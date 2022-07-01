CAMPEONATO APERTURA 2021/2022 PROGRAMACION N 31 – SABADO 02-07
CANCHA 1 CEC
C.E.C. “A” – FOMENTO GRADUADOS
C.E.C. – 9 DE JULIO SUPER MASTER
C.E.C. – REV SENIOR
CANCHA 2 CEC
C.E.C. “B” – REV “A” GRADUADOS
C.E.C. – AUTENTICO SUPER SENIOR
C.E.C. – CAI-SA UNICA
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
C.E.C. – LIBERAL MASTER
BANCO CATAMARCA – INDEPENDIENTE MAXI
BANCO CATAMARCA – LIBERAL UNICA
CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
GRAL PAZ – LIBERAL SUPER MASTER
UTA – FOMENTO SUPER SENIOR
FOMENTO – NINO SENIOR
CANCHA 1 NINO
ASTRADA – LOS AMIGOS GRADUADOS
ASTRADA – PIRQUITAS SENIOR
ASTRADA – LOS AMIGOS SUPER MAXI
CANCHA 2 NINO
NINO – LA ESTACION SUPER MAXI
NINO – INDEPENDIENTE MASTER
NINO – UTHGRA UNICA
CANCHA SANTA CRUZ
SANTA CRUZ – INDEPENDIENTE SUPER SENIOR
SANTA CRUZ – REV SUPER MAXI
SANTA CRUZ – SOCIAL ROJAS MAXI
CANCHA LA ESTACIÓN
UTHGRA – POLI RETIRADOS SUPER MAXI
UTHGRA – MADERERA MAXI
LA ESTACION – CHACARITA UNICA
CANCHA 9 DE JULIO
TESORIERI – MADERERA SUPER MAXI
FOMENTO – SAN RAMON SUPER MAXI
9 DE JULIO – GRAL PAZ UNICA
CANCHA COMPLEJO VIAL
SIND VIAL – LOS AMIGOS SUPER SENIOR
TESORIERI – NINO SUPER SENIOR
SIND VIAL – ASTRADA UNICA
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – BCO NACION SUPER SENIOR
CIRCULO MEDICO – UTHGRA SENIOR
CIRCULO MEDICO – AUTENTICO UNICA
CANCHA SALTA CENTRAL
LOS AMIGOS – 9 DE JULIO MASTER
SALTA CENTRAL – SOEM MAXI
TESORIERI – INDEPENDIENTE UNICA
CANCHA SOEM
SOEM – TESORIERI SENIOR
SOEM – CAI-SA SUPER MAXI
MADERERA – UTA UNICA
CANCHA FILIAL 26
DEP JUVENTUD – CAI-SA SENIOR
DEP JUVENTUD – C.E.C SUPER MAXI
DEP JUVENTUD – TESORIERI MAXI
CANCHA LIBERAL ARG.
LIBERAL – SAN LORENZO SUPER MAXI
LIBERAL – CAI-SA MAXI
CANCHA 1 INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE – POLICIAL SUPER MAXI
CIRCULO MEDICO – ESTUDIANTES SUPER MAXI
BCO NACION – PIRQUITAS SUPER MAXI
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
SAN LORENZO – SALTA CENTRAL SENIOR
SAN LORENZO – ASTRADA MAXI
SAN LORENZO – ESTUDIANTES UNICA
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO – CIRCULO MEDICO MASTER
EL AUTENTICO – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
BCO NACION – UTA MAXI
CANCHA CHACARITA
CHACARITA – SALTA CENTRAL SUPER MAXI
FOMENTO – SIND VIAL MAXI
FOMENTO – JUV.DE LA FALDA UNICA
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
POLI RETIRADOS – MADERERA GRADUADOS
POLI RETIRADOS – UTA SUPER MASTER
POLI RETIRADOS – 9 DE JULIO MAXI
CANCHA SOCIAL ROJAS
SOCIAL ROJAS – POL.RETIRADOS SENIOR
SOCIAL ROJAS – 9 DE JULIO SUPER MAXI
LAS PIRQUITAS – NINO MAXI
CANCHA CORONEL DAZA
BANCO NACION – BCO CATAMARCA MASTER
BANCO NACION – 9 DE JULIO SENIOR
BANCO NACION – SALTA CENTRAL UNICA
CANCHA SARMIENTO
REV “B” – LIBERAL GRADUADOS
CIRCULO MEDICO – BCO CATAMARCA SUPER MASTER
REV – SANTA CRUZ UNICA
CANCHA PARQUE DAZA
POLICIAL – LOS AMIGOS SENIOR
POLICIAL – CHACARITA MAXI
LOS AMIGOS – C.E.C. MAXI
CANCHA DÑA. ROSA
CAI-SA – GRAL PAZ SUPER SENIOR
MADERERA – INDEPENDIENTE SENIOR
SAN RAMON – REV MAXI
CANCHA JUV. DE LA FALDA
JUV LA FALDA – GRAL PAZ SENIOR
JUV LA FALDA – UTA SUPER MAXI
JUV LA FALDA – EL AUTENTICO MAXI
LIBRES:
MÁSTER: GRAL PAZ
MAXI: CIRCULO MEDICO
UNICA : POLICIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD
Fuente: El Chasqui Digital