Aunque la mayoría de personas perdemos el apetito en verano,para el postre siempre hay hueco sea la época del año que sea. Así, y aunque hayamos optado por una comida ligera, no podemos resistirnos a culminarla con un pase dulce con el que, solo de pensarlo, se nos hace la boca agua. Sin embargo, nos decantamos por recetas refrescantes que calmen el paladar de los más lamineros sin provocarnos sensación de hinchazón… ¡que luego hay que ponerse el bañador! Por ello, descartamos las elaboraciones más contundentes y aquellas que se sirven en caliente o recién salidas del horno. De esta forma, las tartas de queso, los mousses y los sorbetes pasan a ser los favoritos para terminar una comida en época estival.

​

​demás, muchos aprovechan el verano para incluir en estas propuestas dulces alguna fruta de temporada para aprovechar el potencial de la huerta estival. Por ello no es de extrañar que muchas opciones incluyan melón, sandía, melocotón y otros alimentos propios de esta época. Eso sí, como en cualquier otro momento del año, las recetas de postres y repostería requieren de una dosis de paciencia y cuidado que no solemos tener durante el verano y es que, ¿quién quiere pegarse unas cuantas horas en la cocina con el calor que hace? La solución para estas situaciones es contar con un aliado que nos libre de tener que invertir demasiado tiempo en esta estancia y que, a la vez, nos ofrezca los mejores resultados culinarios: un robot de cocina.

​

​Estos dispositivos cuentan con un sinfín de funciones para preparar por nosotros un sinfín de recetas y, a la vez, ayudarnos a acelerar los procesos en la cocina. Sin embargo, la elevada inversión que suponen hace que no reparemos en ellos… a no ser que te encuentres con ofertas como la que Taurus tiene activa. La marca ha rebajado más de 400 euros su robot MyCook Touch Black Edition,un dispositivo que puede ser tuyo por 579 euros. Eso sí, solo hay 15 unidades en oferta. Para que veas cómo funciona, lo hemos probado y hemos preparado una tarta de queso con melocotón aprovechando que está de temporada… ¡y ya te avisamos que estaba deliciosa!

Relacionado