Una de las vecinas que dialogó con el Ancasti indicó que tiene cerdos, vacas, gallinas y caballos.

Muchos de ellos escaparon del fuego desesperadamente por lo que no pueden cuantificar las pérdidas.

Sufrieron mucha quema de pastizales y no saben como recurrir para su alimentacion.

Lo que causó más indignación fue que ningún organismo municipal ni provincial se acercó a las zonas afectadas para observar qué necesitaba la gente. Incluso algunos vecinos se dirigieron a las oficinas en la Capital del Ministerio de Inclusión Digital y Servicios Productivos, quienes prometieron ir hacia el lugar para observar la situación pero nunca llegaron. “No tenemos qué darles de comer a los animales. Te dan ganas de abandonar todo con este panorama. Lamentablemente si el Gobierno no nos ayuda no podremos levantarnos. No es la primera vez que sufrimos incendios, pero de esta forma jamás. Las otras veces que tuvimos daños nosotros nos levantábamos solos, pero ahora necesitamos ayuda” señaló una de las vecinas afectadas que no quiso dar su nombre, ya que al exponer la situación que se vive teme que luego, si hay asistencia oficial no le llegue.

Foto ilustrativa