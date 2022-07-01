CAMPEONATO APERTURA 2021/2022 PROGRAMACION N 31 – SABADO 02-07

CANCHA 1 CEC
C.E.C. “A” – FOMENTO GRADUADOS
C.E.C. – 9 DE JULIO SUPER MASTER
C.E.C. – REV SENIOR

CANCHA 2 CEC
C.E.C. “B” – REV “A” GRADUADOS
C.E.C. – AUTENTICO SUPER SENIOR
C.E.C. – CAI-SA UNICA

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
C.E.C. – LIBERAL MASTER
BANCO CATAMARCA – INDEPENDIENTE MAXI
BANCO CATAMARCA – LIBERAL UNICA

CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
GRAL PAZ – LIBERAL SUPER MASTER
UTA – FOMENTO SUPER SENIOR
FOMENTO – NINO SENIOR

CANCHA 1 NINO
ASTRADA – LOS AMIGOS GRADUADOS
ASTRADA – PIRQUITAS SENIOR
ASTRADA – LOS AMIGOS SUPER MAXI

CANCHA 2 NINO
NINO – LA ESTACION SUPER MAXI
NINO – INDEPENDIENTE MASTER
NINO – UTHGRA UNICA

CANCHA SANTA CRUZ
SANTA CRUZ – INDEPENDIENTE SUPER SENIOR
SANTA CRUZ – REV SUPER MAXI
SANTA CRUZ – SOCIAL ROJAS MAXI

CANCHA LA ESTACIÓN
UTHGRA – POLI RETIRADOS SUPER MAXI
UTHGRA – MADERERA MAXI
LA ESTACION – CHACARITA UNICA

CANCHA 9 DE JULIO
TESORIERI – MADERERA SUPER MAXI
FOMENTO – SAN RAMON SUPER MAXI
9 DE JULIO – GRAL PAZ UNICA

CANCHA COMPLEJO VIAL
SIND VIAL – LOS AMIGOS SUPER SENIOR
TESORIERI – NINO SUPER SENIOR
SIND VIAL – ASTRADA UNICA

CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – BCO NACION SUPER SENIOR
CIRCULO MEDICO – UTHGRA SENIOR
CIRCULO MEDICO – AUTENTICO UNICA

CANCHA SALTA CENTRAL
LOS AMIGOS – 9 DE JULIO MASTER
SALTA CENTRAL – SOEM MAXI
TESORIERI – INDEPENDIENTE UNICA

CANCHA SOEM
SOEM – TESORIERI SENIOR
SOEM – CAI-SA SUPER MAXI
MADERERA – UTA UNICA

CANCHA FILIAL 26
DEP JUVENTUD – CAI-SA SENIOR
DEP JUVENTUD – C.E.C SUPER MAXI
DEP JUVENTUD – TESORIERI MAXI

CANCHA LIBERAL ARG.
LIBERAL – SAN LORENZO SUPER MAXI
LIBERAL – CAI-SA MAXI

CANCHA 1 INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE – POLICIAL SUPER MAXI
CIRCULO MEDICO – ESTUDIANTES SUPER MAXI
BCO NACION – PIRQUITAS SUPER MAXI

CANCHA 2 INDEPENDIENTE
SAN LORENZO – SALTA CENTRAL SENIOR
SAN LORENZO – ASTRADA MAXI
SAN LORENZO – ESTUDIANTES UNICA

CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO – CIRCULO MEDICO MASTER
EL AUTENTICO – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
BCO NACION – UTA MAXI

CANCHA CHACARITA
CHACARITA – SALTA CENTRAL SUPER MAXI
FOMENTO – SIND VIAL MAXI
FOMENTO – JUV.DE LA FALDA UNICA

CANCHA POLICIAS RETIRADOS
POLI RETIRADOS – MADERERA GRADUADOS
POLI RETIRADOS – UTA SUPER MASTER
POLI RETIRADOS – 9 DE JULIO MAXI

CANCHA SOCIAL ROJAS
SOCIAL ROJAS – POL.RETIRADOS SENIOR
SOCIAL ROJAS – 9 DE JULIO SUPER MAXI
LAS PIRQUITAS – NINO MAXI

CANCHA CORONEL DAZA
BANCO NACION – BCO CATAMARCA MASTER
BANCO NACION – 9 DE JULIO SENIOR
BANCO NACION – SALTA CENTRAL UNICA

CANCHA SARMIENTO
REV “B” – LIBERAL GRADUADOS
CIRCULO MEDICO – BCO CATAMARCA SUPER MASTER
REV – SANTA CRUZ UNICA

CANCHA PARQUE DAZA
POLICIAL – LOS AMIGOS SENIOR
POLICIAL – CHACARITA MAXI
LOS AMIGOS – C.E.C. MAXI

CANCHA DÑA. ROSA
CAI-SA – GRAL PAZ SUPER SENIOR
MADERERA – INDEPENDIENTE SENIOR
SAN RAMON – REV MAXI

CANCHA JUV. DE LA FALDA
JUV LA FALDA – GRAL PAZ SENIOR
JUV LA FALDA – UTA SUPER MAXI
JUV LA FALDA – EL AUTENTICO MAXI

LIBRES:
MÁSTER: GRAL PAZ
MAXI: CIRCULO MEDICO
UNICA : POLICIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD

Fuente: El Chasqui Digital

Artículo anteriorSe jugó la 3ra. fecha del anual de la Liga de Graduados
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.

Artículos relacionadosMás del autor