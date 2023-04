Es crítico el estado de salud de Abril Tello (23), la joven que lucha por su vida tras

haber sido atacada por su expareja, quien la apuñaló frente a su hijo de 6 años. La

policía llegó al domicilio y encontró el arma homicida. allí, el niño señaló a los

efectivos: “Con el cuchillo ese mi papá mató a mi mamá”.

En diálogo con radio Valle Viejo, Camila, la prima de la víctima, relató lo sucedido

la madrugada del lunes en el escalofriante hecho de sangre ocurrido en la

localidad de El Pajonal (Pomán). El agresor fue detenido e imputado por “femicidio

en grado de tentativa” y ayer fue indagado por el fiscal Martín Camps.

La joven que acompaña a Abril en el Hospital contó: “Yo fui la primera que llamó mi

madre, yo fui a la casa de ella, la encontré bañada en sangre. Las heridas más

graves eran la del tórax y cerca del pecho. Ella está en coma inducido, estamos

esperando el parte médico, la tienen que volver a operar”.

Al mismo tiempo, Camila reiteró el pedido de justicia para su prima. Además, relató

que el brutal ataque sucedió mientras el nene de 6 años (hijo en común de ambos)

le pedía por favor que deje a su madre”.

Los escalofriantes detalles que pudo contar la víctima a su prima antes de quedar

en coma: “Ella estaba durmiendo y la agarra del cuello y la lleva al baño, la pone

de cuatro pie y la comenzó a apuñalar. Ella me contó que le logró quitar el cuchillo

y él logró escapar. Ahí fue cuando el chiquito le pidió por favor que deje a su

madre”.

Y añadió: “Ella me decía, ‘Camila, me quería matar’. El changuito -en cuanto a su

hijo- la quería ver porque cree que su mamá está muerta”.

Horror en primera persona

Camila, sin querer, se convirtió en la testigo clave del horror: “Cuando llegué, ella

estaba bañada en sangre, fue la primera vez que vi tanta sangre en una persona.

Cuando llegué, hice lo que me dijo el enfermero, le presionaba la herida para que

no siguiera saliendo más sangre, hasta que llegaron los enfermeros”.

Antecedentes

Vale remarcar que este brutal ataque no habría sido el primero en la relación. El

sujeto es oriundo de Santiago del Estero y estuvo trabajando en la cosecha, allí

fue cuando conoció a la joven víctima, con quien tiene un hijo en común.

Según contó Camila, la testigo clave, el violento sujeto “ya tuvo una denuncia hace

cuatro semanas, allí, cuando llegó a la casa la golpeó”. “Es un tipo machista y muy

celoso”.

Aparentemente, luego del hecho de violencia de género acaecido en marzo, el

fiscal Martín Camps solo le impuso al agresor restricciones.

“Necesitamos que se haga justicia y que el chango pague por lo que hizo”,

expresó Camila a la prensa.

Hecho

El martes a la mañana, Ángel Eduardo Albornoz fue detenido por un efectivo de

policía, mientras lo hacía durmiendo en un departamento de la localidad de El

Pajonal. El efectivo habría concurrido ya que necesitaba prendas del agresor

quien, según los testigos, había huido campo abierto, por lo que organizaron un

amplio despliegue policial, con grupos especiales y canes rastreadores.

El lunes a la madrugada, el agresor atacó con un puñal a la joven Tello, quien

resultó con lesiones en distintas partes del cuerpo, por lo que debió ser trasladada

al Hospital Zonal de Pomán y luego derivada al Hospital San Juan Bautista de la

Ciudad Capital, donde se encuentra internada en grave estado de salud.

Por el hecho, el arma blanca que habría utilizado para perpetrar el hecho y un

teléfono celular Alcatel quedaron en calidad de secuestro, mientras que el detenido

fue trasladado y alojado en la dependencia policial, a disposición de la Justicia

interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir.