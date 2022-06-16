CANCHA 1 CEC
C.E.C. – 9 DE JULIO MASTER
C.E.C. – CAI-SA SUPER SENIOR
C.E.C. – JUV LA FALDA UNICA
CANCHA 2 CEC
MADERERA – LOS AMIGOS SENIOR
UTHGRA – EL AUTENTICO SUPER MAXI
TESORIERI – MADERERA MAXI
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
BCO CATAMARCA – LIBERAL SUPER MASTER
BCO CATAMARCA – C.E.C. MAXI
BCO CATAMARCA – MADERERA UNICA
CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
UTA – CEC SUPER MASTER
UTA – GRAL PAZ SUPER SENIOR
GRAL PAZ – TESORIERI SENIOR
CANCHA 1 NINO
ASTRADA – SOEM SENIOR
ASTRADA – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
ASTRADA – LAS PIRQUITAS UNICA
CANCHA 2 NINO
NINO – BCO NACION MASTER
NINO – BCO NACION SUPER SENIOR
NINO – BCO NACION UNICA
CANCHA 9 DE JULIO
LOS AMIGOS – REV “B” GRADUADOS
9 DE JULIO – SAN RAMON SUPER MAXI
UTHGRA – INDEPENDIENTE MAXI
CANCHA COMPLEJO VIAL
FOMENTO – CEC “B” GRADUADOS
FOMENTO – CEC SUPER MAXI
FOMENTO – ASTRADA MAXI
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – SIND VIAL SUPER SENIOR
CIRCULO MEDICO – FOMENTO SENIOR
CIRCULO MEDICO – INDEPENDIENTE UNICA
CANCHA SALTA CENTRAL
CIRCULO MEDICO – POL.RET. SUPER MASTER
CIRCULO MEDICO – CAI-SA SUPER MAXI
SALTA CENTRAL – CIRCULO MEDICO MAXI
CANCHA SOEM
MADERERA – CEC “A” GRADUADOS
SOEM – LIBERAL SUPER MAXI
SAN RAMON – CAI-SA MAXI
CANCHA FILIAL 26
DEP JUVENTUD – 9 DE JULIO SENIOR
DEP JUVENTUD – ESTUDIANTES SUPER MAXI
DEP JUVENTUD – SALTA CENTRAL UNICA
CANCHA LIBERAL ARGENTINO
GRAL PAZ – LOS AMIGOS MASTER
LIBERAL – SIND VIAL MAXI
LIBERAL – UTHGRA UNICA
CANCHA 1 INDEPENDIETE
INDEPENDIENTE – REV SENIOR
INDEPENDIENTE – SALTA CENTRAL SUPER MAXI
ESTUDIANTES – AUTENTICO UNICA
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
SAN LORENZO – PIRQUITAS SUPER MAXI
SAN LORENZO – DEP JUVENTUD MAXI
SAN LORENZO – 9 DE JULIO UNICA
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO – INDEPENDIENTE MASTER
EL AUTENTICO – FOMENTO SUPER SENIOR
NINO – UTA SUPER MAXI
CANCHA CHACARITA
TESORIERI – INDEPENDIENTE SUPER SENIOR
CHACARITA – LOS AMIGOS SUPER MAXI
CHACARITA – SIND VIAL UNICA
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
GRAL. PAZ – 9 DE JULIO SUPER MASTER
POLI RETIRADOS – NINO SENIOR
POLI RETIRADOS – UTA MAXI
CANCHA SANTA CRUZ
SANTA CRUZ – LOS AMIGOS SUPER SENIOR
SANTA CRUZ – MADERERA SUPER MAXI
SANTA CRUZ – EL AUTENTICO MAXI
CANCHA PIRQUITAS
POLI RETIRADOS – ASTRADA GRADUADOS
TESORIERI – POLICIAL SUPER MAXI
PIRQUITAS – 9 DE JULIO MAXI
CANCHA SOCIAL ROJAS
SOCIAL ROJAS – UTHGRA SENIOR
SOCIAL ROJAS – LA ESTACION SUPER MAXI
FOMENTO – UTA UNICA
CANCHA CORONEL DAZA
BCO NACION – SAN LORENZO SENIOR
BCO NACION – POLI RETIRADOS SUPER MAXI
BCO NACION – SOCIAL ROJAS MAXI
CANCHA SARMIENTO
REV “A” – LIBERAL GRADUADOS
REV – NINO MAXI
REV – TESORIERI UNICA
CANCHA PARQUE DAZA
POLICIAL – C.E.C. SENIOR
POLICIAL – SOEM MAXI
POLICIAL – LA ESTACION UNICA
CANCHA DOÑA ROSA
CIRCULO MEDICO – CATAMARCA MASTER
CAI-SA – SALTA CENTRAL SENIOR
CAI-SA – GRAL PAZ UNICA
CANCHA JUVENTUD LA FALDA
JUV LA FALDA – PIRQUITAS SENIOR
JUV LA FALDA – REV SUPER MAXI
JUV LA FALDA – CHACARITA MAXI
LIBRES
MASTER: LIBERAL ARGENTINO
MAXI: LOS AMIGOS
UNICA: SANTA CRUZ
Fuente: El Chasqui Digital