Turno Mañana
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – UTA SÚPER MÁSTER
CIRCULO MEDICOS LIBERAL SUPER MASTER
ASTRADA FOMENTO GRADUADOS
CANCHA SARMIENTO
TESORIERI BCO CATAMARCA SUPER MASTER
REV “B” – MADERERA GRADUADOS
REV “A” LIBERAL GRADUADOS
CANCHA 1 C.E.C.
C.E.C. – POLI RETIRADOS SUPER MASTER
C.E.C. “B” – C.E.C. “A” GRADUADOS
LOS AMIGOS – POL. TERIRADOS GRADUADOS
Turno Tarde:
CANCHA 1 CEC
C.E.C. – LOS AMIGOS MASTER
C.E.C. – EL AUTENTICO SUPER SENIOR
LOS AMIGOS – SAN LORENZO SENIOR
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
BCO CATAMARCA – EL AUTENTICO SUPER MAXI
MADERERA – ODONTOLOGOS SUPER MAXI
BCO CATAMARCA – TESORIERI UNICA
CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
UTA – FOMENTO SUPER SENIOR
UTA – SANTA CRUZ SUPER MAXI
UTA – ODONTOLOGOS MAXI
CACNAH 1 NINO
ASTRADA – DEP JUVENTUD SENIOR
SAN RAMON – REV SUPER MAXI
ASTRADA – BCO CATAMARCA MAXI
CANCHA 2 NINO
NINO – LIBERAL MASTER
NINO – UTHGRA SUPER SENIOR
NINO – LA ESTACION SENIOR
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – MADERERA SENIOR
9 DE JULIO – POLI RETIRADOS SUPER MAXI
9 DE JULIO – NINO UNICA
CANCHA COMPLEJO VIAL
SIND VIAL – CAI-SA SUPER SENIOR
SIND VIAL – FOMENTO SUPER MAXI
SIND VIAL – C.E.C. UNICA
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – GRAL PAZ MASTER
CIRCULO MEDICO – SAN LORENZO SUPER SENIOR
CIRCULO MEDICO – JUV LA FALDA SENIOR
CANCHA SALTA CENTRAL
SALTA CENTRAL – SAN RAMON MAXI
LOS AMIGOS – CHACARITA UNICA
GRAL PAZ – SAN LORENZO UNICA
CANCHA SOEM
SOEM – SANTA CRUZ SUPER SENIOR
SOEM – CIRCULO MEDICO SUPER MAXI
SOEM – UTA UNICA
CANCHA FILIAL 26
UTHGRA – GRAL PAZ SENIOR
DEP JUVENTUD – MADERERA MAXI
DEP JUVENTUD – CIRCULO MEDICO UNICA
CANCHA LIBERAL ARGENTINO
LIBERAL – LA ESTACION SUPER MAXI
UTHGRA – 9 DE JULIO MAXI
FOMENTO – EL AUTENTICO UNICA
CANCHA 1 INDEPENDIENTE
LOS AMIGOS – BCO NACION SUPER MAXI
LOS AMIGOS – NINO MAXI
UTHGRA – LA ESTACION UNICA
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
FOMENTO – TESORIERI SENIOR
SAN LORENZO – C.E.C. SUPER MAXI
REV – SOEM MAXI
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO – INDEPENDIENTE MASTER
EL AUTENTICO – LIBERAL MAXI
CANCHA CHACARITA
CHACARITA – CAI-SA SUPER MAXI
TESORIERI – SALTA CENTRAL SUPER MAXI
CHACARITA – CIRCULO MEDICO MAXI
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
POLI RETIRADOS – TESORIERI SUPER SENIOR
POLI RETIRADOS – INDEPENDIENTE SENIOR
POLI RETIRADOS – SANTA CRUZ MAXI
CANCHA SANTA CRUZ
FOMENTO – INDEPENDIENTE MAXI
SANTA CRUZ – SALTA CENTRAL UNICA
CANCHA PIRQUITAS
LAS PIRQUITAS – C.E.C. SENIOR
LAS PIRQUITAS – NINO SUPER MAXI
LAS PIRQUITAS – BCO NACION MAXI
CANCHA MASCAREÑO
LOS AMIGOS – GRAL PAZ SUPER SENIOR
ODONTOLOGOS – SALTA CENTRAL SENIOR
ODONTOLOGOS – REV UNICA
CANCHA CORONEL DAZA
BCO NACION – TESORIERI MASTER
BCO NACION – REV SUPER SENIOR
BCO NACION – SOEM SENIOR
CANCHA PARQUE DAZA
POLICIAL – CAI-SA SENIOR
POLICIAL – TESORIERI MAXI
POLICIAL – MADERERA UNICA
CANCHA DOÑA ROSA
UTHGRA – ASTRADA SUPER MAXI
CAI-SA – SAN LORENZO MAXI
CAI-SA – LIBERAL UNICA
CANCHA JUVENTUD LA FALDA
JUV LA FALDA – POLICIAL SUPER MAXI
JUV LA FALDA – C.E.C. MAXI
JUV LA FALDA – SAN RAMON UNICA
LIBRES:
9 DE JULIO – MÁSTER
BCO NACIÓN – ÚNICA
DEP. JUVENTUD – SÚPER MAXI
Fuente: El Chasqui Digital