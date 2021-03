Entretenimiento

Cuenta con 20 canciones para interpretar y un formato muy similar al de Guitar Hero y Rock Band.

La banda conformada por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon cumplió 50 años. En un principio, los miembros tenían planeada una gira por Europa para festejar, pero ante la pandemia, tuvieron que posponer todo; sin embargo, llegó la noticia de que ingresaron en el mundo videojuegos.

El legendario grupo británico lanzó oficialmente su primer videojuego, llamado Queen: Rock Tour. El juego permitirá a los fans tocar sus canciones favoritas como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” y “We Are The Champions” bajo un formato muy similar al de Guitar Hero y Rock Band. En total serán 20 las canciones que podrán interpretar.

También el juego te lleva por un un enorme recorrido por la historia de la banda. Mientras ganes puntos, podrás desbloquear más de 40 trajes oficiales y clásicos, datos divertidos de trivia musical e imágenes exclusivas de los archivos oficiales del grupo.

Al descargarlo solamente podrás tocar tres canciones completas y con tiempos de 30 segundos. En el caso de que quieras explotar todo el juego deberás desbloquear las 20 canciones del catálogo por una compra única en la app de 2.99 dólares.



Tatiana Roust