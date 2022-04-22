En la última sesión del Consejo de Delegados de la Liga de Veteranos de Fútbol frente a los integrantes de la Comisión Directiva de la Institución, se procedió a poner en consideración la propuesta de la organización de la 21ª fecha del Campeonato Anual 21/22. Estos son los partidos, canchas y horarios:

CANCHA 1 CEC

GRAL. PAZ – JUV. FALDA S
CEC – ESTUDIANTES SM
CEC – POLICIAL U

CANCHA 2 CEC

CEC – POL. RETIRADOS SUPER MASTER
CEC – BCO. CATCA. MASTER
CEC – STA. CRUZ SS

CANCHA 1 BANCO
MADERERA – CEC “A” GRADUADOS
BCO. CATCA. – STA. CRUZ U

CANCHA 3 BANCO

CEC “B” – POL. RETIRADOS GRADUADOS 3° Y 4° IDA
UTA – NINO SS
UTA – MADERERA SM

CANCHA 1 NINO

ASTRADA – MADERERA S
SAN RAMON – CAI-SA SM
ASTRADA – INDEPENDIENTE U

CANCHA 2 NINO

NINO – PIRQUITAS S
NINO – SALTA CENTRAL SM
NINO – TESORIERI U

CANCHA LA ESTACION

LOS AMIGOS – REV S
LA ESTACION – POLICIAL SM
TESORIERI – BCO. CATCA. M

CANCHA 9 DE JULIO

9 DE JULIO – BCO. CATCA. SUPER MASTER
9 DE JULIO – ASTRADA M
9 DE JULIO – UTA U

CANCHA COMPLEJO VIAL

CIRCULO MEDICO – LOS AMIGOS GRADUADOS
SIND. VIAL – BCO. NACION SS
SIND. VIAL – UTA M

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO – GRAL. PAZ MASTER
CIRCULO MEDICO – AUTENTICO SM
CIRCULO MEDICO – LIBERAL U

CANCHA 1 SALTA CENTRAL

FOMENTO – PIRQUITAS SM
FOMENTO – CEC M
FOMENTO – UTHGRA U

CANCHA SOEM
SOEM – CIRCULO MEDICO S
SOEM – ASTRADA SM

CANCHA FILIAL 26

FOMENTO – BCO. NACION S
DEP. JUVENTUD – POL. RETIRADOS SM
DEP. JUVENTUD – LA ESTACION U

CANCHA LIBERAL ARG.

LIBERAL – UTA SUPER MASTER
LOS AMIGOS – AUTENTICO MASTER
LIBERAL – INDEPENDIENTE M

CANCHA 1 INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE – CEC S
INDEPENDIENTE – BCO. NACION SM
ESTUDIANTES – SIND. VIAL U

CANCHA 2 INDEPENDIENTE

SAN LORENZO – CHACARITA SM
SAN LORENZO – LOS AMIGOS M
SAN LORENZO – GRAL. PAZ U

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

TESORIERI – UTHGRA SM
AUTENTICO – CIRCULO MEDICO SS
AUTENTICO – MADERERA U

CANCHA CHACARITA

9 DE JULIO – LIBERAL MASTER
LOS AMIGOS – INDEPENDIENTE SS
CHACARITA – CAI-SA U

CANCHA POL. RETIRADOS

GRAL. PAZ – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
POL. RETIRADOS – CAI-SA S
POL. RETIRADOS – SOEM M

CANCHA SANTA CRUZ

9 DE JULIO – TESORIERI S
STA. CRUZ – BCO. CATCA. SM
STA. CRUZ – SALTA CENTRAL M

CANCHA LAS PIRQUITAS
PIRQUITAS – CHACARITA M
PIRQUITAS – JUV. FALDA U

CANCHA SOCIAL ROJAS

SOCIAL ROJAS – SALTA CENTRAL S
SOCIAL ROJAS – REV SM
NINO – DEP. JUVENTUD M

CANCHA CORONEL DAZA

BCO. NACION – INDEPENDIENTE MASTER
BCO. NACION – CIRCULO MEDICO M
BCO. NACION – SALTA CENTRAL U

CANCHA SARMIENTO

REV “B” – REV “A” G RADUADOS FINAL IDA
SAN LORENZO – UTHGRA S
REV – AUTENTICO M

CANCHA PARQUE DAZA

TESORIERI – GRAL. PAZ SS
POLICIAL – DEP. JUVENTUD S
SAN RAMON – MADERERA M

CANCHA DOÑA ROSA

9 DE JULIO – LIBERAL SM
CAI-SA – SOCIAL ROJAS M

CANCHA JUVENTUD DE LA FALDA

FOMENTO – CAI-SA SS
JUV. FALDA – LOS AMIGOS SM
JUV. FALDA – POLICIAL M

LIBRE

GRADUADOS: ASTRADA

SUPER MASTER:

MASTER: NINO

MAXI: UTHGRA

UNICA: REV

Fuente: El Chasqui Digital

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