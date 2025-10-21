De acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora

CONFIAD – Consultora Nacional de Información y Datos, el intendente Raúl Barot, candidato por Fuerza Patria, se posiciona como el favorito en la intención de voto de los vecinos del departamento Santa Rosa.

El estudio, que abarcó 1650 casos relevados durante Octubre de 2025, muestra que Barot alcanza un 51,5% de preferencia electoral, superando ampliamente al resto de los candidatos. En segundo lugar se ubica Félix Jerez (Unidos por Santa Rosa) con 19,0%, seguido por José Daniel Barros (La Libertad Avanza) con 17%, David Antonio Correa (Somos Provincias Unidas Catamarca) con 9,5% y Ramón Antonio Ortega (Primero Catamarca) con 3%.

Desde la consultora señalaron que los resultados reflejan una tendencia consolidada de acompañamiento a la gestión actual, destacando el impacto de las obras, la cercanía con la comunidad y la confianza generada por el liderazgo de Barot.

El sondeo posiciona al actual intendente como el dirigente con mayor nivel de aprobación y reconocimiento local, consolidando su imagen como referente del desarrollo y la transformación en el este catamarqueño.