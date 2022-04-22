En la última sesión del Consejo de Delegados de la Liga de Veteranos de Fútbol frente a los integrantes de la Comisión Directiva de la Institución, se procedió a poner en consideración la propuesta de la organización de la 21ª fecha del Campeonato Anual 21/22. Estos son los partidos, canchas y horarios:
CANCHA 1 CEC
GRAL. PAZ – JUV. FALDA S
CEC – ESTUDIANTES SM
CEC – POLICIAL U
CANCHA 2 CEC
CEC – POL. RETIRADOS SUPER MASTER
CEC – BCO. CATCA. MASTER
CEC – STA. CRUZ SS
CANCHA 1 BANCO
MADERERA – CEC “A” GRADUADOS
BCO. CATCA. – STA. CRUZ U
CANCHA 3 BANCO
CEC “B” – POL. RETIRADOS GRADUADOS 3° Y 4° IDA
UTA – NINO SS
UTA – MADERERA SM
CANCHA 1 NINO
ASTRADA – MADERERA S
SAN RAMON – CAI-SA SM
ASTRADA – INDEPENDIENTE U
CANCHA 2 NINO
NINO – PIRQUITAS S
NINO – SALTA CENTRAL SM
NINO – TESORIERI U
CANCHA LA ESTACION
LOS AMIGOS – REV S
LA ESTACION – POLICIAL SM
TESORIERI – BCO. CATCA. M
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – BCO. CATCA. SUPER MASTER
9 DE JULIO – ASTRADA M
9 DE JULIO – UTA U
CANCHA COMPLEJO VIAL
CIRCULO MEDICO – LOS AMIGOS GRADUADOS
SIND. VIAL – BCO. NACION SS
SIND. VIAL – UTA M
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – GRAL. PAZ MASTER
CIRCULO MEDICO – AUTENTICO SM
CIRCULO MEDICO – LIBERAL U
CANCHA 1 SALTA CENTRAL
FOMENTO – PIRQUITAS SM
FOMENTO – CEC M
FOMENTO – UTHGRA U
CANCHA SOEM
SOEM – CIRCULO MEDICO S
SOEM – ASTRADA SM
CANCHA FILIAL 26
FOMENTO – BCO. NACION S
DEP. JUVENTUD – POL. RETIRADOS SM
DEP. JUVENTUD – LA ESTACION U
CANCHA LIBERAL ARG.
LIBERAL – UTA SUPER MASTER
LOS AMIGOS – AUTENTICO MASTER
LIBERAL – INDEPENDIENTE M
CANCHA 1 INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE – CEC S
INDEPENDIENTE – BCO. NACION SM
ESTUDIANTES – SIND. VIAL U
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
SAN LORENZO – CHACARITA SM
SAN LORENZO – LOS AMIGOS M
SAN LORENZO – GRAL. PAZ U
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
TESORIERI – UTHGRA SM
AUTENTICO – CIRCULO MEDICO SS
AUTENTICO – MADERERA U
CANCHA CHACARITA
9 DE JULIO – LIBERAL MASTER
LOS AMIGOS – INDEPENDIENTE SS
CHACARITA – CAI-SA U
CANCHA POL. RETIRADOS
GRAL. PAZ – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
POL. RETIRADOS – CAI-SA S
POL. RETIRADOS – SOEM M
CANCHA SANTA CRUZ
9 DE JULIO – TESORIERI S
STA. CRUZ – BCO. CATCA. SM
STA. CRUZ – SALTA CENTRAL M
CANCHA LAS PIRQUITAS
PIRQUITAS – CHACARITA M
PIRQUITAS – JUV. FALDA U
CANCHA SOCIAL ROJAS
SOCIAL ROJAS – SALTA CENTRAL S
SOCIAL ROJAS – REV SM
NINO – DEP. JUVENTUD M
CANCHA CORONEL DAZA
BCO. NACION – INDEPENDIENTE MASTER
BCO. NACION – CIRCULO MEDICO M
BCO. NACION – SALTA CENTRAL U
CANCHA SARMIENTO
REV “B” – REV “A” G RADUADOS FINAL IDA
SAN LORENZO – UTHGRA S
REV – AUTENTICO M
CANCHA PARQUE DAZA
TESORIERI – GRAL. PAZ SS
POLICIAL – DEP. JUVENTUD S
SAN RAMON – MADERERA M
CANCHA DOÑA ROSA
9 DE JULIO – LIBERAL SM
CAI-SA – SOCIAL ROJAS M
CANCHA JUVENTUD DE LA FALDA
FOMENTO – CAI-SA SS
JUV. FALDA – LOS AMIGOS SM
JUV. FALDA – POLICIAL M
LIBRE
GRADUADOS: ASTRADA
SUPER MASTER:
MASTER: NINO
MAXI: UTHGRA
UNICA: REV
Fuente: El Chasqui Digital