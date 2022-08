Por la interna de la JR se encendió la mecha en la UCR

La disputa entre los mayores comenzó cuando la Junta Electoral de la JR no oficializó a “Renovación Radical” (integrada por Raúl Alfonsín, Evolución y Leandro Alem) por no cumplir con los requisitos para competir en la elección y solo oficializó a la alianza «La Causa de la Juventud» (Celeste, Morada, Radicales en Acción, FAPRA, Vanguardia y MIRA).

Conocidos los dichos del senador nacional, Puente manifestó encontrarse «asombrado» porque «aquellos que vienen a levantar las banderas de la nueva política se inmiscuyen en procesos que no le son propios».

«La interna de mayores la tendremos más adelante, no entiendo qué hace el senador apuntando a jóvenes cuando su agenda nacional le demanda otra cosa», sostuvo y le pidió que “no nos venga a hablar de maniobras fraudulentas, porque mientras en su momento con Monti defendíamos a la Justicia para que no eliminen al Consejo de la Magistratura, él hacía acuerdos con Jalil para crear una Comisión Evaluadora para reemplazarlo».

En lo que respecta al proceso eleccionario, el diputado afirmó que lamenta que Fama «no confíe en las decisiones adoptadas por los jóvenes de su sector, quienes procuraron resguardar sus propios intereses y lamentablemente no llegaron a cumplir con los requisitos que exige nuestra Carta Orgánica».

«Nosotros no le tenemos miedo a una interna, ni modificamos las reglas de juego para perdurar en el poder, lamento no poder decir lo mismo de su paso por el Rectorado», afirmó. Cargando contra la lista que no fue oficializada, Puente le preguntó a Fama «si está al tanto de las presiones de los integrantes de la alianza ‘Renovación Radical’ a los jóvenes, especialmente del interior».

«Por si acaso no haya tenido la oportunidad de enterarse, tenemos grabaciones de los ofrecimientos de dinero para poder completar aceptaciones de cargos que si hasta hoy no las habíamos hecho públicas fue porque nosotros sí procuramos cuidar al partido», aseveró.

Finalmente, le pidió al senador que «por favor” se encargue de los temas que le demanda la cuestión nacional. «Estamos siendo testigos del juicio a Cristina Kirchner, la gran responsable del aparato de corrupción que tanto daño le hizo al país, ahí está el verdadero enemigo, ahí hay que combatir, de las puertas del Comité para afuera», cerró.

A la Justicia

Conocida la decisión de la Junta de no oficializar a la lista «Renovación Radical», el espacio apeló la medida a la propia Junta y ésta correrá traslado al Juzgado Federal para su definición.