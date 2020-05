Desde el dictado del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) a nivel

nacional, uno de los servicios que se vio resentido fue el de transporte público de

pasajeros, generando inconvenientes a quienes se deben trasladar de una provincia

a otra o en nuestro caso, de un departamento al otro.

Juan Vergara, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Catamarca –

La Rioja hizo un análisis de la situación que vive el sector, especialmente los

choferes y la posibilidad de que vuelva el servicio de media distancia, indicó que “eso

lo tiene que manejar el Gobierno, obviamente es asesorado por la gente de Salud”,

diciendo, luego, que están preocupados porque no están trabajando los choferes y en

las empresas no se genera ningún ingreso.

Sobre la posibilidad que se plantea al COE Provincial del regreso de los viajes,

Vergara manifestó que “como Catamarca tiene cero casos, gracias a Dios no hubo

ningún caso positivo, tratar de abrirlo al servicio de larga distancia internamente en la

provincia, es una posibilidad, pero a nosotros como gremio no nos han convocado,

no nos dijeron nada todavía”.

“Es una gran posibilidad, siempre y cuando no se ponga en riesgo a los compañeros

trabajadores y a los usuarios, obviamente, sería bienvenido, pero es cuestión que lo

tiene que tratar el Gobierno, la gente de salud será la indicada en decir si es

conveniente o no, vamos a estar atentos a todo eso y ojalá que se llegue a una

solución pronto”, dijo.

En cuanto a cómo se aplicaría las disposiciones nacionales respecto de evitar los

contagios por Covid-19, el titular de la UTA local señaló que llegado el caso las

empresas deberán aumentar los servicios. También, consideró que las empresas

deben acompañar para poder seguir manteniendo el cero en caso de coronavirus.

Finalmente, al ser consultado en Nuevos Tiempos si es que hubo despedidos durante

la cuarentena en el sector del transporte público, Vergara dijo que no.

Esencial

Si bien el transporte público de pasajeros de media distancia no se está brindando, el

mismo tiene una importancia para las personas del interior provincial, dado que

muchos de ellos lo utilizan para poder llegar a la Capital provincial a realizar

diferentes trámites.

También, se debe considerar que el servicio público de transporte que se presta en el

país y que es de corta distancia cumple determinados protocolos, que llegado el caso

se deberán tener en cuenta para que funcione en nuestra provincia en los recorridos

que se realizan entre los departamentos.

