En la última sesión del Consejo de Delegados de la Liga de Veteranos de Fútbol frente a los integrantes de la Comisión Directiva de la Institución, se procedió a poner en consideración la propuesta de la organización de la 23ª fecha del Campeonato Anual 21/22. Estos son los partidos y canchas.

CANCHA 1 C.E.C.

C.E.C. – BANCO CATAMARCA SUPER MASTER
C.E.C. – BANCO NACION SS

CANCHA 2 C.E.C.
C.E.C. – SOCIAL ROJAS S.M.
C.E.C. – LA ESTACION U

CANCHA 1 BANCO

UTA – INDEPENDIENTE SS
UTA – REV SM
BANCO CATAMARCA – UTHGRA U

CANCHA 1 NINO

GRAL PAZ – CAI.SA S.S.
ASTRADA – C.E.C. S.
ASTRADA – MADERERA U

CANCHA 2 NINO

NINO – BANCO CATAMARCA MASTER
NINO – SOCIAL ROJAS S
NINO – ASTRADA M

CANCHA LA ESTACION

GRAL PAZ – SALTA CENTRAL S
LA ESTACION – MADERERA SM
TESORIERI – LOS AMIGOS M

CANCHA 9 DE JULIO

9 DE JULIO – REV S
9 DE JULIO – CAI.SA S.M.
9 DE JULIO – SIND. VIAL M.

CANCHA COMPLEJO VIAL

SIND. VIAL – LOS AMIGOS S.S.
FOMENTO – CIRCULO MEDICO S.S.
FOMENTO – MADERERA S

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO – INDEPENDIENTE MASTER
CIRCULO MEDICO – POL.RETIRADOS S.M.
CIRCULO MEDICO – SANTA CRUZ U

CANCHA SALTA CENTRAL

GRAL PAZ – 9 DE JULIO MASTER
FOMENTO – LIBERAL ARG. SM
SAN RAMON – DEP. JUVENTUD M

CANCHA SOEM

FOMENTO – UTA SUPER MASTER
S.O.E.M. – CAI.SA S
S.O.E.M. EL AUTENTICO S.M.

CANCHA FILIAL 26

DEP. JUVENTUD – LAS PIRQUITAS SM
DEP. JUVENTUD – GRAL PAZ U
FOMENTO – TESORIERI U

CANCHA LIBERAL ARG.

LIBERAL ARG. – 9 DE JULIO SUPER MASTER
LIBERAL ARG. – LOS AMIGOS MASTER
LIBERAL ARG. – MADERERA M.

CANCHA 1 INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE – LAS PIRQUITAS S.
UTHGRA – TESORIERI S
INDEPENDIENTE – UTHGRA S.M.

CANCHA 2 INDEPENDIENTE

SAN LORENZO – ASTRADA S.M.
SAN LORENZO – C.E.C. M.
SAN LORENZO – SIND. VIAL U.

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

EL AUTENTICO – BANCO NACION MASTER
EL AUTENTICO – NINO SS
EL AUTENTICO – UTA U.

CANCHA CHACARITA

TESORIERI – SANTA CRUZ SS
CHACARITA – BANCO NACION SM
CHACARITA – POLICIAL U.

CANCHA POL. RETIRADOS

POL. RETIRADOS – JUV. DE LA FALDA S
NINO – POLICIAL S.M.
POL. RETIRADOS – CHACARITA M.

CANCHA SANTA CRUZ

LOS AMIGOS – BANCO NACION S.
SANTA CRUZ – LOS AMIGOS S.M.
SANTA CRUZ – CIRCULO MEDICO M.

CANCHA SOCIAL ROJAS

SAN LORENZO – DEP. JUVENTUD S
SAN RAMON – ESTUDIANTES SM
ESTUDIANTES – JUV.DE.LA.FALDA U.

CANCHA CORONEL DAZA

BANCO NACION – S.O.E.M. M.
BANCO NACION – 9 DE JULIO U.
NINO – INDEPENDIENTE U.

CANCHA SARMIENTO

FOMENTO – INDEPENDIENTE M
REV – SOCIAL ROJAS M.
REV – LIBERAL ARG. U.

CANCHA PARQUE DAZA

POLICIAL – CIRCULO MEDICO S
TESORIERI – BANCO CATAMARCA SM
UTHGRA – BANCO CATAMARCA M

CANCHA DOÑA ROSA

CAI.SA – UTA M
LAS PIRQUITAS – EL AUTENTICO M
LAS PIRQUITAS – SALTA CENTRAL U.

CANCHA JUV. DE LA FALDA

GRAL PAZ – POL. RETIRADOS SUPER MASTER
JUV. DE LA FALDA – SALTA CENTRAL SM
JUV. DE LA FALDA – SALTA CENTRAL M

LIBRES

GRADUADOS

MASTER: C.E.C.

MAXI: POLICIAL

UNICA: CAI.SA

Fuente: El Chasqui Digital

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