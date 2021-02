Música

El ex-integrante de la legendaria Nirvana ha sido uno de nuestros personajes favoritos de esta pandemia por sus covers, sus retos en Youtube y las recientes noticias que nos ha dado con Foo Fighters.

El lunes asistió a un programa de la BBC y recomendó discos que los padres deberían ponerle a sus hijos para que puedan no sólo tener una buena “introducción” al mundo de la música, sino también para poder compartir con ellos algunos de los clásicos que marcaron una época.

Foo Fighters founder, Dave Grohl told #BBCBreakfast which three albums he would recommend children listen to as a music home schooling lesson 🎸👇

More here: https://t.co/ijVFErHxYB pic.twitter.com/1EUblfZHI5

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 8, 2021