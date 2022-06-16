CANCHA 1 CEC

C.E.C. – 9 DE JULIO MASTER
C.E.C. – CAI-SA SUPER SENIOR
C.E.C. – JUV LA FALDA UNICA

CANCHA 2 CEC

MADERERA – LOS AMIGOS SENIOR
UTHGRA – EL AUTENTICO SUPER MAXI
TESORIERI – MADERERA MAXI

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA

BCO CATAMARCA – LIBERAL SUPER MASTER
BCO CATAMARCA – C.E.C. MAXI
BCO CATAMARCA – MADERERA UNICA

CANCHA 3 BANCO CATAMARCA

UTA – CEC SUPER MASTER
UTA – GRAL PAZ SUPER SENIOR
GRAL PAZ – TESORIERI SENIOR

CANCHA 1 NINO

ASTRADA – SOEM SENIOR
ASTRADA – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
ASTRADA – LAS PIRQUITAS UNICA

CANCHA 2 NINO

NINO – BCO NACION MASTER
NINO – BCO NACION SUPER SENIOR
NINO – BCO NACION UNICA

CANCHA 9 DE JULIO

LOS AMIGOS – REV “B” GRADUADOS
9 DE JULIO – SAN RAMON SUPER MAXI
UTHGRA – INDEPENDIENTE MAXI

CANCHA COMPLEJO VIAL

FOMENTO – CEC “B” GRADUADOS
FOMENTO – CEC SUPER MAXI
FOMENTO – ASTRADA MAXI

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO – SIND VIAL SUPER SENIOR
CIRCULO MEDICO – FOMENTO SENIOR
CIRCULO MEDICO – INDEPENDIENTE UNICA

CANCHA SALTA CENTRAL

CIRCULO MEDICO – POL.RET. SUPER MASTER
CIRCULO MEDICO – CAI-SA SUPER MAXI
SALTA CENTRAL – CIRCULO MEDICO MAXI

CANCHA SOEM

MADERERA – CEC “A” GRADUADOS
SOEM – LIBERAL SUPER MAXI
SAN RAMON – CAI-SA MAXI

CANCHA FILIAL 26

DEP JUVENTUD – 9 DE JULIO SENIOR
DEP JUVENTUD – ESTUDIANTES SUPER MAXI
DEP JUVENTUD – SALTA CENTRAL UNICA

CANCHA LIBERAL ARGENTINO

GRAL PAZ – LOS AMIGOS MASTER
LIBERAL – SIND VIAL MAXI
LIBERAL – UTHGRA UNICA

CANCHA 1 INDEPENDIETE

INDEPENDIENTE – REV SENIOR
INDEPENDIENTE – SALTA CENTRAL SUPER MAXI
ESTUDIANTES – AUTENTICO UNICA

CANCHA 2 INDEPENDIENTE

SAN LORENZO – PIRQUITAS SUPER MAXI
SAN LORENZO – DEP JUVENTUD MAXI
SAN LORENZO – 9 DE JULIO UNICA

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

EL AUTENTICO – INDEPENDIENTE MASTER
EL AUTENTICO – FOMENTO SUPER SENIOR
NINO – UTA SUPER MAXI

CANCHA CHACARITA

TESORIERI – INDEPENDIENTE SUPER SENIOR
CHACARITA – LOS AMIGOS SUPER MAXI
CHACARITA – SIND VIAL UNICA

CANCHA POLICIAS RETIRADOS

GRAL. PAZ – 9 DE JULIO SUPER MASTER
POLI RETIRADOS – NINO SENIOR
POLI RETIRADOS – UTA MAXI

CANCHA SANTA CRUZ

SANTA CRUZ – LOS AMIGOS SUPER SENIOR
SANTA CRUZ – MADERERA SUPER MAXI
SANTA CRUZ – EL AUTENTICO MAXI

CANCHA PIRQUITAS

POLI RETIRADOS – ASTRADA GRADUADOS
TESORIERI – POLICIAL SUPER MAXI
PIRQUITAS – 9 DE JULIO MAXI

CANCHA SOCIAL ROJAS

SOCIAL ROJAS – UTHGRA SENIOR
SOCIAL ROJAS – LA ESTACION SUPER MAXI
FOMENTO – UTA UNICA

CANCHA CORONEL DAZA

BCO NACION – SAN LORENZO SENIOR
BCO NACION – POLI RETIRADOS SUPER MAXI
BCO NACION – SOCIAL ROJAS MAXI

CANCHA SARMIENTO

REV “A” – LIBERAL GRADUADOS
REV – NINO MAXI
REV – TESORIERI UNICA

CANCHA PARQUE DAZA

POLICIAL – C.E.C. SENIOR
POLICIAL – SOEM MAXI
POLICIAL – LA ESTACION UNICA

CANCHA DOÑA ROSA

CIRCULO MEDICO – CATAMARCA MASTER
CAI-SA – SALTA CENTRAL SENIOR
CAI-SA – GRAL PAZ UNICA

CANCHA JUVENTUD LA FALDA

JUV LA FALDA – PIRQUITAS SENIOR
JUV LA FALDA – REV SUPER MAXI
JUV LA FALDA – CHACARITA MAXI

LIBRES

MASTER: LIBERAL ARGENTINO

MAXI: LOS AMIGOS

UNICA: SANTA CRUZ

Fuente: El Chasqui Digital

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