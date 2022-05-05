En la última sesión del Consejo de Delegados de la Liga de Veteranos de Fútbol frente a los integrantes de la Comisión Directiva de la Institución, se procedió a poner en consideración la propuesta de la organización de la 23ª fecha del Campeonato Anual 21/22. Estos son los partidos y canchas.
CANCHA 1 C.E.C.
C.E.C. – BANCO CATAMARCA SUPER MASTER
C.E.C. – BANCO NACION SS
CANCHA 2 C.E.C.
C.E.C. – SOCIAL ROJAS S.M.
C.E.C. – LA ESTACION U
CANCHA 1 BANCO
UTA – INDEPENDIENTE SS
UTA – REV SM
BANCO CATAMARCA – UTHGRA U
CANCHA 1 NINO
GRAL PAZ – CAI.SA S.S.
ASTRADA – C.E.C. S.
ASTRADA – MADERERA U
CANCHA 2 NINO
NINO – BANCO CATAMARCA MASTER
NINO – SOCIAL ROJAS S
NINO – ASTRADA M
CANCHA LA ESTACION
GRAL PAZ – SALTA CENTRAL S
LA ESTACION – MADERERA SM
TESORIERI – LOS AMIGOS M
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – REV S
9 DE JULIO – CAI.SA S.M.
9 DE JULIO – SIND. VIAL M.
CANCHA COMPLEJO VIAL
SIND. VIAL – LOS AMIGOS S.S.
FOMENTO – CIRCULO MEDICO S.S.
FOMENTO – MADERERA S
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – INDEPENDIENTE MASTER
CIRCULO MEDICO – POL.RETIRADOS S.M.
CIRCULO MEDICO – SANTA CRUZ U
CANCHA SALTA CENTRAL
GRAL PAZ – 9 DE JULIO MASTER
FOMENTO – LIBERAL ARG. SM
SAN RAMON – DEP. JUVENTUD M
CANCHA SOEM
FOMENTO – UTA SUPER MASTER
S.O.E.M. – CAI.SA S
S.O.E.M. EL AUTENTICO S.M.
CANCHA FILIAL 26
DEP. JUVENTUD – LAS PIRQUITAS SM
DEP. JUVENTUD – GRAL PAZ U
FOMENTO – TESORIERI U
CANCHA LIBERAL ARG.
LIBERAL ARG. – 9 DE JULIO SUPER MASTER
LIBERAL ARG. – LOS AMIGOS MASTER
LIBERAL ARG. – MADERERA M.
CANCHA 1 INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE – LAS PIRQUITAS S.
UTHGRA – TESORIERI S
INDEPENDIENTE – UTHGRA S.M.
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
SAN LORENZO – ASTRADA S.M.
SAN LORENZO – C.E.C. M.
SAN LORENZO – SIND. VIAL U.
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO – BANCO NACION MASTER
EL AUTENTICO – NINO SS
EL AUTENTICO – UTA U.
CANCHA CHACARITA
TESORIERI – SANTA CRUZ SS
CHACARITA – BANCO NACION SM
CHACARITA – POLICIAL U.
CANCHA POL. RETIRADOS
POL. RETIRADOS – JUV. DE LA FALDA S
NINO – POLICIAL S.M.
POL. RETIRADOS – CHACARITA M.
CANCHA SANTA CRUZ
LOS AMIGOS – BANCO NACION S.
SANTA CRUZ – LOS AMIGOS S.M.
SANTA CRUZ – CIRCULO MEDICO M.
CANCHA SOCIAL ROJAS
SAN LORENZO – DEP. JUVENTUD S
SAN RAMON – ESTUDIANTES SM
ESTUDIANTES – JUV.DE.LA.FALDA U.
CANCHA CORONEL DAZA
BANCO NACION – S.O.E.M. M.
BANCO NACION – 9 DE JULIO U.
NINO – INDEPENDIENTE U.
CANCHA SARMIENTO
FOMENTO – INDEPENDIENTE M
REV – SOCIAL ROJAS M.
REV – LIBERAL ARG. U.
CANCHA PARQUE DAZA
POLICIAL – CIRCULO MEDICO S
TESORIERI – BANCO CATAMARCA SM
UTHGRA – BANCO CATAMARCA M
CANCHA DOÑA ROSA
CAI.SA – UTA M
LAS PIRQUITAS – EL AUTENTICO M
LAS PIRQUITAS – SALTA CENTRAL U.
CANCHA JUV. DE LA FALDA
GRAL PAZ – POL. RETIRADOS SUPER MASTER
JUV. DE LA FALDA – SALTA CENTRAL SM
JUV. DE LA FALDA – SALTA CENTRAL M
LIBRES
GRADUADOS
MASTER: C.E.C.
MAXI: POLICIAL
UNICA: CAI.SA
Fuente: El Chasqui Digital