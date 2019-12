La madre de Agustín Rasguido, el joven de 18 años asesinado a balazos en Bañado

de Ovanta, Santa Rosa, se quejó del accionar policial en relación con el caso de su

hijo y, sumamente acongojada, pidió justicia. Ayer a la mañana fue recibida por el

gobernador Raúl Jalil.

La mujer manifestó : “Estuvimos en la Fiscalía y nos dieron un informe generalizado,

un pantallazo de todo. Ellos me piden paciencia, pero lo que yo quiero saber es por

qué mataron a mi hijo y de la forma en que lo mataron, y todavía no tengo una

respuesta. Ellos dicen que hay que ir despacio para tratar de no entorpecer la

investigación. Quiero respuestas para mi hijo y que a esa gente no le den lugar para

que se retire del pueblo”, dijo en referencia a quienes ella considera involucrados en

el crimen.

Verónica Rasguido expresó en Radio Valle Viejo: “Quiero que se investigue y

esclarezca el asesinato de mi hijo, no merecía morir de esa forma, no tenía maldad.

Lo que hicieron con él fue una maldad y no sé cuál es el motivo. En el cajón me

entregaron algo que no era mi hijo”.

La progenitora también quiso aclarar que la policía no encontró al cuerpo del joven

sino que fue el amigo que le había prestado la motocicleta que utilizó ese fatal día.

“La policía me recibió la denuncia, pero a él lo encontró el amigo”.

La mujer explicó que el día de los hechos, la adolescente -involucrada en el caso- le

habría dicho que tenía una amiga llamada Karen que quería conocer a Agustín, pero

no habría rastros de la existencia de esa persona.

“En la policía me decían que él estaba con alguien, pero era raro que pasadas tantas

horas no me responda ni al WhatsApp ni las llamadas. Algo raro estaba pasando, o

había tenido un accidente o alguien lo tenía prohibido. Él estaba las 24 horas con el

teléfono”, dijo la progenitora.

“No nos quedamos con eso y nos pusimos a investigar nosotros. No nos cerraba la

historia”, recordó la mujer, indicando que insistieron en el pedido a la fuerza policial

para que los acompañe en la búsqueda, pero encontraron las puertas de la comisaría

cerradas.

“Era el hombre de la casa, no se conformaba con poco y era una persona aspirante.

Lo que él ganó trabajando lo puso para cosas de la casa. Él tenía pensado hacer la

carrera de Magisterio pero este tipo, que no sé si llamarlo tipo, le cortó las alas”.

“Hay más involucrados”

Más adelante, la mujer dijo que tiene fuerte sospechas de que el joven que es

intensamente buscado no actuó solo. “Ahí hubo más involucrados, la familia de él y la

chica tuvieron algo que ver. Lo llevaron, porque él no iba a buscar una pelea, lo

envolvieron en alguna mentira”, dijo Verónica conmocionada.

Primer mandatario

A su vez, el gobernador Raúl Jalil recibió al intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio

Guaraz, y a la madre del joven en horas de la mañana de ayer.

El mandatario escuchó a la familia del joven y explicó que la Policía de la provincia

redoblará los esfuerzos para dar con el paradero del joven sospechoso del crimen,

trabajando en coordinación con las fuerzas de seguridad de otras jurisdicciones

provinciales.

Por su parte, el intendente Guaraz planteó distintas problemáticas sobre el

funcionamiento de la repartición policial del municipio y el primer mandatario explicó

además que se ratificará la recompensa ofrecida por el municipio santarroseño para

quien pueda brindar datos sobre el paradero del sospechoso del crimen.

