CANCHA 1 CEC
C.E.C. “A” – POLI RETIRADOS GRADUADOS
SANTA CRUZ – CIRCULO MEDICO SUPER SENIOR
LOS AMIGOS – SALTA CENTRAL MAXI
CANCHA 2 CEC
C.E.C. “B” – LOS AMIGOS GRADUADOS
C.E.C. – NINO SUPER MAXI
C.E.C. – POLICIAL MAXI
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
BCO CATAMARCA – 9 DE JULIO SUPER MASTER
BCO CATAMARCA – NINO MASTER
BCO CATAMARCA – BANCO NACION SUPER MAXI
CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
UTA – C.E.C. SUPER SENIOR
UTA – 9 DE JULIO SUPER MAXI
UTA – SAN LORENZO UNICA
CANCHA 1 NINO
CAI.SA – SAN LORENZO SENIOR
SAN RAMON – LA ESTACION SUPER MAXI
ASTRADA – POLI RETIRADOS MAXI
CANCHA 2 NINO
ESTUDIANTES – JUV. DE LA FALDA SUPER MAXI
INDEPENDIENTE – JUV. DE LA FALDA MAXI
SANTA CRUZ – POLICIAL UNICA
CANCHA 3 NINO
LAS PIRQUITAS – INDEPENDIENTE SUPER MAXI
LAS PIRQUITAS – TESORIERI SENIOR
GENERAL PAZ – REV UNICA
CANCHA LA ESTACION
LOS AMIGOS – LIBERAL MASTER
LA ESTACION – LIBERAL UNICA
MADERERA – DEP. JUVENTUD UNICA
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – GENERAL PAZ MASTER
9 DE JULIO – SAN RAMON MAXI
9 DE JULIO – NINO UNICA
CANCHA COMPLEJO VIAL
SIND. VIAL – TESORIERI SUPER SENIOR
SIND. VIAL – LAS PIRQUITAS MAXI
SIND. VIAL – CIRCULO MEDICO UNICA
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – GRAL PAZ SUPER MASTER
UTHGRA – SOCIAL ROJAS SUPERMAXI
CIRCULO MEDICO – BCO CATAMARCA MAXI
CANCHA SALTA CENTRAL
SALTA CENTRAL – SOEM SUPER MAXI
SALTA CENTRAL – FOMENTO UNICA
UTHGRA – CAI.SA UNICA
CANCHA SOEM
9 DE JULIO – SALTA CENTRAL SENIOR
SOEM – UTHGRA MAXI
INDEPENDIENTE – C.E.C. UNICA
CANCHA FILIAL 26
GRAL PAZ – FOMENTO SUPER SENIOR
DEP JUVENTUD – BANCO NACION SENIOR
DEP JUVENTUD – BANCO NACION MAXI
CANCHA LIBERAL ARGENTINO
LIBERAL – FOMENTO GRADUADOS
LIBERAL – TESORIERI SUPER MAXI
LOS AMIGOS – SAN LORENZO SUPER MAXI
CANCHA 1 INDEPENDIETE
INDEPENDIENTE – CIRCULO MEDICO MASTER
INDEPENDIENTE – NINO SUPER SENIOR
INDEPENDIENTE – C.E.C. SENIOR
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
UTHGRA – NINO SENIOR
MADERERA – DEP JUVENTUD SUPER MAXI
MADERERA – SANTA CRUZ MAXI
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
AUTENTICO – ASTRADA SUPER MAXI
AUTENTICO – SAN LORENZO MAXI
AUTENTICO – ASTRADA UNICA
CANCHA CHACARITA
GENERAL PAZ – SOEM SENIOR
UTA – LIBERAL MAXI
CHACARITA – TESORIERI MAXI
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
POL.RETIRADOS – C.E.C. SUPER MASTER
POL.RETIRADOS – FOMENTO SENIOR
POL.RETIRADOS – CHACARITA SUPER MAXI
CANCHA SOCIAL ROJAS
SOCIAL ROJAS – CIRCULO MEDICO SENIOR
SOCIAL ROJAS – FOMENTO MAXI
TESORIERI – CHACARITA UNICA
CANCHA CORONEL DAZA
BANCO NACION – AUTENTICO MASTER
MADERERA – POLICIAL SENIOR
BANCO NACION – ESTUDIANTES UNICA
CANCHA SARMIENTO
REV “A” – ASTRADA GRADUADOS
REV “B” – MADERERA GRADUADOS
REV – FOMENTO SUPER MAXI
CANCHA PARQUE DAZA
UTA – LIBERAL SUPER MASTER
LOS AMIGOS – REV SENIOR
POLICIAL – CIRCULO MEDICO SUPER MAXI
CANCHA DOÑA ROSA
CAI.SA – EL AUTENTICO SUPER SENIOR
CAI.SA – SANTA CRUZ SUPER MAXI
CAI.SA – REV MAXI
CANCHA JUVENTUD LA FALDA
LOS AMIGOS – BCO NACION SUPER SENIOR
JUV. DE LA FALDA – ASTRADA SENIOR
JUV. DE LA FALDA – BCO CATAMARCA UNICA
LIBRES
MASTER: C.E.C.
MAXI: NINO
UNICA: LAS PIRQUITAS
Fuente: El Chasqui Digital