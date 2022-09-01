LIGA DE VETERANOS DE CATAMARCA
TURNO MAÑANA
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
BCO CATAMARCA – 9 DE JULIO SUPER MASTER
REV “A” – REV “B” GRADUADOS
ASTRADA – CEC GRADUADOS
CANCHA LOS AMIGOS
LIBERAL – C.E.C. SUPER MASTER
UTA – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
LOS AMIGOS – C.E.C. “A” GRADUADOS
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
POLI RETIRADOS – TESORIERI SUPER MASTER
FOMENTO – LIBERAL GRADUADOS
POLI RETIRADOS – MADERERA GRADUADOS
TURNO TARDE
CANCHA 1 CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
C.E.C. – CHACARITA SUPER MAXI
C.E.C. – EL AUTENTICO MAXI
C.E.C. – NINO UNICA
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
TESORIERI – SAN LORENZO SUPER SENIOR
CIRCULO MEDICO – LOS AMIGOS SENIOR
BCO CATAMARCA – POLICIAL MAXI
CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
UTA – C.E.C. SUPER SENIOR
UTA – UTHGRA UNICA
CANCHA 1 NINO
TESORIERI – LAS PIRQUITAS SENIOR
ASTRADA – SAN RAMON SUPER MAXI
SAN RAMON – 9 DE JULIO UNICA
CANCHA 2 NINO
NINO – ASTRADA SENIOR
NINO – MADERERA SUPER MAXI
NINO – LAS PIRQUITAS MAXI
CANCHA VILLA CUBAS
FOMENTO – LOS AMIGOS SUPER SENIOR
UTHGRA – BCO NACION SENIOR
FOMENTO – SOEM SUPER MAXI
CANCHA LA ESTACION
LA ESTACION – INDEPENDIENTE SENIOR
LA ESTACION – ODONTOLOGOS UNICA
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – NINO MASTER
TESORIERI – INDEPENDIENTE MASTER
9 DE JULIO – DEP JUVENTUD MAXI
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – SAN LORENZO SUPER MAXI
CIRCULO MEDICO – LOS AMIGOS MAXI
CIRCULO MEDICO – FOMENTO UNICA
CANCHA SALTA CENTRAL
SALTA – UTHGRA SUPER MAXI
TESORIERI – REV MAXI
TESORIERI – CAI-SA UNICA
CANCHA SOEM
SOEM – ODONTOLOGOS SENIOR
SOEM – FOMENTO MAXI
MADERERA – GRAL PAZ UNICA
CANCHA FILIAL 26
DEP. JUVENTUD – POLI RETIRADOS SENIOR
DEP. JUVENTUD – LOS AMIGOS SUPER MAXI
DEP. JUVENTUD – BCO CATAMARCA UNICA
CANCHA LIBERAL ARGENTINO
LIBERAL – CIRCULO MEDICO MASTER
LIBERAL – POLI RETIRADOS MAXI
LIBERAL – SIND VIAL UNICA
CANCHA 1 INDEPENDIENTE
LOS AMIGOS – EL AUTENTICO MASTER
GRAL PAZ – SALTA CENTRAL SENIOR
INDEPENDIENTE – ASTRADA MAXI
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
SAN LORENZO – 9 DE JULIO SENIOR
SAN RAMON – UTA MAXI
SAN LORENZO – SANTA CRUZ UNICA
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO – SIND VIAL SUPER SENIOR
EL AUTENTICO – UTA SUPER MAXI
EL AUTENTICO – JUV LA FALDA UNICA
CANCHA CHACARITA
POLI RETIRADOS – LIBERAL SUPER MAXI
MADERERA – SALTA CENTRAL MAXI
CHACARITA – SOEM UNICA
CANCHA SANTA CRUZ
SANTA CRUZ – POLI RETIRADOS SUPER SENIOR
SANTA CRUZ – LAS PIRQUITAS SUPER MAXI
SANTA CRUZ – CAI-SA MAXI
CANCHA MASCAREÑO
UTHGRA – BCO NACION SUPER SENIOR
ODONTOLOGOS – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
ODONTOLOGOS – UTHGRA MAXI
CANCHA CORONEL DAZA
BCO NACION – 9 DE JULIO SUPER MAXI
BCO NACION – SAN LORENZO MAXI
BCO NACION – POLICIAL UNICA
CANCHA SARMIENTO
REV – CIRCULO MEDICO SUPER SENIOR
REV – JUV LA FALDA SUPER MAXI
REV – LOS AMIGOS UNICA
CANCHA PARQUE DAZA
GRAL PAZ – NINO SUPER SENIOR
POLICIAL – FOMENTO SENIOR
POLICIAL – TESORIERI SUPER MAXI
CANCHA DOÑA ROSA
CAI-SA – SOEM SUPER SENIOR
CAI-SA – C.E.C. SENIOR
CAI-SA – SIND VIAL SUPER MAXI
CANCHA JUVENTUD LA FALDA
BCO NACION – C.E.C. MASTER
JUV LA FALDA – MADERERA SENIOR
JUV LA FALDA – CHACARITA MAXI
LIBRES
MASTER: GENERAL PAZ
SUPER MAXI: LA ESTACION
UNICA: SALTA CENTRAL
Fuente: El Chasqui Digital