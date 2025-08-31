Días atrás, el gobernador Raúl Jalil visitó la zona de La Ciénaga, en el norte de Belén, acompañado por el empresario y productor pistachero Daniel Jeifetz, quien proyecta una fuerte inversión en Catamarca.

En la recorrida también visitaron las áreas productivas de Punta del Agua y Huaco, donde se analizó la instalación de una plantación de entre 400 y 800 hectáreas de pistacho. Actualmente, Jeifetz maneja un campo de más de 200 hectáreas en La Rioja y busca ampliar su producción a la provincia de Catamarca.

Según se informó, se están realizando estudios de factibilidad enfocados en el acceso al agua y la energía, recursos fundamentales para concretar el proyecto. La iniciativa apunta no sólo a diversificar la matriz agrícola de Catamarca, sino también a generar empleo y desarrollo en la región.

La producción de pistacho en Argentina atraviesa un momento de crecimiento sostenido, impulsada por su alto valor en los mercados nacionales e internacionales, lo que convierte a esta inversión en una apuesta estratégica para el futuro productivo de la provincia.