11 enero, 2021 0:14

Max tiene apenas 1 año de edad y debe someterse a quimioterapia en el hospital. Por el confinamiento debido al coronavirus, no puede ver a sus padres.

Connor Gardner, padre de Max, de 1 año, ha criticado las reglas por el confinamiento que le prohíben ver a su hijo. A esta medida la ha considerado como “inhumana”, dado que tanto él como su esposa, pasaban tiempo juntos con el niño en el hospital.

Max necesita un trasplante de medula ósea y sus padres se sometieron a pruebas para ver si eran compatibles. La familia va a pasar dos meses en la sala de trasplantes del Royal Victoria Infimary de Newcastle, Inglaterra. Solo que hay un problema: solo Rachel, la madre de Max, puede ver al niño.

En el caso de Connor, solo puede ver a su hijo en horarios específicos y no tendrá otra opción más que aislarse. En un momento del confinamiento por coronavirus , se le permitió al padre verlo una hora al día pero ahora con las nuevas medidas sanitarias que tomo el Reino Unido, eso no será posible.

Ante esta situación, Connor, criticó las nuevas medidas y pidió que cambien. “Mi hijo esta a punto de comenzar la quimioterapia para recibir la medula ósea, ¿En verdad es necesario separar a los padres de su hijo en este momento?”, fue el relato desgarrador de un padre que solo desea poder ver a su hijo.

Rachel se someterá a un tratamiento para que Max pueda recibir un trasplante de medula ósea que durará aproximadamente 4 horas y que buscara salvarle la vida a su hijo, que es muy pequeño para tener que enfrentar semejante lucha.

Connor sigue inconforme con las reglas del confinamiento y no descansará hasta poder ver a su hijo. “Es injusto que otras actividades no sean controladas y la de mi hijo si, esto no puede seguir así”, sentenció.

