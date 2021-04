Música

La banda formada por Jack y Meg White anunció el lanzamiento de material inédito para celebrar las dos décadas de su tercera producción discográfica.

Considerado uno de los 500 Mejores Álbumes de Todos los Tiempos según Rolling Stone, “White Blood Cells” fue lanzado el 06 de septiembre de 2001, y para celebrar sus 20 años de vida, la banda anunció que saldrá a la venta “Vault Package # 48: White Blood Cells XX”, un box set que recopilará material inédito de esos años. Esta reedición aniversario sólo estará disponible en formato físico y para adquirirlo será necesaria la suscripción a Third Man Records, el sello propiedad de Jack White.

La caja de colección estará constituida por 2 vinilos -uno rojo y uno blanco-, un DVD y un folleto con fotografías jamás publicadas. El vinilo rojo contiene 13 temas, que van desde tomas alternativas hasta canciones inéditas, mientras que el vinilo blanco compila las canciones que se tocaron en el Headliners Music Hall de Louisville, el 6 de septiembre de 2001. Por último, el DVD presenta un detrás de cámara de las sesiones de White Blood Cells.

Como adelanto de esta edición aniversario, los White Stripes estrenaron una versión alternativa de “Fell In Love With A Girl”:

Este es tracklist oficial de Vault Package # 48: White Blood Cells XX:

DISCO 1 – TEMAS INÉDITOS Y TOMAS ALTERNATIVAS

LADO A



1. «Dead Leaves and the Dirty Ground» (previously unreleased boombox demo take 1)

2. «Dead Leaves and the Dirty Ground» (previously unreleased boombox demo take 2)

3. «Hotel Yorba» (previously unreleased alternate take live at the Hotel Yorba)

4. «Fell In Love With a Girl» (previously unreleased alternate take)

5. «The Union Forever» (previously unreleased working mix without interlude)

6. «Offend In Every Way» (previously unreleased acoustic boombox demo)

7. «That’s Where It’s At» (previously unreleased outtake)

LADO B

8. «Ooh-Aah» (previously unreleased demo)

9. «I Can’t Wait» (previously unreleased alternate mix)

10. «Hey Mary» (previously unreleased demo)

11. «Feel Like I’m Three Feet Tall» (previously unreleased boombox demo)

12. «Rated X» (previously unreleased alternate take live at the Hotel Yorba)

13. «This Protector» (previously unreleased alternate take)

DISCO 2 – LIVE AT HEADLINERS, LOUISVILLE, KY – SEPTEMBER 6th, 2001

LADO C

1. «When I Hear My Name»

2. «Death Letter / Grinnin’ In Your Face»

3. «Lord, Send Me An Angel»

4. «You’re Pretty Good Looking (For A Girl)»

5. «Dead Leaves And The Dirty Ground»

6. «Hotel Yorba»

7. «Truth Doesn’t Make A Noise»

8. «I Think I Smell A Rat»

LADO D

1. «Jolene»

2. «We’re Going To Be Friends»

3. «Expecting»

4. «The Union Forever»

5. «The Same Boy You’ve Always Known»

6. «Apple Blossom»

7. «Cannon / John The Revelator»

8. «Astro»

9. «Boll Weevil»

Rose Bouzon