En la jornada de ayer, numerarios de la División Policía Montada, dependientes de la Dirección de Unidades Especiales (DUE), conjuntamente con sus pares de la Comisaría de Miraflores llevaron a cabo un operativo de captura de animales sueltos en la Ruta Nacionales N° 38, a la altura del kilómetro N° 559, de esa localidad del Departamento Capayán, donde secuestraron dos (02) animales equinos que estaban sueltos en el lugar, atentando contra la seguridad vial.

Se hace saber a los propietarios o responsables de los semovientes incautados por una supuesta infracción a la Ley Provincial N° 5.841/24, que deberán comparecer en el plazo de 48 horas en la base de la División mencionada, ubicada en la Ruta Nacional N° 38, sector Sur de esta Ciudad Capital, con la documentación que acredite la legítima propiedad y procedencia de los mismos.

En caso de no ser reclamados en el plazo antes referido, se procederá a su decomiso o subasta, conforme lo establecido en la legislación vigente.