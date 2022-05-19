Campeonato apertura 2021/22, sábado 21 del corriente.
CANCHA 1 CEC
GENERAL PAZ – UTA SUPER MASTER
LAS PIRQUITAS – SOCIAL ROJAS MAXI
LAS PIRQUITAS – 9 DE JULIO UNICA
CANCHA 2 CEC
C.E.C. “A” – REV “B” GRADUADOS
C.E.C. – LOS AMIGOS SUPER SENIOR
C.E.C. – GENERAL PAZ UNICA
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
BCO CATAMARCA – POL. RETIRADOS SUPER MASTER
LOS AMIGOS – C.E.C. MASTER
BCO CATAMARCA – TESORIERI UNICA
CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
MADERERA – FOMENTO GRADUADOS
NINO – FOMENTO SUPER SENIOR
NINO – MADERERA UNICA
CANCHA 1 NINO
ASTRADA – C.E.C.”B” GRADUADOS
ASTRADA – TESORIERI SENIOR
ASTRADA – UTA UNICA
CANCHA 2 NINO
NINO – CIRCULO MEDICO MASTER
NINO – MADERERA SUPER MAXI
NINO – SIND. VIAL MAXI
CANCHA 3 NINO
SAN RAMON – C.E.C. SUPER MAXI
BCO NACION – ASTRADA SUPER MAXI
UTHGRA – LOS AMIGOS MAXI
CANCHA LA ESTACION
BANCO NACION – TESORIERI SUPER SENIOR
LA ESTACION – REV SUPER MAXI
FOMENTO – CAI-SA SUPER MAXI
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
9 DE JULIO – ESTUDIANTES SUPER MAXI
FOMENTO – INDEPENDIENTE UNICA
CANCHA COMPLEJO VIAL
SIND. VIALIDAD – INDEPENDIENTE SUPER SENIOR
TESORIERI – LOS AMIGOS SUPER MAXI
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – NINO SENIOR
CIRCULO MEDICO – LAS PIRQUITAS SUPER MAXI
CIRCULO MEDICO – UTHGRA UNICA
CANCHA SOEM
SOEM – POL. RETIRADOS SUPER MAXI
FOMENTO – MADERERA MAXI
TESORIERI – C.E.C. MAXI
CANCHA FILIAL 26
DEP. JUVENTUD – SAN LORENZO SENIOR
DEP. JUVENTUD – LIBERAL SUPER MAXI
DEP. JUVENTUD – SIND. VIAL UNICA
CANCHA LIBERAL ARGENTINO
LIBERAL A – C.E.C. SUPER MASTER
LIBERAL A – DEP. JUVENTUD MAXI
CAI.SA – 9 DE JULIO MAXI
CANCHA 1 INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE – LOS AMIGOS SENIOR
MADERERA – C.E.C. SENIOR
INDEPENDIENTE – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
SAN LORENZO – EL AUTENTICO SUPER MAXI
SAN LORENZO – INDEPENDIENTE MAXI
SAN LORENZO – JUV. LA FALDA UNICA
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENICO – BCO CATAMARCA MASTER
EL AUTENICO – UTA SUPER SENIOR
EL AUTENICO – BCO NACION UNICA
CANCHA CHACARITA
CHACARITA – UTHGRA SUPER MAXI
SAN RAMON – ASTRADA MAXI
CHACARITA – LA ESTACION UNICA
CANCHA POL. RETIRADOS
POL.RETIRADOS – LIBERAL GRADUADOS
POL,RETIRADOS – UTHGRA SENIOR
POL.RETIRADOS – EL AUTENTICO MAXI
CANCHA SANTA CRUZ
SANTA CRUZ – SALTA CENTRAL SUPER MAXI
SANTA CRUZ – SOEM MAXI
ESTUDIANTES – SALTA CENTRAL UNICA
CANCHA SOCIAL ROJAS
GENERAL PAZ – CIRCULO MEDICO SUPER SENIOR
SOCIAL ROJAS – FOMENTO SENIOR
SOCIAL ROJAS – UTA SUPER MAXI
CANCHA CORONEL DAZA
BANCO NACION – INDEPENDIENTE MASTER
BANCO NACION – SALTA CENTRAL SENIOR
BANCO NACION – CHACARITA MAXI
CANCHA SARMIENTO
REV “A” – LOS AMIGOS GRADUADOS
REV – UTA MAXI
REV – SANTA CRUZ UNICA
CANCHA PARQUE DAZA
GENERAL PAZ – LIBERAL MASTER
POLICIAL – REV SENIOR
POLICIAL – SALTA CENTRAL MAXI
CANCHA DOÑA ROSA
CAI-SA – SANTA CRUZ SUPER SENIOR
CAI-SA – 9 DE JULIO SENIOR
CAI-SA – POLICIAL UNICA
CANCHA JUV. LA FALDA
JUV LA FALDA – SOEM SENIOR
JUV LA FALDA – POLICIAL SUPER MAXI
JUV LA FALDA – CIRCULO MEDICO MAXI
LIBRE
MASTER: 9 DE JULIO
MAXI: BCO CATAMARCA
UNICA: LIBERAL ARG.
Fuente: El Chasqui Digital