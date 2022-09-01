LIGA DE VETERANOS DE CATAMARCA

TURNO MAÑANA

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
BCO CATAMARCA – 9 DE JULIO SUPER MASTER
REV “A” – REV “B” GRADUADOS
ASTRADA – CEC GRADUADOS

CANCHA LOS AMIGOS

LIBERAL – C.E.C. SUPER MASTER
UTA – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
LOS AMIGOS – C.E.C. “A” GRADUADOS

CANCHA POLICIAS RETIRADOS

POLI RETIRADOS – TESORIERI SUPER MASTER
FOMENTO – LIBERAL GRADUADOS
POLI RETIRADOS – MADERERA GRADUADOS

TURNO TARDE

CANCHA 1 CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO

C.E.C. – CHACARITA SUPER MAXI
C.E.C. – EL AUTENTICO MAXI
C.E.C. – NINO UNICA

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA

TESORIERI – SAN LORENZO SUPER SENIOR
CIRCULO MEDICO – LOS AMIGOS SENIOR
BCO CATAMARCA – POLICIAL MAXI

CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
UTA – C.E.C. SUPER SENIOR
UTA – UTHGRA UNICA

CANCHA 1 NINO

TESORIERI – LAS PIRQUITAS SENIOR
ASTRADA – SAN RAMON SUPER MAXI
SAN RAMON – 9 DE JULIO UNICA

CANCHA 2 NINO

NINO – ASTRADA SENIOR
NINO – MADERERA SUPER MAXI
NINO – LAS PIRQUITAS MAXI

CANCHA VILLA CUBAS

FOMENTO – LOS AMIGOS SUPER SENIOR
UTHGRA – BCO NACION SENIOR
FOMENTO – SOEM SUPER MAXI

CANCHA LA ESTACION
LA ESTACION – INDEPENDIENTE SENIOR
LA ESTACION – ODONTOLOGOS UNICA

CANCHA 9 DE JULIO

9 DE JULIO – NINO MASTER
TESORIERI – INDEPENDIENTE MASTER
9 DE JULIO – DEP JUVENTUD MAXI

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO – SAN LORENZO SUPER MAXI
CIRCULO MEDICO – LOS AMIGOS MAXI
CIRCULO MEDICO – FOMENTO UNICA

CANCHA SALTA CENTRAL

SALTA – UTHGRA SUPER MAXI
TESORIERI – REV MAXI
TESORIERI – CAI-SA UNICA

CANCHA SOEM

SOEM – ODONTOLOGOS SENIOR
SOEM – FOMENTO MAXI
MADERERA – GRAL PAZ UNICA

CANCHA FILIAL 26

DEP. JUVENTUD – POLI RETIRADOS SENIOR
DEP. JUVENTUD – LOS AMIGOS SUPER MAXI
DEP. JUVENTUD – BCO CATAMARCA UNICA

CANCHA LIBERAL ARGENTINO

LIBERAL – CIRCULO MEDICO MASTER
LIBERAL – POLI RETIRADOS MAXI
LIBERAL – SIND VIAL UNICA

CANCHA 1 INDEPENDIENTE

LOS AMIGOS – EL AUTENTICO MASTER
GRAL PAZ – SALTA CENTRAL SENIOR
INDEPENDIENTE – ASTRADA MAXI

CANCHA 2 INDEPENDIENTE

SAN LORENZO – 9 DE JULIO SENIOR
SAN RAMON – UTA MAXI
SAN LORENZO – SANTA CRUZ UNICA

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

EL AUTENTICO – SIND VIAL SUPER SENIOR
EL AUTENTICO – UTA SUPER MAXI
EL AUTENTICO – JUV LA FALDA UNICA

CANCHA CHACARITA

POLI RETIRADOS – LIBERAL SUPER MAXI
MADERERA – SALTA CENTRAL MAXI
CHACARITA – SOEM UNICA

CANCHA SANTA CRUZ

SANTA CRUZ – POLI RETIRADOS SUPER SENIOR
SANTA CRUZ – LAS PIRQUITAS SUPER MAXI
SANTA CRUZ – CAI-SA MAXI

CANCHA MASCAREÑO

UTHGRA – BCO NACION SUPER SENIOR
ODONTOLOGOS – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
ODONTOLOGOS – UTHGRA MAXI

CANCHA CORONEL DAZA

BCO NACION – 9 DE JULIO SUPER MAXI
BCO NACION – SAN LORENZO MAXI
BCO NACION – POLICIAL UNICA

CANCHA SARMIENTO

REV – CIRCULO MEDICO SUPER SENIOR
REV – JUV LA FALDA SUPER MAXI
REV – LOS AMIGOS UNICA

CANCHA PARQUE DAZA

GRAL PAZ – NINO SUPER SENIOR
POLICIAL – FOMENTO SENIOR
POLICIAL – TESORIERI SUPER MAXI

CANCHA DOÑA ROSA

CAI-SA – SOEM SUPER SENIOR
CAI-SA – C.E.C. SENIOR
CAI-SA – SIND VIAL SUPER MAXI

CANCHA JUVENTUD LA FALDA

BCO NACION – C.E.C. MASTER
JUV LA FALDA – MADERERA SENIOR
JUV LA FALDA – CHACARITA MAXI

LIBRES

MASTER: GENERAL PAZ

SUPER MAXI: LA ESTACION

UNICA: SALTA CENTRAL

Fuente: El Chasqui Digital

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