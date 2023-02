Se perdieron la mayoría de los festivales que visibilizaban a los pueblos de la jurisdicción.

Ya no se hace el Festival de La Pichanilla en Sisi Huassi, en noviembre, el que inauguraba la temporada. En los primeros días de enero se realizaba el Festival de la Sandia en la localidad de Huillapima. Se continuaba con el Festival del Turismo en la Villa de Concepción, en esta ocasión transformaron el tradicional Festival del Dulce Casero en una bailanta para recaudar, porque monopolizan todo el municipio. Las dulceras si quieren ofrecer sus producciones que paguen. Hasta el momento no se hace el hermoso Festival del Tambo que identificaba a los vecinos de la capital cacana de este departamento, si nos remontamos a nuestra historia. La misma suerte corrió el Festival de la Naturaleza de Los Ángeles, una de las manifestaciones culturales más esperadas por los turista que visitaban y descansaban en esa hermosa Villa turística.

En colonia del Valle aparentemente el Festival del Tomate devenido en el Olivo, tampoco se hace, el del Agricultor de Nueva Coneta lo hace el Club San Isidro por suerte. Y el último que cerraba la temporada era el festival de Unión de los Pueblos en la localidad del Bañado, ya hace varios años que lo abandonaron.

Así se maneja esta gestión, sin previsión ni gestión, no puede ser que municipios de mucho menos coorpacipación realicen eventos impresionantes, con una inversión en cultura y que crecen año a año. En esta jurisdicción tenemos tres lugares turísticos por excelencia.

Pero bueno seguramente para el Festival del Carnaval Tradicional que se realiza en Huillapima, tiraran la casa por la ventana, porque todo es para esa localidad.

«Los pueblos son un desastre, calles principales solo pozos, callejones sucios y mal servicio de internet, sin cajeros automáticos, el de Huillapima no funciona nunca y el de Miraflores en veremos, son verdaderos pueblos fantasmas, piensan que con un poco de cuarteto, cumbia y guarachas tuvimos una temporada excelente cuando la verdad, dejó muchísimo que desear, ojalá el próximo intendente que le toque a Huillapima esté presente y haga algo por los pueblos, por que esta gestión es un desastre. Nos manifestaba una turista, que se lleva esa impresión de su Miraflores.

Buenas diario el Esquiu como sé que ustedes reflejan las molestias de los ciudadanos de Catamarca, quisiera exponerles el estado deplorable de San pablo – Dpto Capayán.

El cementerio caído a pedazos, postes caídos y un cableado que toca el alambrado, el otro día el coche fúnebre no pudo ingresar por las malas calles y condiciones en que se encuentra, es un total abandono, nos gustaría que envíen un móvil del Esquiu play y vean ustedes mismos.. Estamos abandonados no nos suelten la mano diario el Esquiú , a el intendente no le vemos la cara hace 1 año. Así se manifiestan los vecinos de San Pablo al prestigioso Diario Esquiú.

