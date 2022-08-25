Turno Mañana

CANCHA 9 DE JULIO

9 DE JULIO – UTA SÚPER MÁSTER

CIRCULO MEDICOS LIBERAL SUPER MASTER
ASTRADA FOMENTO GRADUADOS

CANCHA SARMIENTO

TESORIERI BCO CATAMARCA SUPER MASTER

REV “B” – MADERERA GRADUADOS

REV “A” LIBERAL GRADUADOS

CANCHA 1 C.E.C.

C.E.C. – POLI RETIRADOS SUPER MASTER

C.E.C. “B” – C.E.C. “A” GRADUADOS

LOS AMIGOS – POL. TERIRADOS GRADUADOS

Turno Tarde:

CANCHA 1 CEC

C.E.C. – LOS AMIGOS MASTER
C.E.C. – EL AUTENTICO SUPER SENIOR
LOS AMIGOS – SAN LORENZO SENIOR

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA

BCO CATAMARCA – EL AUTENTICO SUPER MAXI
MADERERA – ODONTOLOGOS SUPER MAXI
BCO CATAMARCA – TESORIERI UNICA

CANCHA 3 BANCO CATAMARCA

UTA – FOMENTO SUPER SENIOR
UTA – SANTA CRUZ SUPER MAXI
UTA – ODONTOLOGOS MAXI

CACNAH 1 NINO

ASTRADA – DEP JUVENTUD SENIOR
SAN RAMON – REV SUPER MAXI
ASTRADA – BCO CATAMARCA MAXI

CANCHA 2 NINO

NINO – LIBERAL MASTER
NINO – UTHGRA SUPER SENIOR
NINO – LA ESTACION SENIOR

CANCHA 9 DE JULIO

9 DE JULIO – MADERERA SENIOR
9 DE JULIO – POLI RETIRADOS SUPER MAXI
9 DE JULIO – NINO UNICA

CANCHA COMPLEJO VIAL

SIND VIAL – CAI-SA SUPER SENIOR
SIND VIAL – FOMENTO SUPER MAXI
SIND VIAL – C.E.C. UNICA

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO – GRAL PAZ MASTER
CIRCULO MEDICO – SAN LORENZO SUPER SENIOR
CIRCULO MEDICO – JUV LA FALDA SENIOR

CANCHA SALTA CENTRAL

SALTA CENTRAL – SAN RAMON MAXI
LOS AMIGOS – CHACARITA UNICA
GRAL PAZ – SAN LORENZO UNICA

CANCHA SOEM

SOEM – SANTA CRUZ SUPER SENIOR
SOEM – CIRCULO MEDICO SUPER MAXI
SOEM – UTA UNICA

CANCHA FILIAL 26

UTHGRA – GRAL PAZ SENIOR
DEP JUVENTUD – MADERERA MAXI
DEP JUVENTUD – CIRCULO MEDICO UNICA

CANCHA LIBERAL ARGENTINO

LIBERAL – LA ESTACION SUPER MAXI
UTHGRA – 9 DE JULIO MAXI
FOMENTO – EL AUTENTICO UNICA

CANCHA 1 INDEPENDIENTE

LOS AMIGOS – BCO NACION SUPER MAXI
LOS AMIGOS – NINO MAXI
UTHGRA – LA ESTACION UNICA

CANCHA 2 INDEPENDIENTE

FOMENTO – TESORIERI SENIOR
SAN LORENZO – C.E.C. SUPER MAXI
REV – SOEM MAXI

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

EL AUTENTICO – INDEPENDIENTE MASTER
EL AUTENTICO – LIBERAL MAXI

CANCHA CHACARITA

CHACARITA – CAI-SA SUPER MAXI
TESORIERI – SALTA CENTRAL SUPER MAXI
CHACARITA – CIRCULO MEDICO MAXI

CANCHA POLICIAS RETIRADOS

POLI RETIRADOS – TESORIERI SUPER SENIOR
POLI RETIRADOS – INDEPENDIENTE SENIOR
POLI RETIRADOS – SANTA CRUZ MAXI

CANCHA SANTA CRUZ
FOMENTO – INDEPENDIENTE MAXI
SANTA CRUZ – SALTA CENTRAL UNICA

CANCHA PIRQUITAS

LAS PIRQUITAS – C.E.C. SENIOR
LAS PIRQUITAS – NINO SUPER MAXI
LAS PIRQUITAS – BCO NACION MAXI

CANCHA MASCAREÑO

LOS AMIGOS – GRAL PAZ SUPER SENIOR
ODONTOLOGOS – SALTA CENTRAL SENIOR
ODONTOLOGOS – REV UNICA

CANCHA CORONEL DAZA

BCO NACION – TESORIERI MASTER
BCO NACION – REV SUPER SENIOR
BCO NACION – SOEM SENIOR

CANCHA PARQUE DAZA

POLICIAL – CAI-SA SENIOR
POLICIAL – TESORIERI MAXI
POLICIAL – MADERERA UNICA

CANCHA DOÑA ROSA

UTHGRA – ASTRADA SUPER MAXI
CAI-SA – SAN LORENZO MAXI
CAI-SA – LIBERAL UNICA

CANCHA JUVENTUD LA FALDA

JUV LA FALDA – POLICIAL SUPER MAXI
JUV LA FALDA – C.E.C. MAXI
JUV LA FALDA – SAN RAMON UNICA

LIBRES:

9 DE JULIO – MÁSTER

BCO NACIÓN – ÚNICA

DEP. JUVENTUD – SÚPER MAXI

Fuente: El Chasqui Digital

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