CANCHA 1 CEC
C.E C. – GENERAL PAZ MASTER
C.E.C. – GENERAL PAZ SUPER SENIOR
C.E.C. – SIND. VIAL UNICA

CANCHA 2 CEC
CIRCULO MEDICO – BCO NACION SUP. MASTER
NINO – EL AUTENTICO MASTER
C.E.C. – LOS AMIGOS SENIOR

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
BCO CATAMARCA – INDEPENDIENTE MASTER
BCO CATAMARCA – LOS AMIGOS MAXI
BCO CATAMARCA – INDEPENDIENTE UNICA

CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
LAS PIRQUITAS – UTA MAXI
SAN RAMON – SIND VIAL MAXI
LAS PIRQUITAS – EL AUTENTICO UNICA

CANCHA 1 NINO
ASTRADA – C.E.C.”A” GRADUADOS
ASTRADA – GENERAL PAZ SENIOR
ASTRADA – BCO NACION UNICA

CANCHA 2 NINO
NINO – REV SUPER MAXI
NINO – CAI.SA MAXI
NINO – UTA UNICA

CANCHA LA ESTACION
GRAL PAZ – BCO CATAMARGA SUPER MASTER
LA ESTACION – UTA SUPER MAXI
SAN LORENZO – SALTA CENTRAL UNICA

CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – UTA SUPER MASTER
9 DE JULIO – C.E.C. SUPER MAXI
TESORIERI – INDEPENDIENTE MAXI

CANCHA COMPLEJO VIAL
REV ‘”A” – FOMENTO GRADUADOS
CICULO MEDICO – BCO NACION MASTER
BCO NACION – INDEPENDIENTE SUPER SENIOR

CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – POL.RETIRADOS SENIOR
CIRCULO MEDICO – LIBERAL SUPER MAXI
CIRCULO MEDICO – TESORIERI UNICA

CANCHA SALTA CENTRAL
LIBERAL – POL RETIRADOS SUPER MASTER
FOMENTO – UTHGRA SENIOR
SALTA CENTRAL – DEP.JUVENTUD SENIOR

CANCHA SOEM
DEP.JUVENTUD – CAI.SA SUPER MAXI
UTHGRA – COMERCIO MAXI
DEP.JUVENTUD – JUV. DE LA FALDA UNICA

CANCHA LIBERAL ARGENTINO
LIBERAL – 9 DE JULIO MASTER
LIBERAL – ASTRADA MAXI
LIBERAL – SANTA CRUZ UNICA

CANCHA 1 INDEPENDIENTE
CIRCULO MEDECO – LOS AMIGOS SUPER SENIOR
ASTRADA – UTHGRA SUPER MAXI
INDEPENDIENTE – LOS AMIGOS SUPER MAXI

CANCHA 2 INDEPENDIENTE
SAN LORENZO – 9 DE JULIO SENIOR
SAN LORENZO – POL. RETIRADOS SUPER MAXI
SAN LORENZO – MADERERA MAXI

CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO – UTA SUPER SENIOR
FOMENTO – ESTUDIANTES SUPER MAXI
FOMENTO – MADERERA UNICA

CANCHA CHACARITA
LOS AMIGOS – LIBERAL GRADUADOS
CHACARITA – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
CHACARITA – GENERAL PAZ UNICA

CANCHA POL. RETIRADOS
POL. RETIRADOS – REV “B” GRADUADOS
POL RETIRADOS – SOCIAL ROJAS MAXI
ESTUDIANTES – 9 DE JULIO UNICA

CANCHA SANTA CRUZ
TESORIERI – JUV LA FALDA SENIOR
SANTA CRUZ – POLICIAL SUPER MAXI
SANTA CRUZ MAXI

CANCHA SOCIAL ROJAS
TESORIERI – SANTA CRUZ SUPER SENIOR
SOCIAL ROJAS – SAN RAMON SUPER MAXI
TESORIERI – SALTA CEN TRAL SUPER MAXI

CANCHA CORONEL DAZA
BCO NACION – CAI.SA SENIOR
BCO NACION – EL AUTENTICO SUPER MAXI
BCO NACION – EL AUTENTICO MAXI

CANCHA SARMIENTO
REV – MADERERA SENIOR
REV – 9 DE JULIO MAXI
REV – UTHGRA UNICA

CANCHA PARQUE DAZA
POLICIAL – INDEPENDIENTE SENIOR
JUV.DE LA FALDA – MADERERA SUPER MAXI
POLICIAL – CIRCULO MEDICO MAXI

CANCHA DOÑA ROSA
NINO – SIND. VIAL SUPER SENIOR
NINO – SOCIAL ROJAS SENIOR
CAI. SA – LA ESTACION UNICA

CANCHA JUV. LA FALDA
MADERERA – C.E.C.”B” GRADUADOS
JUV.DE LA FALDA – SOEM MAXI
FOMENTO – DEPJUVENTUD MAXI

LIBRES:
MASTER: LOS AMIGOS

MAXI: SALTA CENTRAL

UNICA: POL ICIAL

Fuente: El Chasqui Digital

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