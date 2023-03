Tras dos años, el jueves habrá un nuevo intento para que la electa edil Ivana

Ferreyra asuma su banca en el Concejo Deliberante de Icaño. Ayer, el ministro de

Gobierno, Juan Cruz Miranda, se reunió con el presidente del cuerpo legislativo

municipal, Ariel Alderete, el concejal a cargo de la intendencia, Franco Carletta y el

senador provincial Pío Carletta. De allí solo surgió un compromiso para darle

tratamiento el jueves a la nota presentada por Ferreyra para asumir su banca.

Según fundamentaron, la electa edil no asumió porque al Concejo no “llegó el

oficio” de la Corte de Justicia ordenando la incorporación de la mujer al cuerpo.

“No fuimos notificados por la Corte de Justicia, no llegó ningún oficio al Concejo”

dijo ayer el titular del CD a la prensa.

En este sentido, comentó que en la sesión pasada “se puso en el orden del día la nota presentada por la concejal Ferreyra, así que se le va a dar tratamiento en la primera sesión ordinaria del cuerpo de este jueves”. El ministro aclaró que el compromiso que asumió Alderete “es tratar el pedido de Ferreyra” y, con cautela, evitó asegurar que finalmente la mujer asuma el rol para el cual fue votada.

“Él no puede adelantar el voto de sus pares, pero hay un compromiso del CD de

Icaño de tratar el jueves el pedido de asunción de Ferreyra” dijo en ese sentido el

titular de la cartera política. Miranda mencionó que le llamó la atención “que nunca

fue notificado formalmente del fallo de la Corte” al Concejo. Por su parte, Alderete

remarcó que al judicializarse la banca “esperábamos la disposición de la justicia”.

“Hay un compromiso personal de parte del presidente del CD, que es quien

maneja los asuntos entrados, de dar tratamiento. Este jueves se va a tratar. Lo que

él no puede es anticipar cuál va a ser el voto de sus pares. Para nosotros es

importante que este jueves tenga una definición el tema” remarcó el funcionario

provincial.