turística muy interesante. A cada ciudad le van dando su perfil. Y hemos visto mucho interés en los frutos secos y el tema de la alfafa, donde Catamarca tiene un potencial, pero bueno, hay que empezar a producir”, dijo Jalil.

“En el mundo está creciendo el consumo de comidas saludables, almendras, nueces, frutos secos, pecán, que Catamarca tiene dos proyectos. Creo que la provincia tiene futuro en esa línea. Acá es como que se decide el precio internacional de la nuez, nosotros tenemos que aprender a tener esta calidad”, consideró.

Para el gobernador, el éxito en el mercado exterior depende de tres factores: “la cantidad, la calidad y la continuidad”. “Ver que hay productores presentes en la feria y que estén contentos es una gran satisfacción”,

remarcó.

“Hay que iniciar este camino de las exportaciones. La única solución que tiene el país es conseguir exportaciones”, opinó.

Reuniones

Por otra parte, Jalil comentó que mantuvo conversaciones con el dueño de las cadenas de hoteles For Season, Sheraton y Melia, y que remarcó otra vez que lo importante de este viaje está en poder poner frente a frente la demanda con la oferta que puede llegar a generar la provincia. “Charlamos de cómo veía el país. Es una persona que anunció cien millones de dólares de inversión en turismo. Lo invité a Catamarca, no sé si podrá venir.

Pensamos que el turismo tiene que ser muy pero muy importante en la aplicación de las políticas de Estado. En ese sentido, los productores están muy conformes”, destacó.

Al respecto, dijo que fue consultado sobre las finanzas de la Provincia. “Al margen de que conocen cómo está la Argentina, a la hora de invertir ellos también preguntan cómo está la economía de las provincias. Y esta participación fue posible porque tenemos las finanzas ordenadas en la Provincia, no tenemos deudas en dólares”, expresó.

En su perfil de Facebook, el mandatario compartió una fotografía en la que se mostró junto al embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Agustín Molina, y Ali Saweed Albwardy, responsable de la empresa Spinneys.

“Mostramos a Catamarca como un potencial destino de inversiones privadas que generan empleo genuino”, destacó.

Por su parte, en la Feria los intendentes estuvieron en el stand de la empresa DAFZA, una de las firmas que opera en la zona franca de Dubái; y en el Emirato de Sharjat fueron recibidos por la Cámara de Comercio, donde junto al gobernador Jalil expusieron sobre lo que produce Catamarca. “Estos intercambios significan una apertura al mundo de uno de los centros comerciales estratégicos”, destacó el intendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega.