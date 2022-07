Una particular solicitud hizo un legislador de la oposición sobre la tradicional fiesta

Nacional e Internacional del Poncho.

El legislador Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) presentó una iniciativa de

resolución para pedirle al Ejecutivo que recorte el precio de las entradas a la mitad

y que las y los trabajadores estatales (tanto provinciales como municipales)

puedan abonarla en tres cuotas. También solicitó que el Gobierno firme un

convenio con la Anses para que jubilados y pensionados puedan acceder al pago

de entradas en cuotas.

En la fundamentación de la iniciativa, Ávila remarca que “la fiesta Nacional e

Internacional del Poncho es un evento que nos pertenece a todos los

catamarqueños y debería tener costos accesibles en las entradas y en los

servicios gastronómicos para que todos podamos disfrutar” del tradicional evento

de invierno. Sin embargo, para el diputado “esto no está pasando”.

Es que, “cuando se anunciaron el precio de las entradas, se puede observar de

que la fiesta no va a ser accesible para todos y que muchos catamarqueños más

allá de ir a dar una vuelta por el predio no tendrán la posibilidad de ingresar al

espectáculo mayor para poder disfrutar la actuación de los distintos artistas que

nos visitarán”.

Para el caso, el diputado repasó el costo de las entradas, las cuales varían “de $

1.500 la más barata a $5.500 la más cara”. Sobre este eje calculó que “un grupo

familiar de cuatro personas necesitaría 6.000 pesos para ingresar al espectáculo,

sin contar lo que se gastaría en comida y estacionamiento, o en la comprar de

alguna artesanía o producto regional”.

Ávila dentro del proyecto también recuerda que hace poco “se anunciaba que la

provincia recibía un aporte de 300 millones de pesos para la organización de la

fiesta del Poncho de parte de Consejo Federal de Inversiones (CFI)”. El legislado

trajo a colación ese desembolso de fondos para señalar que la Provincia podría

disponer de fondos propios y subsidiar otros costos.

“Está claro que con ese aporte la Provincia va a costear gran parte de los gastos

fijos que se requieren para la organización, por lo tanto, si la fiesta está subsidiada

por aportes extras que no corresponden a la coparticipación ni a la recaudación

propia, también tendría que tener costos mucho más bajos en las entradas, en el

estacionamiento y en la concesión de los espacios gastronómicos (para que esto

se vea reflejado en el costo de la comida)” dice en esa línea argumental.

De esta forma, remarca que se “debería brindar la posibilidad a los empleados

públicos provinciales y municipales, para que puedan adquirir las entradas y se le

haga el descuento por planilla en tres partes, jubilados y pensionados a través de

un convenio con ANSES también deberían tener la misma facilidad”.

“La fiesta Nacional e Internacional del Poncho es de todos, no debe haber por

parte del Gobierno un criterio que ponga la recaudación de dinero por encima de

las posibilidades de que todos puedan asistir, es parte del derecho que tiene el

pueblo de acceder a la cultura” continúa con su tesitura el legislador en el

proyecto.

Cerca del final de la fundamentación, Ávila insiste: “Solicito que el Gobierno

disminuya el costo de las entradas en un 50 por ciento y le brinde también

facilidades a los empleados públicos provinciales, municipales, jubilados y

pensionados para que se les pueda descontar por planilla y en cuotas”.

La propuesta del diputado opositor consta de un solo artículo. En el mismo, pide

que la Cámara baja se pronuncie para dirigirse “al Poder Ejecutivo Provincial para

atrás (sic) del organismo que corresponda, se disminuya el costo de las entradas

en un 50 por ciento y se le dé a los empleados provinciales y municipales la

posibilidad de adquirirlas por planilla y en tres cuotas, jubilados y pensionados a

través de un convenio con Anses también deberían tener la misma facilidad”.