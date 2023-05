Radicales orgánicos proponen Alfredo Marchioli como precandidato a la gobernación

Cuestionó además los altos índices delictivos y aseguró que “la seguridad no es una prioridad» para el Gobierno. “Prueba de ello son los asesinatos no resueltos. La Justicia está colonizada con militantes peronistas. Lamentamos la muerte de Karina Chazarreta, que días antes había hecho la denuncia a su ex, y el fiscal que hizo la vista gorda es el mismo fiscal denunciado por la oposición, Laureano Palacios”, expresó.

Marchioli enumeró críticas en base a diversas temáticas. En materia de minería, cuestionó que “el Gobierno tiene una mirada rentista, porque la ve como un negocio para los propios funcionarios que son los mismos empresarios”.

En materia de empleo, cuestionó que esta gestión “se ufana» de ser la que más empleo ha generado. “Jalil recae en una falsedad con una lamentable hipocresía. El empleo que más ha crecido es la obra pública, y eso no es desarrollo sostenible: es una coyuntura. Son proyectos mineros en etapa de construcción. ¿Cuál es el crecimiento de empleo en turismo y agroindustria?”, se preguntó.

Más adelante, aseguró que trabajará para “recuperar» Catamarca. “Hoy hay una gran división generada por este Gobierno, con una gran desigualdad. Catamarca es de unos pocos y somos muchos los que nos vemos marginados en los distintos niveles de incidencia. Es momento de que todos tengan las oportunidades que vienen esperando”, cerró.

Ausencias

Marchioli, que ya había anticipado sus pretensiones, se lanzó formalmente acompañado por casi toda la orgánica partidaria. Allí anunció su licencia, por lo que la conducción del partido quedará para el vicepresidente primero, el diputado Luis Fadel (Línea Celeste); y de la diputada Alicia Paz (Movimiento Renovador). En el acto sorprendió la ausencia de la presidenta del Comité Capital, la diputada Juana Fernández (que integra la Línea Morada que propone a Roberto Gómez para la gobernación); y del delegado a la Convención Nacional, Víctor Quinteros (La Causa Argentina), quien también anunció su aspiración por la misma candidatura. De los radicales orgánicos no estuvo presente Paola Bazán (Leandro Alem). Entre los respaldos de otros sectores, contó con el acompañamiento de Claudia Moreno, dirigente del PRO, y de Guillermo Nazareno, de Republicanos Unidos.