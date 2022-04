PROBLEMAS INTERNOS

Claudia Espeche (UPCN) denunció que la lista que se informó en la CGT nacional no es la que se acordó en Catamarca.

La secretaria general de UPCN, Claudia Espeche, junto a otros gremios que integran la Agrupación Azul y Blanca, denunciaron irregularidades, tras el proceso de unidad al que se había arribado en marzo cuando se proclamó al binomio integrado por Leonardo Burgos de ATSA y Gladys Moro de APUNCA para la conducción de la secretaría general.

En una nota que se envió a la Confederación General del Trabajo, Espeche denunció que la lista que se informó en Buenos Aires no tiene nada que ver con la del acuerdo sellado en Catamarca y atribuyó la maniobra a Leonardo Burgos, quien negó las acusaciones y dijo que ya es un tema cerrado.

“Nos llegó un borrador de un listado que no tiene nada que ver con el que se acordó debido a que vemos alterados los cargos y lo que es peor aún, es que vemos gremios integrantes de esta agrupación proscriptos en el listado”, señaló la secretaria general de UPCN.

En declaraciones radiales, Espeche advirtió que todo el proceso de unidad podría quedar nulo ante estas irregularidades. “Realmente estamos cansados de tanto manoseo por parte del otro sector y que cuenta con la complicidad del Normalizador designado, Horacio Otero, que a nuestro entender lejos de venir a colaborar en la unidad del movimiento local, con actitudes demostradas divide aún más”, señaló y pidió que se envíe copia de la lista que informó Otero.

A modo de ejemplo, Espeche señaló que ocupaba una secretaría en el lugar 22 y en la lista enviada aparecería en el 38 .

Por otra parte, Espeche comentó que denunciaron en la Justicia la agresión de un delegado de ATSA que profirió amenazas en la puerta del gremio para impedirles que UPCN trata de sumar afiliados que pertenecen a salud.

Al cruce

El secretario general de la CGT, Leonardo Burgos, salió al cruce de Espeche y no ocultó su malestar con la denuncia.

“Se hizo una asamblea ejemplar en el que estaba la señora (por Espeche) y otros gremios. La proclamación de los electos fue en el acto y las nuevas autoridades ya participaron en otros actos”, aseguró en declaraciones radiales.

” Aquí ya está la certificación de autoridades y está todo. Es una cuestión de egos y representación que no la tienen. Esta señora estuvo tratando de organizar un sector para la CGT y no tuvo eco. Se fue para el otro sector que no la proclamó y no la puso como referente de nada”, expresó y sugirió que reclame a su gremio a nivel nacional.

“¿ Vamos a pelear por los lugares? Hay 30 lugares para secretarios. ¿Cuál es el problema que esté más arriba o más abajo?. No pasa nada, es de muy mal gusto su planteo en los medios”.

De este modo, Burgos le puso punto final al planteo: “La unidad está plasmada con todas las autoridades y ya terminó esa historia. Lo de ella es un problema personal que no tiene que ver con la CGT”, “Ya pasó, asumimos todos y cantamos la marcha”, cerró.

Fuente: El Chasqui Digital