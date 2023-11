En medio de la incertidumbre por el devenir de la economía nacional, producto del

plan “motosierra” que promete el electo presidente Javier Milei, crece la tensión

entre el Gobierno y la Corte de Justicia debido a que estos segundos se mostraron

en contra de reducir su presupuesto para el año que viene.

La tirantez entre ambos poderes del Estado llevó a que el propio gobernador Raúl

Jalil rescate el proyecto que envió a la Legislatura de “Equidad Salarial”. Con eso

deslizó que un magistrado del máximo tribunal percibe un salario tres veces

superior al del propio mandatario e inclusive dieron un incremento de haberes por

arriba del 30% de la pauta presupuestaria provincial.

En primer lugar, la presidenta del máximo tribunal, Fernanda Rosales, quien fue

convocada desde Diputados para hoy a fin de analizar el presupuesto, comentó

que “no es facultad del Ejecutivo solicitarle a otro poder del Estado” un ajuste de

gastos.

“El pedido es una intromisión en las facultades que tienen los distintos poderes del

Estado, por lo menos así lo considera el poder Judicial” dijo la titular del máximo

tribunal en diálogo con La Brújula. A la vez, explicó que la discusión que plantean

“es en cuanto a cómo se calcula ese índice del 69,5 por ciento” de incremento

puesto que “no planteamos aumentos por fuera de esa pauta”. “Nosotros

discutimos la formula de calculo” agregó.

En este orden de ideas, señaló que la inflación “se calcula en base al mes anterior

y lo que decimos es que, para poder conservar el valor adquisitivo del salario, el

cálculo de la pauta salarial debe realizarse de la misma manera”. ”Nosotros

pedimos sincerar la fórmula de cálculo, los precios de la canasta básica de los

trabajadores y trabajadoras no aumentan sobre enero o febrero, sino sobre el mes

anterior”, explicó.

Rosales incluso mencionó que a día de hoy “no tenemos para pagar los sueldos”.

“No es una cuestión de este año y la causa no es ésta específica crisis económica;

sucedió el año pasado, donde el Poder Judicial se vio obligado a pedirle al

Ejecutivo el dinero para pagar el salario de los trabajadores”, recordó.

Atento a las declaraciones, el gobernador aclaró que no se debe juzgar a las

personas por el rol que desempeñan. “Yo estoy cumpliendo el rol de Gobernador,

tengo que tratar que no se paren las obras de viviendas, que no se frenen las

rutas, que la obras sociales funcionen bien, que las escuelas estén bien y la

economía es la administración de recursos escasos que, en este momento, están

siendo muy escasos”, advirtió. En este orden de ideas, recordó que la mayoría de

los mandatarios provinciales firmaron un acuerdo que aún no se materializó desde

Nación.

Para el caso, una bonificación de fondos ante la pérdida que tuvieron las

provincias por la disminución del IVA y el Impuesto a Ganancias. “Eso se reflejó en

la recaudación del mes pasado con más de 2 mil millones de pesos y, en este mes,

se está dando de una manera muy fuerte”, contextualizó el jefe de Estado local

sobre el impacto para la provincia. Jalil también comentó que se reunió

personalmente con la Corte: “Les solicité que no den aumento de sueldos porque

en ningún lado se están dando, ni en la parte privada ni en la pública, hasta ver el

panorama nacional de cambio de gobierno”. Enfocándose en la necesidad de que

debe haber prudencia, Jalil comentó que la Corte dio un incremento salarial hace

apenas cuatro días (el lunes), lo que llevó a la Justicia “a tener un 30% más de

incremento de lo que se dio en el Ejecutivo y en el Legislativo en lo pautado por la

ley presupuestaria”.

En tanto, afirmó que se les iba a cursar nota a la Justicia y la Legislatura para que

“contemplen la caída de la recaudación de octubre, noviembre y diciembre”. Así las

cosas, rescató la iniciativa de equidad salarial que se basa en la propia

Constitución. “Son medidas que hay que tomar para seguir construyendo

viviendas, caminos”. “Nosotros que teníamos ahorros los tuvimos que destinar a

mantener la obra pública porque teníamos que mantener el trabajo de los obreros”,

sostuvo para acordar que “si tienen plazo fijo, tendrán que tomar la decisión de ver

cómo administrar”. Apelando a un cuestionamiento, dijo que “hoy lo que gana un

miembro de la Corte es tres veces superior y eso no puede ser”. “No podemos

permitir que el Estado solo sea pagador de sueldos, los miembros de la Corte no

pueden ganar casi tres veces más que un Gobernador”, remarcó el mandatario.

Al margen de ello, señaló que para “poder asegurar el aguinaldo” de la

administración pública “tenemos que tener un criterio de prudencia”. Sobre este

eje, comentó que los intendentes ya se pusieron en contacto, solicitando una

asistencia financiera.