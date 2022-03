Días pasados se realizó una reunión de padres convocada por las autoridades del establecimiento, la que se llevo a cabo en el salón de eventos de la institución.

El Sr. Director Lic. Santucho dio inicio la misma, dirigiéndose a unos 50 padres del turno matutino. Entre varios temas que se trato como por ejemplo la disciplina, el continuar con el uso o no del uniforme, comento el grave problema que tiene la institución por la falta de personal administrativo y de servicios generales. El establecimiento como nunca antes cuenta con una sola preceptora para todos los cursos, no tiene secretaria desde hace un tiempo largo. El personal de servicios generales permanentes y punto de jubilarse los ayuda un par de becados que cumple como los de planta. Grave situación, así no se puede funcionar.

Pero eso no es todo, llego lo peor, la perdida de horas cátedras de los chico por falta del transporte escolar. Informo que a todos los domiciliados en las localidades de El Bañado, Los Pocitos, Puesto Nuevo, Sisi Huasi y Colonia del Valle. Deben retirarse a las 11:15 cuando las clases culminan a las 12:50 hs.

Preguntaron los padres que gestiones se realizaron al respecto. El director dijo todas, les quieren otorgar a los chico el Boleto estudiantil, pero es lo mismo hacen perder horas de clase a los jóvenes, al menos gestionaran mas frecuencias de colectivos en transporte. Nada, concluyó.

Sabrán porque es de público conocimiento que el gobierno provincial otorgo a los municipio de la provincia los fondos para la contratación del servicio de transporte escolar para todas las escuelas, los primeros días de marzo.

Convenio firmado con Huillapima:

ARTICULO 1°: La PROVINCIA otorgara un aporte no reintegrable del

Tesoro Provincial por la suma de PESOS TRES MILLONES

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA

CON 00/100 ($ 3.742.740,00), a pagarse en 3 cuotas iguales y consecutivas de

PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL

QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 1.247.580,00), destinado a la

contratación y/o prestación del servicio de transporte escolar.

Señores del Ministerio de Gobierno o de Educación. Uds saben lo engorroso que les resultaba a Educación comenzar los años lectivos resolviendo es problema crónico. Se lo tiraron a los Municipios, los que no tienen la capacidad administrativa para realizarlo. Sola para recordarles el primer trimestre culmina los primeros días de junio, los chicos no pueden perder mas horas de clase, avísenle a los del Municipio.

Fuente: El Chasqui Digital