Campeonato apertura 2021/22, sábado 21 del corriente.

CANCHA 1 CEC

GENERAL PAZ – UTA SUPER MASTER
LAS PIRQUITAS – SOCIAL ROJAS MAXI
LAS PIRQUITAS – 9 DE JULIO UNICA

CANCHA 2 CEC

C.E.C. “A” – REV “B” GRADUADOS
C.E.C. – LOS AMIGOS SUPER SENIOR
C.E.C. – GENERAL PAZ UNICA

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA

BCO CATAMARCA – POL. RETIRADOS SUPER MASTER
LOS AMIGOS – C.E.C. MASTER
BCO CATAMARCA – TESORIERI UNICA

CANCHA 3 BANCO CATAMARCA

MADERERA – FOMENTO GRADUADOS
NINO – FOMENTO SUPER SENIOR
NINO – MADERERA UNICA

CANCHA 1 NINO

ASTRADA – C.E.C.”B” GRADUADOS
ASTRADA – TESORIERI SENIOR
ASTRADA – UTA UNICA

CANCHA 2 NINO

NINO – CIRCULO MEDICO MASTER
NINO – MADERERA SUPER MAXI
NINO – SIND. VIAL MAXI

CANCHA 3 NINO

SAN RAMON – C.E.C. SUPER MAXI
BCO NACION – ASTRADA SUPER MAXI
UTHGRA – LOS AMIGOS MAXI

CANCHA LA ESTACION

BANCO NACION – TESORIERI SUPER SENIOR
LA ESTACION – REV SUPER MAXI
FOMENTO – CAI-SA SUPER MAXI

CANCHA 9 DE JULIO

9 DE JULIO – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
9 DE JULIO – ESTUDIANTES SUPER MAXI
FOMENTO – INDEPENDIENTE UNICA

CANCHA COMPLEJO VIAL
SIND. VIALIDAD – INDEPENDIENTE SUPER SENIOR
TESORIERI – LOS AMIGOS SUPER MAXI

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO – NINO SENIOR
CIRCULO MEDICO – LAS PIRQUITAS SUPER MAXI
CIRCULO MEDICO – UTHGRA UNICA

CANCHA SOEM

SOEM – POL. RETIRADOS SUPER MAXI
FOMENTO – MADERERA MAXI
TESORIERI – C.E.C. MAXI

CANCHA FILIAL 26

DEP. JUVENTUD – SAN LORENZO SENIOR
DEP. JUVENTUD – LIBERAL SUPER MAXI
DEP. JUVENTUD – SIND. VIAL UNICA

CANCHA LIBERAL ARGENTINO

LIBERAL A – C.E.C. SUPER MASTER
LIBERAL A – DEP. JUVENTUD MAXI
CAI.SA – 9 DE JULIO MAXI

CANCHA 1 INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE – LOS AMIGOS SENIOR
MADERERA – C.E.C. SENIOR
INDEPENDIENTE – BCO CATAMARCA SUPER MAXI

CANCHA 2 INDEPENDIENTE

SAN LORENZO – EL AUTENTICO SUPER MAXI
SAN LORENZO – INDEPENDIENTE MAXI
SAN LORENZO – JUV. LA FALDA UNICA

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

EL AUTENICO – BCO CATAMARCA MASTER
EL AUTENICO – UTA SUPER SENIOR
EL AUTENICO – BCO NACION UNICA

CANCHA CHACARITA

CHACARITA – UTHGRA SUPER MAXI
SAN RAMON – ASTRADA MAXI
CHACARITA – LA ESTACION UNICA

CANCHA POL. RETIRADOS

POL.RETIRADOS – LIBERAL GRADUADOS
POL,RETIRADOS – UTHGRA SENIOR
POL.RETIRADOS – EL AUTENTICO MAXI

CANCHA SANTA CRUZ

SANTA CRUZ – SALTA CENTRAL SUPER MAXI
SANTA CRUZ – SOEM MAXI
ESTUDIANTES – SALTA CENTRAL UNICA

CANCHA SOCIAL ROJAS

GENERAL PAZ – CIRCULO MEDICO SUPER SENIOR
SOCIAL ROJAS – FOMENTO SENIOR
SOCIAL ROJAS – UTA SUPER MAXI

CANCHA CORONEL DAZA

BANCO NACION – INDEPENDIENTE MASTER
BANCO NACION – SALTA CENTRAL SENIOR
BANCO NACION – CHACARITA MAXI

CANCHA SARMIENTO

REV “A” – LOS AMIGOS GRADUADOS
REV – UTA MAXI
REV – SANTA CRUZ UNICA

CANCHA PARQUE DAZA

GENERAL PAZ – LIBERAL MASTER
POLICIAL – REV SENIOR
POLICIAL – SALTA CENTRAL MAXI

CANCHA DOÑA ROSA

CAI-SA – SANTA CRUZ SUPER SENIOR
CAI-SA – 9 DE JULIO SENIOR
CAI-SA – POLICIAL UNICA

CANCHA JUV. LA FALDA

JUV LA FALDA – SOEM SENIOR
JUV LA FALDA – POLICIAL SUPER MAXI
JUV LA FALDA – CIRCULO MEDICO MAXI

LIBRE

MASTER: 9 DE JULIO

MAXI: BCO CATAMARCA

UNICA: LIBERAL ARG.

Fuente: El Chasqui Digital

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