''Que estúpida'': La furia de Rodolfo Barili contra la mujer que violó la cuarentena

9 abril, 2020 23:31

Rodolfo Barili explotó en furia luego de haber visto un informe sobre la mujer que se escondió en el baúl de un taxi para violar la cuarentena.

El conductor de Telefé noticias Rodolfo Barili explotó en furia al ver el informe que la producción preparó luego de que la instagramer Agustina Princeshe se metiera en el baúl de un taxi para violar la cuarentena.

El informe recopiló todos los hechos desde el momento en el que Agustina se subió al baúl, fue descubierta, notificada por la policía y ahora cumpliendo la domiciliaria desde su casa. ”Chicos me metí en el baúl de un taxi. Pasamos varios controles pero como estoy acá no me vieron, obvio. Cristian mira lo que hago por vos”, dijo la mujer en el video que subió a su cuenta de Instagram.

Al terminar de ver las declaraciones de la joven, Rodolofo Barili no pudo evitar su furia. ”Pero qué estúpida, por Dios”. ”Perdón eh pero hay que ser estúpida. La policía que tiene que estar cuidándonos a todos llevándote a tu casa y vos haciéndote la tarada y transmitiendo por Internet que sos una viva bárbara”, exclamó.

”Te quedó una causa penal y ojalá pagues por eso”, sentenció. ”Los médicos, los enfermeros y los policías que están en la primera línea enfrentándose contra el virus. Creerse en este momento que haciendo eso uno es vivo… Me das pena, de onda, me das mucha pena”, continuó.

”Ojalá que tengas a alguien al rededor tuyo que te diga ‘Che, realmente en este momento no da” Porque nos ponés en riesgo a todos”, concluyó Rodolfo Barili con su descargo. Luego de haber reaccionado de esta manera, el conductor le pidió disculpas a sus compañeros y continuó con el programa.

